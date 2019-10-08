EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2576  38
Все про:Аваков (1256) МВС (1352) літак (719) АН (26)

 МВС підписало меморандум з ДП "Антонов" про співпрацю, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ підписало меморандум про намір співпраці між МВС і ДП "Антонов". Співпраця передбачає закупівлю в держпідприємства "Антонов" 13 літаків Ан-178.

Про це на київській виставці "Зброя та безпека" оголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після підписання меморандуму з ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Це новітня українська розробка. Зараз є тільки один льотний екземпляр, але ми хочемо мати у себе в експлуатації. Дев'ять літаків будуть для потреб Служби надзвичайної ситуації, чотири літаки - для Національної гвардії. І після того як перші літаки будуть у нас, "Антонов" зможе постачати літаки по всьому світу", - сказав Аваков.

Він нагадав, що раніше МВС вирішило придбати Ан-32П, який був у експлуатації і раніше використовувався Кропивницькою льотною академією.

В "Антонові" назвали цей контракт історичним.

"Це перший крок з боку силовиків України за державним замовленням на ДП "Антонов". Для нас це дуже важливо, тому що коли ми спілкуємося з потенційними замовниками з-за кордону, перше питання від них - чи хоч один літак замовлено силовиками вашої країни" , - сказав президент підприємства Дмитро Донець.

Після меморандуму має бути підписано ще контракт на виготовлення літаків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Антонов" оприлюднив унікальні кадри випробувального польоту літака Ан-132D. ВІДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152720
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось може то пояснити - ЗСУ НЕ ЗАКУПЛЯЮТЬ ні літаків, ні гвинтокрилі, хоча в нас ВІЙНА. А от МВС то може собі то дозволити. І нафіга їм то?
 показати весь коментар
 
Оце дуже гарна стратегія - підтримка власного виробника!США так із депресії вийшло.
 показати весь коментар
 
Распылять над городами "план штайнмайера", чтобы зебилы продолжали пребывать в наркотическом дурмане
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ездить на охоту и пьяного авакова доставлять домой
 показати весь коментар
 
 
Теперь предатели предлагают Авакова сырым бортом возить.
 показати весь коментар
 
 
Хтось може то пояснити - ЗСУ НЕ ЗАКУПЛЯЮТЬ ні літаків, ні гвинтокрилі, хоча в нас ВІЙНА. А от МВС то може собі то дозволити. І нафіга їм то?
 показати весь коментар
 
 
Ну сейчас уже точно нет смысла закупать самолеты, вертолеты итд потому что зебилы это кацапам будут перепродавать
 показати весь коментар
 
 
Тому що у нас достатньо транспортників та гвинтокрилів. от якби винищувачі чи бойові гвинтокрили випускали. то я впевнений що замовляли б. Хай краще корвет хоча б 1 добудують.
 показати весь коментар
 
 
Распылять над городами "план штайнмайера", чтобы зебилы продолжали пребывать в наркотическом дурмане
 показати весь коментар
 
 
Мозгов закупить подонки своїм мусорам.
 показати весь коментар
 
 
Оце дуже гарна стратегія - підтримка власного виробника!США так із депресії вийшло.
 показати весь коментар
 
 
Полностью согласен. Нужно свое производителя поддерживать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всё будет когда то. А пока работает всё советское, сегодня делать ни чего не надо.
 показати весь коментар
 
Короче опять "мумурандум о намерениях" и опять нет контракта на изготовление

У Антонова за последние 10 лет уже несколько тонн макулатуры этих меморандумов с кем только не подписанных, только вот контрактов на изготовление нет
Зато ту Авакова есть твердый контракт с Францией
 показати весь коментар
 
По примеру С-130 , которьіе в Сирии расстреляли вагнеровцев в Дейр -Єз-Зоре ?
 показати весь коментар
 
стотрицатый не разгоняет толпу-он её перемещает в иные миры.это могли бы подтвердить рюске свиньи из вагнера.
 показати весь коментар
 
 
может сразу марсоходов купить штук 18, могут пригодиться!
 показати весь коментар
 
ви лапті з Рогозіним краще батути купіть.
 показати весь коментар
 
 
А чего не вертолёты во Франции? Лизните ещё микрона - ****, деньги же народные, не жалко.
 показати весь коментар
 
Втікати зібралися на тих літаках ? ЗСУ обрізали фінансування в половину , а МВД збільшили , і це під час війни --логіка де ?
 показати весь коментар
 
Железная логика капитулянта. Для капитуляции вам нужна ************* армия и дееспособная милиция, что бы задушить протесты..

ЗЫ А по новости. За Антонов рад. Заказы им ох как нужны.
 показати весь коментар
 
очень нужные вещи, особенно после вертолетов! Когда стюардесс набирать будете?
 показати весь коментар
 
А в конце чтобы не забыли оплатить выполненную работу...
 показати весь коментар
 
Вот это правильно!. Еще бы вертолеты у Мотор-сичи покупали. Глядишь и начнет возрождаться отечественное авиастроение.
 показати весь коментар
 
 
А что может предложить ,,мотор сич,,? Двигатели ? Извините, летают на вертолетах, а не на двигателях. Что еще - Ми -2 ? Ми-8, которым лет и лет....Что - то похожее на французов есть ? Ноу, сэр. А есть Богуслаев, который владеет всей этой фирмой и предлагает себя и фирму впридачу то своему дружбану и единоверцу путину, то китайским товарищам
 показати весь коментар
 
"Мотор -Сичь" делает двигатели для всех моделей "Антонова", всех вертолетов Раши , для Як-130 и Бе-200. Более того , єто их собственньіе разработки с КБ"Прогресс".
Есть предмет для умного использования данного потенциала.
 показати весь коментар
 
Да предмет то есть, но умно использовать никак не выходит
 показати весь коментар
 
Треть запоребриковых комплектующих уже начали видимо производить
 показати весь коментар
 
Пограничники под МВД ф-у-у-у-у-у, аж коробит! Наверно поэтому и погранцы сейчас как мусора.
 показати весь коментар
 
МВС закупить у "Антонова" 13 літаків Ан-178, - Аваков - Цензор.НЕТ 1573
МВС 82 млрд або ж 3.15 млрд дол. Можна і купити чого ні.
 показати весь коментар
 
Правильное решение , и еще столько же для ВМС Украиньі , под носители ПКР , по аналогии с американскими "Посейдонами". Оживет и "Антонов" и "Мотор-Сичь" , а ЧФ Раши обтечет.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору