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 Політика України, Економіка
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Все про:Аваков (1256) житло (175) корабель (576) МВС (1352) лізинг (4)

 У найближчі три роки МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков. ФОТО

Проєкт бюджету МВС 2020, розвиток єдиної авіаційної системи, розвиток охорони морських кордонів, забезпечення житлом працівників системи та законодавчі ініціативи ‑ керівництво МВС обговорило разом з народними депутатами, членами комітету з питань правоохоронної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Глава МВС Арсен Аваков поділився баченням поточної ситуації, а також стратегічними та тактичними планами щодо розвитку МВС найближчим часом.

"Сьогодні надали народним депутатам на розгляд проект бюджету з основними показниками, які будуть впливати на цілі і завдання, які виконує МВС", - сказав міністр.

У найближчі три роки МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков 01

Міністр зазначив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки. Тому, МВС вже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування.

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У найближчі три роки МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков 02

Окремо обговорили програму пільгового фінансового лізингу для рятувальників та поліцейських.

За перші шість місяців роботи лізингової програми, працівники системи МВС отримали 700 квартир.

У найближчі три роки МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков 03
Фото: сайт МВС

Аваков наголосив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення руху.

Міністр зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152719
 
 
 Топ коментарі
 
А шо прикордонники вже під мусарами?
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Сабаков ти повинен сидіти вже давно за гратами...падаль.
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Авакян придумал как отдать 2.2 триллиона гривен госдолга?
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запоминайте, зебилы - порошенко строил плохие и ненужные катера, а аваков будет строить хорошие и нужные
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дебіл .. порошенко будував катера ..розроблені ще за союзу - які нікому не були потрібні (окрім самої свині порошенки ).. а зараз буде закупка французьких нових катерів ..а також освоєння їх будівництва в Україні
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Сабаков ти повинен сидіти вже давно за гратами...падаль.
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Скоро появятся адмиралы пограничной службы
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Авакян придумал как отдать 2.2 триллиона гривен госдолга?
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Он должен думать как тратить бабки, которых нет? Украине нужно думать как вообще выжить, а талпаёопы из паралельного мира покупают самолёты.
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в 2020 минус 9 млрд$ долга МВФ, в 2021 минус 3 млрд$ за транзит газа

23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Курс долара на 2019 рік в Україні прогнозують на рівні 29,4 грн. Такі цифри заклав Кабінет Міністрів у бюджеті на 2019 рік, який вже схвалила Верховна Рада.
tps://24tv.ua/****************/
Маємо - 24.5 нехай. Тепер рахуємо -87.6 млрд по 29.5 - 2.9689 млрд дол.
Фактично - 87.6 млрд по 24.5 - 3,575 млрд дол. Згідно запланованих 3,263 млрд дол. по 29.5. Виходить +300 млн дол.
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Аваков , у Вас явно приличный унитаз . Может золотой?

А во на пунктах пропуска через границу в Закарпатье ВООБЩЕ НЕТ ТУАЛЕТОВ.
Убогость в мозгах , ТОВАРИЩ АВАКОВ,
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Емае, смотрю на фото : СКОЛЬКО НАРОДА ПРИСОСАЛОСЬ К БЮДЖЕТУ!!!! А денег на строительство нормальных комфортных пограничных переходов на западной границе Украины - НЕТ. Соседи смеются с вашей напыщенности !!!!
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шото бебебеков уже за премьера говорить начал...может и на ЗЭ хвост поднимет...
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А что мешает заключить контракт на 20 катеров с украинскими предприятиями? Неужели у нас за 3 года не могут 20 катеров построить?
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в сРане много ЗЕлени, нужно же кудато тратить, а то прокиснет!
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Витрачаємо кошти то на катера,то на хранцузькі вертольоти для МНС, а армійська техніка залишає бажати кращого.
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Авакяну мало Эйрбасов ему еще и катера нужно отмыть, а тем временем у нас простаивает куча кораблестроительных предприятий.
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