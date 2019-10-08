 У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Євстратій (Зоря).

"Позачерговий Собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня, у суботу, розгляне тему "Інформація про Автокефальну Церкву України". 7 жовтня 2019 р. Блаженнійший Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження", - написав архієпископ.

Він нагадав, що на поточному тижні в Афінах відбудеться чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції, яке завершиться 11 жовтня.

"Серед переліку тем засідання не було жодної, пов‘язаної з Україною, тому промосковські інформаційні ресурси поспішили повідомити, що "питання про визнання автокефалії ПЦУ Собор Грецької Церкви не розглядатиме"", - пояснив священнослужитель.

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За його словами, на черговій сесії Собору ієрархів питання не розглядатиметься. Але одразу наступного дня Глава Собору і Предстоятель Церкви Греції Блаженнійший Архієпископ Ієронім скликає позачергове засідання - обравши таку форму задля дотримання певних процедурних традицій".

Архієпископ Євстратій (Зоря) нагадав, що "українське питання" вже було заслухано Постійним синодом Церкви Греції, який взяв до відома звіти (обидва звіти були позитивними) двох синодальних комісій з питання української церковної автокефалії.

"За підсумками слухань Синод констатував, що Вселенський Патріарх має право проголошувати автокефалію Помісних Церков (в той час як РПЦ наполягає, що необхідно це робити лише за наявності згоди всіх Помісних Церков, маючи на увазі, насправді, неможливість проголосити автокефалію без згоди Московського Патріархату)", - пояснив він.

Крім того, Синод констатував право архієпископа Афінського вирішувати питання, пов'язані з появою нової автокефальної Церкви (спосіб і порядок входження з нею у відносини як з церквою-сестрою, включення імені предстоятеля для поминання в Диптиху та ін.)

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"Варто очікувати, що таку ж підтримку питання (автокефалії Української церкви, – ред.) отримає і від Собору ієрархів Церкви Греції", - сподівається архієпископ Євстратій (Зоря).