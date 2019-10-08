 МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Глава МВС Арсен Аваков поділився баченням поточної ситуації, а також стратегічними та тактичними планами щодо розвитку МВС найближчим часом.
"Сьогодні надали народним депутатам на розгляд проект бюджету з основними показниками, які будуть впливати на цілі і завдання, які виконує МВС", - сказав міністр.
Міністр зазначив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки. Тому, МВС вже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування.
Окремо обговорили програму пільгового фінансового лізингу для рятувальників та поліцейських.
За перші шість місяців роботи лізингової програми, працівники системи МВС отримали 700 квартир.
Аваков наголосив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення руху.
Міністр зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Маємо - 24.5 нехай. Тепер рахуємо -87.6 млрд по 29.5 - 2.9689 млрд дол.
Фактично - 87.6 млрд по 24.5 - 3,575 млрд дол. Згідно запланованих 3,263 млрд дол. по 29.5. Виходить +300 млн дол.
А во на пунктах пропуска через границу в Закарпатье ВООБЩЕ НЕТ ТУАЛЕТОВ.
Убогость в мозгах , ТОВАРИЩ АВАКОВ,