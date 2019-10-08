 Пєсков спростував слова Пристайка, заявивши що Кремль зацікавлений у "реанімації" "нормандського формату"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Як і всі країни-учасниці цього формату, Кремль зацікавлений у відродженні, в реанімації цього процесу, в проведенні нової зустрічі у верхах. Разом з тим, точку зору Кремля поділяють багато країн: зустріч має бути підготовлена, щоб стати результативною", - сказав Пєсков.

Він додав, що ідея участі Вашингтона в "нормандському форматі" не знаходить підтримки в Кремлі. При цьому США "можуть використовувати свій вплив у Києві для того, щоб сприяти якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов'язань за мінськими домовленостями".

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Раніше Пєсков повідомив, що дата саміту в "нормандському форматі" буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн, які ще належить узгодити. За його словами, зараз ведеться безпосередньо підготовка до саміту з лінії помічників глав держав і профільних відомств.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Росія домагається скасування саміту в "нормандському форматі".

"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.

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