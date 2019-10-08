 ГПУ поновила справу про напад співробітників УДО на журналістів "Схем" на весіллі сина Луценка

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила пресслужба ГПУ.

"Прокуратурою Київської області 7 жовтня 2019 року скасовано постанову слідчого прокуратури області від 08.05.2019 року про закриття кримінального провадження за фактом спричинення 15.09.2017 року тілесних ушкоджень журналістам на території одного із заміських комплексів працівниками Управління державної охорони за ч. 2 ст.345-1 КК України", - сказано в повідомленні.

Подальше досудове розслідування у цій справі доручено слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань в м.Києві.

Варто також зазначити, що буквально вчора журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив про закриття цієї справи в травні підлеглим Луценка.

Читайте також: Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку"

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" опублікували сюжет про весілля сина генерального прокурора України Юрія Луценка, під час зйомок якого зазнали нападу з боку співробітників Управління державної охорони. Святкування відбулося 15 вересня в заміському комплексі під Києвом.

Крім президента Петра Порошенка, який прибув разом з дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віцепрем'єра Степана Кубіва, колишнього прем'єра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віцеспікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформполітики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

Також на весіллі відгуляли кілька народних депутатів, зокрема депутати від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій, Сергій Трегубенко, Олександр Третьяков і народний обранець від "Народного фронту" Андрій Іванчук. Крім того, був помічений позафракційний депутат Андрій Деркач, колишній "регіонал", який голосував за так звані "диктаторські закони 16 січня".

Журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Ігоря Кононенка, ексглаву Адміністрації президента, а на той момент секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати зафіксувати те, що відбувається на відео. Спочатку вони намагаються перекрити камеру з одного боку: два мікроавтобуси паркують перед оператором. Тим часом другий оператор намагається знімати інший заїзд, але і тут стоїть один мікроавтобус, а потім з'являється ще один. І нарешті третій мікроавтобус остаточно перекреслює будь-які шанси зняти парковку закладу.

Під час виїзду з відзначення президента Порошенка охоронці вчинили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку і пошкодження руки.