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 У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України

Позачерговий Собор ієрархів Церкви Греції збереться в суботу, 12 жовтня, для розгляду питання про автокефалію української церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Євстратій (Зоря).

"Позачерговий Собор ієрархів Церкви Греції 12 жовтня, у суботу, розгляне тему "Інформація про Автокефальну Церкву України". 7 жовтня 2019 р. Блаженнійший Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім ІІ підписав відповідне розпорядження", - написав архієпископ.

Він нагадав, що на поточному тижні в Афінах відбудеться чергове засідання Собору ієрархів Церкви Греції, яке завершиться 11 жовтня.

"Серед переліку тем засідання не було жодної, пов‘язаної з Україною, тому промосковські інформаційні ресурси поспішили повідомити, що "питання про визнання автокефалії ПЦУ Собор Грецької Церкви не розглядатиме"", - пояснив священнослужитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська автокефалія самопроголошена і не має томосу, - єпископ Вселенського патріархату Іов (Геча)

За його словами, на черговій сесії Собору ієрархів питання не розглядатиметься. Але одразу наступного дня Глава Собору і Предстоятель Церкви Греції Блаженнійший Архієпископ Ієронім скликає позачергове засідання - обравши таку форму задля дотримання певних процедурних традицій".

Архієпископ Євстратій (Зоря) нагадав, що "українське питання" вже було заслухано Постійним синодом Церкви Греції, який взяв до відома звіти (обидва звіти були позитивними) двох синодальних комісій з питання української церковної автокефалії.

"За підсумками слухань Синод констатував, що Вселенський Патріарх має право проголошувати автокефалію Помісних Церков (в той час як РПЦ наполягає, що необхідно це робити лише за наявності згоди всіх Помісних Церков, маючи на увазі, насправді, неможливість проголосити автокефалію без згоди Московського Патріархату)", - пояснив він.

Крім того, Синод констатував право архієпископа Афінського вирішувати питання, пов'язані з появою нової автокефальної Церкви (спосіб і порядок входження з нею у відносини як з церквою-сестрою, включення імені предстоятеля для поминання в Диптиху та ін.)

Також дивіться: Делегація ПЦУ співслужила в Греції ієрархам трьох помісних церков. ФОТОрепортаж

"Варто очікувати, що таку ж підтримку питання (автокефалії Української церкви, – ред.) отримає і від Собору ієрархів Церкви Греції", - сподівається архієпископ Євстратій (Зоря).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152713
 
   
 Топ коментарі
 
С сегодняшнего дня ожидается яркое зарево на севере. Будьте осторожны.
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Господи Боже, поможи відстояти Україні нашій і мову, і віру, і армію!!!!
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С сегодняшнего дня ожидается яркое зарево на севере. Будьте осторожны.
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В Оболони значит расположилась секта порохоботов? У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України - Цензор.НЕТ 4379
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томос был нужен свынюке, как лишний козырь на выборах, ты слыхал , чтобы после выборов свыня про томос вещала?
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«Кроме того, Синод констатировал право архиепископа Афинского решать вопросы, связанные с появлением новой автокефальной Церкви (способ и порядок вхождения с ней в отношения как с Церковью-сестрой, включение имени предстоятеля для поминовения в Диптихе и др.) Источник: https://censor.net.ua/n3152713
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Господи Боже, поможи відстояти Україні нашій і мову, і віру, і армію!!!!
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"об этом сообщил (..) архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Евстратий (Зоря).Источник: https://censor.net.ua/n3152713"

А ничего что он не из УПЦ, а из ПЦУ. Редактора лишить премии
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От этой новости сейчас не на один мокшанский пукан спустится благодатный огонь!)))
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То есть наших верунов таки надули?
Филарет - еретик, раз Яхве ему не сказал что тот должен наброситься на Тутмаса с заклинаниями огненной магии, и разорвать его как туалетную бумагу У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України - Цензор.НЕТ 627
Яхве не сказал по одной простой причине..... У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України - Цензор.НЕТ 5288
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Порошенко всю страну, всему миру распродал. Любая ******, что то решает за Украину.
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Томос... скорее напоминает мыльный пузырь. Который держался на лету, пока на плаву была свынюка.
Как только свынюку турнули... Пузырик лопнул... И, сразу все кареты превратились в тыкву, а все лошади - в мышей! У Греції 12 жовтня відбудеться позачерговий Собор із питання автокефалії Церкви України - Цензор.НЕТ 8475
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пока он был на плаву, все держалось - и пасе без россии, и северный поток не могли свести с концами... и с мовой толерантено поступали, а не с 2020 все русские школы сделать украинскими...и план шайтанмаера похоронил 3 года назад...и администрацию президента не переносил... и евреев в бабином яру шанував...
и вернул украине киевскую митрополию, которая стоит у истоков крещения руси, государства в среднем приднестровье в 980..
петро - камень и все у него с первого раза без дублей и монтажа
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Какой же бред. Люди ходят в храмы душу спасти, а в храме спасители срутся за право спасать. УПЦ КП - москали!!111 Филарет в маразме!!!111 ПЦУ - раскольники!!11 Томос фальшивый!111 Фу.

По идее, любой искренне верующий после упоминания ЛЮБОГО патриархата должен из храма уйти, потому что в нём не Богу служат, а конкретному попу, который Бога приватизировал. Спасение души зависит не от соблюдения заповедей, любви и всепрощения, а от того, в каком именно храме ты поставил свечку. Религия - пародия на веру.
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Почему Томос фальшивый?
Церковь это четкая структура со своими правилами...
И то шо у мокш Томоса нет...это их половая проблема!))) Беситесь тихо...
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Это всего лишь один из примеров вскукареков лицемеров в рясах.
Ты зацепился за деталь, но пропустил суть. Не надо так.
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чисто иторически, киевская митрополия - та, которой щаз вернули ее положение 1680 года, стоит у истоков крещения киевской руси - государства в среднем поднепровье
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