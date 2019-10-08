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 Суспільство
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Все про:громадські організації (64) суспільство (41) опитування (411) соціологія (124)

 Активність громадянського суспільства в Україні повернулася до рівня 2013 року, - опитування

Лише 7,5% громадян залучені до активної громадської діяльності - фактично стільки ж, як і в 2013 році - 8%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології.

Більшість громадян (50%) визнають, що громадські організації потрібні в їхніх містах чи селах, 20% вважають, що вони не потрібні. Порівняно з травнем 2018 року відсоток громадян, які бачать потребу у громадських організаціях, зменшився на 10%. Загалом майже в усіх регіонах понад половина громадян висловили потребу в існуванні в їхніх містах і селах громадських організацій.

Водночас лише 7,5% громадян відповіли, що залучені до активної громадської діяльності – фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%). Найбільше долучених до активної громадської діяльності виявилося у Західному регіоні (13%), у Центральному – 8%, у Східному – 7%, а найменше – у Південному (2%).

Так само, якщо порівняти з 2013 роком, не змінилася і кількість українців, які входять до громадських організацій та об'єднань.

"У 2019 році не належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 р. – 85,5%", - йдеться в дослідженні.

Волонтерською діяльністю протягом 2019 року займалися 9% громадян, минулого року - 18%, у 2017 - 12%, у 2016 - 14%, у 2015 - 13%.

Основною причиною своєї неучасті в діяльності громадських організацій у 2019 році респонденти називають незацікавленість подібною діяльнісю (38,5%), що істотно більше, ніж у 2018 (22%) і 2013 роках (23%). У 2019 стало менше тих, хто не знає, як можна долучитися до діяльності ГО - 13%, тоді як у 2018 році на це вказували 16%, а в 2013 - 21%.

Крім того, 51% українців відповіли, що взагалі не збираються брати участь у роботі громадських організацій (рік тому, в 2018 році, таких було значно менше - 36%).Значна частина громадян (41%), якби була змога спрямовувати частину своїх податків на підтримку громадських організацій, скористалася б такою нагодою. З них 16% – на підтримку громадського сектору загалом, а 25% – певній громадській організації. Третина населення (32%) на це не згодні, вважаючи за краще, щоб ці кошти йшли до бюджету.

Абсолютна більшість громадян (77%) вважають, що держава має сприяти розвитку громадянського суспільства (не згодні з цим лише 9%). До того ж у цьому питанні солідарні усі регіони: і Захід (79%), і Схід (72%), і Центр (83%), і Південь (70%).

Загалом було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками репрезентують доросле населення України (від 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152718
 
 
 Топ коментарі
 
В нормальном и активном гражданском обществе такого как клоун Моника никогда-б не избрали президентом.
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Спасибо петрлексеичу за это, слил пассионарные настроения 14-15 годов в унитаз.
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В нормальном и активном гражданском обществе такого как клоун Моника никогда-б не избрали президентом.
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Ещё несколько раз много тысяч людей выйдут против зебила и он сам побежит в Ростов Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос - Цензор.НЕТ 4801
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В США избрали Трампа, так что, я не был бы столь категоричен.
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гражданское общество активно желает посадок свыни, свинярчуков, кононенок, грановских -за грабеж и мародерство страны и народа
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Воно якесь боляще. "Порохозалежне". На всіг гілках, як кнур недорізаний верещить
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Гражданское общество, согласно этого опроса, в Украине отсутствует, а есть толпа населения, и чаво оно пассивно в бреде жалает никого не интересует.
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Спасибо петрлексеичу за это, слил пассионарные настроения 14-15 годов в унитаз.
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Все тебе ктото кроме тебя виноват, Скрепун-инфантил))
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Еще бы меня, я то причем? Все у вас Порошенко во всем виноват он вас слил))
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Про это петики на форуме уже вторую неделю голосят))
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Абсолютное большинство граждан (77%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим всего 9%). Причем в этом вопросе солидарны все регионы: и Запад (79%), и Восток (72%), и Центр (83%), и Юг (70%).Источник: https://censor.net.ua/n3152718

Смешнее ничего не читал. Пассивные, ленивые, ко всему, кроме чисто своего безразличные люди щитают, что их развитию должно способствовать государство. Совки вопщем, которым руководящая роль партии нужна.
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все кто отписался на цензоре..это пассионарии Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос - Цензор.НЕТ 8562
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Мы обсуждаем результаты опроса, которые говорят сами за себя, причем тут глупые обобщения?
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В 1991 году 70% украинцев проголосовали за сохранение СССР

В том же году 90% Украинцев проголосовали за независимость Украины
По опросам 2019 года:
77% украинцев считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества и 75% украинцев придерживаются левых и авторитарных взглядов о влиянии государства на экономику и свободы
Нужно признать, что у украинцев в голове абсолютная каша.
Это в первую очередь из-за лени и нежелания учиться и развиваться
Во вторую из-за левой пропагандисткой бомбардировки со стороны россии и наших олигархов, с другой стороны и-за близости Европы и живого примера успешных моделей либеральных экономик.
Поэтому у большинства украинцев в голове просто шиза
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Зато свиноботофенрма как организация, активно процветает. Петя башляет,свиноботы организованно работают и ходят на митинги за денежку
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Это хорошая новость, 8% упырей, уничтожили страну за 5 лет.
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От зе талантливый - просрать рейтинг в 73% за пол года это надо быть епать-епать каким умным.
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Якби всім учасникам (включно з інтерв'юерами та їхніми спонсорами) треба було відповісти на питання "Що таке "громадянське суспільство" і які ще види суспільств їм відомі?" результати могли б без перебільшення стати "гльобалним". Активность гражданского общества в Украине вернулась к уровню 2013 года, - опрос - Цензор.НЕТ 1859
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А что это за гражданское общество такое?Как оно могло у нас сформироваться, после тридцати лет оболванивания,ограбления и постоянной лжи в сми?
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