 Пєсков спростував слова Пристайка, заявивши що Кремль зацікавлений у "реанімації" "нормандського формату"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Як і всі країни-учасниці цього формату, Кремль зацікавлений у відродженні, в реанімації цього процесу, в проведенні нової зустрічі у верхах. Разом з тим, точку зору Кремля поділяють багато країн: зустріч має бути підготовлена, щоб стати результативною", - сказав Пєсков.
Він додав, що ідея участі Вашингтона в "нормандському форматі" не знаходить підтримки в Кремлі. При цьому США "можуть використовувати свій вплив у Києві для того, щоб сприяти якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов'язань за мінськими домовленостями".
Раніше Пєсков повідомив, що дата саміту в "нормандському форматі" буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн, які ще належить узгодити. За його словами, зараз ведеться безпосередньо підготовка до саміту з лінії помічників глав держав і профільних відомств.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Росія домагається скасування саміту в "нормандському форматі".
"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.
ТАКИЕ ПОТУГИ И ПОЯТЬ НА....КА... ДА ЗЕЛЯ СКАЖИ ЧТО МОЛ ПОРОШЕНКО ВО ВСЕ ВИНОВАТЫЙ.... Я ТАК СТАРАЮСЬ СПИХНУТЬ ПУТИНУ УКРАИНУ... А ОН ВОЛЬДЕРАРОВИЧ НЕ БЕРЕТ ЕЕ ......
В Украине порохоботы тоже не согласны с Пристайко
читать не думая?
Отсюда и постоянные противоречивые заявления.
Хан понимает, что с такой малоросской и капитулянсткой властью он и так получит всю малороссию. Зачем ему какие-то кусочки?
Часть туповатого маслоросского общества тоже необоснованно уверена, что платя дань хану и пойдя на уступки, орда от них отцепится. А некоторая часть даунов вообще думают, что они смогут жить в мире с ордой.
Вот финны не захотели быть малороссами и несмотря на разность сил вломили орде в свое время.
Да, кусок территории потеряли, но сохранили независимость и не стали малороссами
А получив легитимную, с точки зрения ОБСЕ, власть дальше дело техники
Нема слів
https://www.zhitomir.info/news_187425.html
получается Пристайко! Министр!
Врет!?!?
Ай-я-яй
Кажете санкції не працюють?