 Уночі на Херсонщині підпалили будинок суддів Чаплинського і Новокаховського судів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько третьої години ночі в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував мешканець с. Малокаховка та повідомив, що горить сусідський будинок. На місці події поліцейські встановили, що в будинку мешкає подружжя, яке працює суддями. Впродовж двох годин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто із господарів не постраждав", - йдеться в повідомленні.



Фото: пресслужба Нацполіції

За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок підпалу – на місці були виявлені пляшки із залишками легкозаймистої речовини.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.378 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного".

Основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих.

Проводяться слідчо-розшукові заходи зі встановлення причетних до скоєння злочину. Їм загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.

Як пише "Судова влада України", зазначені події суддя Чаплинського районного суду Ірина Пилипенко пов'язує зі здійсненням своєї професійної діяльності, оскільки раніше на її адресу надходили погрози у зв'язку з розглядом нею низки справ.

Зі свого боку голова Ради суддів України Богдан Моніч вимагає від керівників правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування зухвалого зазіхання на життя суддів Херсонської області.

Коментуючи зазначену подію, голова РСУ зазначив, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави. Правоохоронні органи зобов’язані вживати необхідних заходів для гарантування безпеки судді, членів його сім’ї та збереження майна. Вчинені, у зв’язку зі службовою діяльністю судді, посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством чи насильством, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді, мають тягнути невідворотну відповідальність.