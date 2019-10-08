 Активність громадянського суспільства в Україні повернулася до рівня 2013 року, - опитування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Більшість громадян (50%) визнають, що громадські організації потрібні в їхніх містах чи селах, 20% вважають, що вони не потрібні. Порівняно з травнем 2018 року відсоток громадян, які бачать потребу у громадських організаціях, зменшився на 10%. Загалом майже в усіх регіонах понад половина громадян висловили потребу в існуванні в їхніх містах і селах громадських організацій.

Водночас лише 7,5% громадян відповіли, що залучені до активної громадської діяльності – фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%). Найбільше долучених до активної громадської діяльності виявилося у Західному регіоні (13%), у Центральному – 8%, у Східному – 7%, а найменше – у Південному (2%).

Так само, якщо порівняти з 2013 роком, не змінилася і кількість українців, які входять до громадських організацій та об'єднань.

"У 2019 році не належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 р. – 85,5%", - йдеться в дослідженні.

Волонтерською діяльністю протягом 2019 року займалися 9% громадян, минулого року - 18%, у 2017 - 12%, у 2016 - 14%, у 2015 - 13%.

Основною причиною своєї неучасті в діяльності громадських організацій у 2019 році респонденти називають незацікавленість подібною діяльнісю (38,5%), що істотно більше, ніж у 2018 (22%) і 2013 роках (23%). У 2019 стало менше тих, хто не знає, як можна долучитися до діяльності ГО - 13%, тоді як у 2018 році на це вказували 16%, а в 2013 - 21%.

Крім того, 51% українців відповіли, що взагалі не збираються брати участь у роботі громадських організацій (рік тому, в 2018 році, таких було значно менше - 36%).Значна частина громадян (41%), якби була змога спрямовувати частину своїх податків на підтримку громадських організацій, скористалася б такою нагодою. З них 16% – на підтримку громадського сектору загалом, а 25% – певній громадській організації. Третина населення (32%) на це не згодні, вважаючи за краще, щоб ці кошти йшли до бюджету.

Абсолютна більшість громадян (77%) вважають, що держава має сприяти розвитку громадянського суспільства (не згодні з цим лише 9%). До того ж у цьому питанні солідарні усі регіони: і Захід (79%), і Схід (72%), і Центр (83%), і Південь (70%).

Загалом було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками репрезентують доросле населення України (від 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.