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Все про:журналістика (873) Луценко (2668) прокуратура (1912)

 ГПУ поновила справу про напад співробітників УДО на журналістів "Схем" на весіллі сина Луценка

Прокуратура відновила кримінальне провадження щодо перешкоджання діяльності і побиття журналістів програми "Схеми" співробітниками держохорони на весіллі сина генпрокурора Юрія Луценка два роки тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 8 жовтня, повідомила пресслужба ГПУ.

"Прокуратурою Київської області 7 жовтня 2019 року скасовано постанову слідчого прокуратури області від 08.05.2019 року про закриття кримінального провадження за фактом спричинення 15.09.2017 року тілесних ушкоджень журналістам на території одного із заміських комплексів працівниками Управління державної охорони за ч. 2 ст.345-1 КК України", - сказано в повідомленні.

Подальше досудове розслідування у цій справі доручено слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань в м.Києві.

Варто також зазначити, що буквально вчора журналіст "Схем" Михайло Ткач повідомив про закриття цієї справи в травні підлеглим Луценка.

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Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" опублікували сюжет про весілля сина генерального прокурора України Юрія Луценка, під час зйомок якого зазнали нападу з боку співробітників Управління державної охорони. Святкування відбулося 15 вересня в заміському комплексі під Києвом.

Крім президента Петра Порошенка, який прибув разом з дружиною, журналісти зафіксували на святкуванні прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, першого віцепрем'єра Степана Кубіва, колишнього прем'єра Арсенія Яценюка, мера Києва Віталія Кличка, віцеспікера парламенту Ірину Геращенко, міністра інформполітики Юрія Стеця, міністра юстиції Павла Петренка.

Також на весіллі відгуляли кілька народних депутатів, зокрема депутати від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій, Сергій Трегубенко, Олександр Третьяков і народний обранець від "Народного фронту" Андрій Іванчук. Крім того, був помічений позафракційний депутат Андрій Деркач, колишній "регіонал", який голосував за так звані "диктаторські закони 16 січня".

Журналісти зафіксували на святкуванні весілля сина генпрокурора заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Ігоря Кононенка, ексглаву Адміністрації президента, а на той момент секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати зафіксувати те, що відбувається на відео. Спочатку вони намагаються перекрити камеру з одного боку: два мікроавтобуси паркують перед оператором. Тим часом другий оператор намагається знімати інший заїзд, але і тут стоїть один мікроавтобус, а потім з'являється ще один. І нарешті третій мікроавтобус остаточно перекреслює будь-які шанси зняти парковку закладу.

Під час виїзду з відзначення президента Порошенка охоронці вчинили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку і пошкодження руки.

ГПУ поновила справу про напад співробітників УДО на журналістів Схем на весіллі сина Луценка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152712
 
   
 Топ коментарі
 
Ну от и Луцык скоро на нары вернется...
Бо дебил в свое время сепарню покрывал...
Думал все будет гладко и вечно)))

Х.. там
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Які вельмишановні гості ! хулі... "еліта нації", збіговисько кровосісів, нелякане корупційне кубло !
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Тихіше... Не пали кантору... Зєбоба і так третій день просратися не може...
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Вони били журналістів, бо в них були руки кремля!!!
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Почуяли руку кремля в сраці, та почали бити журналістів. Клятий кремель.
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Мертвечук з Портновим працюють на пару.
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пора, мразь картавую за мотню брать, да крышевание казино проверить, бабу ежку не забыть
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Журналюги тоже хотели гульнуть их не пригласили.
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ну так небожители гуляли,типа пашинского, а теперь скоро переименуются на тюрьможители
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Ну от и Луцык скоро на нары вернется...
Бо дебил в свое время сепарню покрывал...
Думал все будет гладко и вечно)))

Х.. там
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Хороше весілля було. Кажуть на ньому офіціантами були полковники.
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Так это там Юга прыгнул освежиться в басейн без воды, закрытый пленкой на зиму. А за ним прыгнул телохранитель, который переламал себе ноги ...?
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Поздно, Югик уже сбежал якобы учить язык в Лондоне.
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И где были журналисты, кричащие как их обидела Мендель. А что следаку, закрывшему дело даже догану не влепят, чтобы в следующий раз выполнял НПА, а не пожелание начальника.
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Які вельмишановні гості ! ****... "еліта нації", збіговисько кровосісів, нелякане корупційне кубло !
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Теж не було складу злочину,аж раптом з"явився.Пресі перешкоджати не можна. ГПУ возобновила дело о нападении сотрудников УГО на журналистов "Схем" на свадьбе сына Луценко - Цензор.НЕТ 7413
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Мендель обезглавить бы.Даёшь Мендель на плаху прахоботов!!!
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А за прямим призначенням її використовувати нікак?
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Общение с Зеленским модерирует только Мендель,либо сам Зеленский. По другому никак!Она- сцарь!Схемы это не поняли.? Нужно заказывать подход к телу Президента только через неё.Иначе- сопли по асфальту.Такие у неё функциональные обязанности. Пора привыкнуть деревенщине с микрофонами.
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Дєрєвєнщина вона така проста... Може і ******** чимось по макітрі.
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Как хорошо стало в стране!!! Преступность ушла в ноль. Вообще никаких преступлений не происходит и потому ГПУ ГБР и прочие дармоеды от скуки начали поднимать дела 5-ти 10-ти летней давности.
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Але якось вибірково, може вони піднімуть ще й справу стосовно тих самих схем, але коли було те саме з боку мертвечука.
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боїшся , що таки розслідують розстріли на Майдані ? Все вірно робиш , бійся .
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"дивовижним" чіном почали переслідування "чомусь" не олігарха бєні, що обікрав державу і кожного українця суммарно на 470 лярдів(!!) баксів, покидька портнова , мертвечука та інших пропарашинських покидьків, а тих, хто не подобається коломойші і хто "наступив на його зубную боль"....це неприкрита помста- не більше! Як і арешт Пашинського...Позбавляються тих, хто може і протистоїть зєлєногнійному кодлу і олігархату !!! і до ворожки не ходи!
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Ага , мрій, і будет всюду твой рузькій мір , свинарник по нашому . Так кацапчику ?
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шо и охранницу "зе" бодающую и пинающую журналистов привлякут....?
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Прокуратура з нідіністю передає прєвєд петріотам, яких не влаштовувала поведінка Юлі Мендель.
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И как-то быстро забылось дело убийства пятилетнего мальчика пьяными полицейскими и подвижки по этому делу. У нас каждый день открывают дела на Порошенко, Луценко, Пашинского,Парубия и т.д., больше заняться нечем... А вот на Портнова не открывают дела
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А "Схеми " не думають, що Портнов і на них заведе крімінальну справу ? Бо його цілью є зіштовхнути лбами все проукраїнське до повного знищення . Ні, я не захищаю тих, хто перешкодив вашій діяльності , я про то, що і ви попадете під той же млин , а далі що будете робити ? Це той час ,коли всі українськи сили повинні об'єднатися , а не радіти , коли ворог в відкриту знищує все проукраїнське .
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не хвилюйся, за зіштовхування лбами українського суспільства, тони лайна на більшість виборців посадять адептів шоколадної секти - власників та працівників пеціних тролеферм
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Ти дійсно думаєш що я бот ? ))))) Дурнику , на форумі знають хто я , звідки , і з якої патріотичної організації .
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навіть маскування під псевдопатріотичні організації не допоможе ботофермам уникнити відповідальності
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Дурнику, на цьому форум є і дописувачі ---майдановці , ветарани АТО, військові ЗСУ, журналісти, політики , волонтери ...просто українці . І якщо ти цього не розумієш, то ти не наш, а запоребриковий, бо у вас там таке уявити неможливо .
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А шо там с журналистами, которых побила охрана медведчука? Аууу, почему не открыли уголовное дело?
А что по поводу мандель? Будут открыввать уголовное дело?
А , что там по поводу рюкзаков авакова?
А, что там по поводу оскорбления в адрес журналиста, коломойским!
Вова, смотри, люди могут и напомнить!
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