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Все про:підпал (261) Нацполіція (8310) суддя (979) Херсонщина (466)

 Уночі на Херсонщині підпалили будинок суддів Чаплинського і Новокаховського судів. ФОТО

Невідомі кинули пляшки із запальною сумішшю на подвір’я і у вікно житла працівників Чаплинського райсуду і Новокаховського міського суду. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні близько третьої години ночі в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував мешканець с. Малокаховка та повідомив, що горить сусідський будинок. На місці події поліцейські встановили, що в будинку мешкає подружжя, яке працює суддями. Впродовж двох годин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Ніхто із господарів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Уночі на Херсонщині підпалили будинок суддів Чаплинського і Новокаховського судів 01
Фото: пресслужба Нацполіції

За словами начальника Каховського відділу поліції Олексія Войчека, попередньо встановлено, що пожежа виникла внаслідок підпалу – на місці були виявлені пляшки із залишками легкозаймистої речовини.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.378 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного".

Основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих.

Проводяться слідчо-розшукові заходи зі встановлення причетних до скоєння злочину. Їм загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.

Як пише "Судова влада України", зазначені події суддя Чаплинського районного суду Ірина Пилипенко пов'язує зі здійсненням своєї професійної діяльності, оскільки раніше на її адресу надходили погрози у зв'язку з розглядом нею низки справ.

Зі свого боку голова Ради суддів України Богдан Моніч вимагає від керівників правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування зухвалого зазіхання на життя суддів Херсонської області.

Коментуючи зазначену подію, голова РСУ зазначив, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави. Правоохоронні органи зобов’язані вживати необхідних заходів для гарантування безпеки судді, членів його сім’ї та збереження майна. Вчинені, у зв’язку зі службовою діяльністю судді, посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством чи насильством, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді, мають тягнути невідворотну відповідальність.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152707
 
   
 Топ коментарі
 
просто так не палят.И не всегда "мафиози" это делают.Чаще всего это делают пострадавшие от беззакония.мафиози всегда сторговываются и им не с руки "ссориться" с теми,кто вытянет завтра из ЛЮБОГО дела.
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Сам по пьянке спалил! Судьи же тоже люди...Или подвиг Гонтаревой покоя не давал!
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ці будинки не могли згоріти) їх немає в жодній суддівській декларації, значить не існує взагалі) це просто осінній дим)
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Это и есть неприкасаемость судей? Особая защита? А вообще хорошая подсказка от ЦН!
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Тю! Я думала по всей стране началось...
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Не удивлюсь, если судей скоро стрелять начнут... особенно Оболонского и Печерского суда г. Киева...
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Не работают нормальные суды -- начинаются суды Линча....думаю, если счет перевалит за тысячу -- дождемся адекватных приговоров....
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просто так не палят.И не всегда "мафиози" это делают.Чаще всего это делают пострадавшие от беззакония.мафиози всегда сторговываются и им не с руки "ссориться" с теми,кто вытянет завтра из ЛЮБОГО дела.
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Посадили невинных или отмазали виновных - вот и получили.
Менты, судьи, прокуроры, которые должны обеспечивать безопасность граждан. Думают "беспредельщики" будут кошмарить только простых граждан?
Есть критическая масса, считающих себя хищниками а окружающих мясом. После набора критической массы, начинают сжирать себе подобных.
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председатель ССУ отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Источник: https://censor.net.ua/n3152707 не приходило в голову??что:какие суды такое к ним и отношение??или судьи думают что только они в праве судить??вот им и напомнили!!что есть помимо их (суда) ещё и народный суд!! Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 2686 Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 8669
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P.S.и оглавление могли бы точнее сформулировать,,один из домов"(как правило имеют три-пять домов и вереницу квартир,в том числе и служебных) Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 8257 Ночью на Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов - Цензор.НЕТ 6330
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Парашенковских судей давно пора изолировать от общества, обнаглели.
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Це треба зробити майже з усіма суддями!

Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд

Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.

"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.

За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
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Без фото хатинки погорільців - новина неповна..
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Какой циничный самоподжог с целью привлечь внимание и популярность.
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Невже реформа почалась? Скоро можна буде і ринок землі дозволять,як тільки реформа пройде по всій Україні і перестануть випускати злочинців під заставу.
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А где можно узнать домашние адреса судей Печерского суда г.Киева?
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не! если сформировать спрос, появится предложение!
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И правильно сделали, значит было за что! Если оно продалось, то сжечь его нахрен! Кесарям кесарево.
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Саме страшне--коли народ почне судити "по совісті" своїх кривдників. Але є і другий варіант--"судити" суддів які за гроші покривають злочинців. Це потрібно знати кожному судді. Вже не один випадок,коли за "непрофесійну " (читай продажну) діяльність наказують суддів--це теж опасно,бо можуть бандюки просто мстити.
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Народ у нас завистливый и всё про всех знает, судьи наверное имели имущества значительно больше, чем официально зарабатывают.
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Коменти не відповідають останнім соцопитуванням, згідно яким рівень довіри до суддів постійно зростає.
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Гарний приклад боротьби з корумпованими суддями.
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.....если так пойдет и дальше , то будут бояться выйти из дому на РАБОТУ !!! однако СМУТНЫЕ времена переживаем ((((
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Комменты --- как нельзя лучше дают оценку судебной системе Украины.....
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А суд Лінча він такий - жорстокий і безпощадний. Суддям і всім іншим варто б про це пам`ятати...
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Боже мой какая непростительная промашка, ведь не тот дом не того судьи, у меня знакомый бывший судья не раз говорил что самый коррумпированный и вражеский Украине среди всех поголовно и тоже почти таких продажных судов... Это антиукраинское логово печеричный суд с судьями- оборотнями ,сепаратистами, - коррупционерами..
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С радостью пожал бы руку бросившую эту бутылку!
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а знаєте, правильні реформи в цій країні могли б піти набагато швидше..... , і для цього не так багато треба..... .
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