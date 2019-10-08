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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС (1913) Пєсков (592) нормандська четвірка (611) Пристайко (193)

 Пєсков спростував слова Пристайка, заявивши що Кремль зацікавлений у "реанімації" "нормандського формату"

Кремль не згоден із висловлюванням міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що Росія шукає підстави, щоб не проводити зустріч у "нормандському форматі". Москва зацікавлена ​​в саміті, але закликає підготуватися до нього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Як і всі країни-учасниці цього формату, Кремль зацікавлений у відродженні, в реанімації цього процесу, в проведенні нової зустрічі у верхах. Разом з тим, точку зору Кремля поділяють багато країн: зустріч має бути підготовлена, щоб стати результативною", - сказав Пєсков.

Він додав, що ідея участі Вашингтона в "нормандському форматі" не знаходить підтримки в Кремлі. При цьому США "можуть використовувати свій вплив у Києві для того, щоб сприяти якнайшвидшому виконанню Україною своїх зобов'язань за мінськими домовленостями".

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Раніше Пєсков повідомив, що дата саміту в "нормандському форматі" буде залежати від графіків лідерів чотирьох країн, які ще належить узгодити. За його словами, зараз ведеться безпосередньо підготовка до саміту з лінії помічників глав держав і профільних відомств.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що Росія домагається скасування саміту в "нормандському форматі".

"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.

Також читайте: Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152715
 
 
 Топ коментарі
 
украинцы - поняли...хохлы - нет! (а это, как говорят в Одессе - две большие разницы)
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КАКОЙ БАНАН КРЕМЛЬ ЗАСУНУЛ ЗЕМОНИКЕ ПРЯМО МЕЖДУ ГЛАНД С АСТРАЛА...... Пєсков спростував слова Пристайка, заявивши що Кремль зацікавлений у "реанімації" "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 3644
ТАКИЕ ПОТУГИ И ПОЯТЬ НА....КА... ДА ЗЕЛЯ СКАЖИ ЧТО МОЛ ПОРОШЕНКО ВО ВСЕ ВИНОВАТЫЙ.... Я ТАК СТАРАЮСЬ СПИХНУТЬ ПУТИНУ УКРАИНУ... А ОН ВОЛЬДЕРАРОВИЧ НЕ БЕРЕТ ЕЕ ......
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Жал что вы украинцы , так и не поняли простой истины : никогда не верьте русским , и не будете обмануты .
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украинцы - поняли...хохлы - нет! (а это, как говорят в Одессе - две большие разницы)
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расеянам......там русских уже почти не осталось.
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Кремль не согласен с высказыванием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко Источник: https://censor.net.ua/n3152715

В Украине порохоботы тоже не согласны с Пристайко Песков опроверг слова Пристайко, заявив что Кремль заинтересован в "реанимации" "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 2140
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очень даже и полномочия. Трускавецким всё и вся показали и рассказали....один только Кучеренко, да ещё и с Землянским ....Герусов и Ко на жопы садят....Опять песни о тРынке, которого в ПРИНЦИПЕ НЕТ!!!
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А я хочу привітати презедента росії з днем народженнм , у нього юбілей, 5 років назад він став ******, і вмреш ти ***** рюське таки ******. Песков опроверг слова Пристайко, заявив что Кремль заинтересован в "реанимации" "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 1460
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Оба на.............икто из двух мягко говря всех разводит? Ну с Песковым и Машкой то всё понятно. Не понятно сПристайко, вро де бы погладили костюм, вроде не урод, украинскою розмовляе................А утром ОДНО. В обед другре, вечеров новое хрен знает что.ю Где ИХ понабирали???
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ЗЕкоманда сознательно вместе с кацапами создает белый шум. И под этой дымовой завесой выполняют свои договорняки, продолжая вовсю играть в несознанку.
Отсюда и постоянные противоречивые заявления.
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Хм...тебя и меня уже продают междкнародным кредиторам. Вот куда надо смотреть!
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Всё там понятно. Украине нужно грамотно выйти из ситуации с минскими договорняками и этим нормандским форматом. С кондачка это не получится, без всевозможных потерь. Петя слишком много капканов расставил для Украины, закрепив их всякими обязательствами перед западом, ООН и ОБСЕ. Оно ж не о Украине думало, а о "чего изволите", да и рашу расстраивать оно не собиралось. Почитайте текст минских договорняков авторства порошенко и авторства путлера от 3 сентября 2014 года. Там всё ясно и понятно. Там не то что зрада, там - зрадище.
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Если Россия не хочет, и не нужно. Могли бы и втроем собраться чтобы показать миру, как Россия не хочет мира .
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Нужна альтернатива, авторства Киева, а не чужие предложения, которые точно будут не на пользу Украине, как это было до сих пор. Тянуть нужно время, тыкать мордой и рашу, и лугандон в невыполнение договорённостей, нарабатывая новый план выхода из патовой для Украины ситуации, авторства порошенко.
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Дык в моем варианте, как раз у Украины и будет шанс сделать предложение своего варианта, хоть и в отсутствие россиян . Тыкать нужно партнеров, а не оккупантов, в ситуацию с безнаказанностью России. Но перед тем как тыкать, нужно хотя бы завод из Приднестровья дописать по новой в санкционный список .
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Сколько наша нынешняя малоросская власть не бьёт челом перед моско-ордынским ханом, чтобы выпросить мир на условия колонии, а хан не соглашается.
Хан понимает, что с такой малоросской и капитулянсткой властью он и так получит всю малороссию. Зачем ему какие-то кусочки?
Часть туповатого маслоросского общества тоже необоснованно уверена, что платя дань хану и пойдя на уступки, орда от них отцепится. А некоторая часть даунов вообще думают, что они смогут жить в мире с ордой.
Вот финны не захотели быть малороссами и несмотря на разность сил вломили орде в свое время.
Да, кусок территории потеряли, но сохранили независимость и не стали малороссами
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мир конечно полон чудес, но каждый раз не устаю поражаться - говорящий туалетный ершик?
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Козломордии нужно провести "выборы" на окупированых териториях.
А получив легитимную, с точки зрения ОБСЕ, власть дальше дело техники
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Депутатам Житомирської облради не вистачило голосів за звернення проти імплементації «формули Штайнмаєра»
Нема слів

https://www.zhitomir.info/news_187425.html
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ершик, знову рогату блювоту виплевує... маскавіт, Українці не вірять бидлу!!!
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Он добавил, что идея участия Вашингтона в "нормандском формате" не находит поддержки в Кремле. При этом США "могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям".- до тех пор пока Украина не пошлет все форматы на,,,й ,и не призовет США для того,что бы весь мир ,в том числе и рашистские подельники в Берлине и в Париже заставили мировое кровожадное рашистское куйло,подписавшее будапештскую бумагу к скорейшому ее выполнению - мира не будет...США обязано использовать свое влияние на рашиста для того.что бы способствовать скорейшему и безотлагательному выполнению Будапештской бумаги в которой есть договоренности рашиста ,которые он подписал...
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Хіба вам не видно? Лукашенко вже зуби зтер шоб трампа вклбчить в процес, мід Білорусі натякає, мід рф, тепер і цей, вони хочуть цим скористатись, якщо і задіювати США то тільки після виборів в США. А так зеля буде один проти трьох а може і не проти....
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Не понял...
получается Пристайко! Министр!
Врет!?!?
Ай-я-яй
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Мламламла..блаблабла..Договаривайтесь с террористами... КАбы да кабЫ во рту выросли грибы.. Короче ничего нового и толкового от кацапской орочни не дождешься.
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У Пескова мабуть як и у Рашки в целом,тотемный зверёк писец.Любят хвостом следы заметать.Крым умыкнули,а теперь ложные цели выстреливают...Минск 1,Минск 2,формула Штанмайра-це все помилкови цели для отвода от головного.А Мир,що дурнi на цi цели ловятся.U96 - Das Boothttps://youtu.be/MlwqOVnXuc4 Пєсков спростував слова Пристайка, заявивши що Кремль зацікавлений у "реанімації" "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 3083
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Як там ***** казав: "песков несет такую пургу, что я сам не понимаю - о чем он говорит".
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Чувствуя, что давление усиливается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основанияИсточник: https://censor.net.ua/n3152715
Кажете санкції не працюють?
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