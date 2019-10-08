 Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк

"Ви знаєте, що останнім часом поширюється інформація про нібито зменшення бюджету на оборону. Це не так. Він, до речі, збільшений", - сказав глава Міноборони на відкритті XVI Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Загороднюк висловив переконання в тому, що коли бюджетний процес буде завершено, "всі будуть задоволені результатом".
Лахта или кто-то в Украине?
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2205 "Про День Незалежності України", який пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати День відновлення незалежності.
Штампують, як гарячі пиріжки, укази. А зросійщені беруть готове в роботу.
Чи Ви думаєте, що для написання людині не в темі, навіть дуже освіченій, достатньо пару ночей ? Та ще без знання мов - щоб закони Польщі, Чехії та ін країн.
Чи поцікавитись, як же конкретне питання вирішували у Фінляндії, Швеції чи ще де інде.
Хто думає, що слуги опрацьовують матеріал, досвід, перекладений для вивчення законів та постанов інших держав? Простіше взяти на знайомій мові. Та ще й вивчати не потрібно.
Бо написане гебньою підсунуть гниди.
ТОМУ ТАК ШВИДКО У ВСІХ НАПРЯМКАХ ВИСТРІЛЮЮТЬ НАЧЕБТО НАШІ ЗАКОНИ.
А питання просте. У інших країнах все різко і раптово не змінюється, не переписується з нуля. Люди працюють над поправками та виконують процедуру. НАС ЗНИЩУЄ росія руками гнид.
удивил фейковым прапором ))))
Он за любую манду готов был проголосовать абы не за единственного, кто отстаивал независимость Украины.
И таки он за манду и проголосовал. Теперь этому ********* по понятным причинам не комфортно и обидно вдвойне.
И да, я голосовал за Гриценко - как и в 2014м. И да, считаю, что он был бы лучшим вариантом, чем Петя с Вовой.
Но такого желания у меня нет. Так что отвянь, убогий.
ХОЧУ НАПОМНИТЬ ПАНУ( товарищу?) МИНИСТРУ ПРЕДМЕТ, который он явно не учил - философия .
Государство - жто надстройка над бизнесом.
Государство НАНИМАЮТ бизнесмены для защиты их интресрв, для защиты их семей . И за это поатят ГОСУДАРСТВУ зарплату в виде налогов.
А ГОСУДАРСТВО должно отчитаться перед бизнесом как дела с безопасностью
Продолжаю урок для пана ( товарища?) министра.
ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ , КОТОРЫЙ ВАС СОДЕРЖИТ - И КУДА ВЫ ТРАТИТЕ НАЛОГИ?
Изза вашей дурной политики с разведением сил УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕВЕЛИ ОФИСЫ В БУХАРЕСТ ПОД ЗАЩИТУ НАТО.
И кто же вам теперь на учителей денег даст? Беня? Нищий ЗЕ?
А кто , пан ( товарищ?) министр, ВЕРНЕТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА В ЛУГАНДОНЕ?
Сколько разгромили супермаркетов Метро, эпицентр?
Вы из своего кармана? Или Беня с нищим ЗЕ?
ВАС ЗАГОРОДНЮК ПОСАДЯТ . Нечего из себя строить великого стратега. Вас используют И ПОСАДЯТ.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ПОПЕРЕДНИКРВ,
КАКИЕ ЗАКАЗЫ ОСТАНОВИЛИ И СВЕРНУЛИ?
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ С МОТОР СИЧ( кацапы под видом узкоглазых уже КОВЫРЯЮТСЯ в секретных документах?) продавца Мотор Сич уде арестовали?
Можно много пистеть, что на танках не воют теперь.
НО СТРАННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - в сильных странах и танки хорошие ( Германия, США, южная Корея )
А , пан ( товарищ?) министр. судя по выражению вашего лица , Вы особенно аналитикой не заморачиваетесь 😀😀😀
А нападает на таких придурков, как команда ЗЕ. , бо они не умеют защищаться. А зачем им защищаться? Виллы в Италии , счета в западных банках. А ВАС ПОСАДЯТ . Для того вас и назначили цапом видбувайло . Зато Богдан то в Турции, то в Сан Тропе.
А шо ж наши журнализды этого зеленого свиздуна бюджетом-2020 (в котором уменьшение финансировния ВСУ черным по белому прописано) по морде в ответ не отхлестали?