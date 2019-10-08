 Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк

"Ви знаєте, що останнім часом поширюється інформація про нібито зменшення бюджету на оборону. Це не так. Він, до речі, збільшений", - сказав глава Міноборони на відкритті XVI Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загороднюк висловив переконання в тому, що коли бюджетний процес буде завершено, "всі будуть задоволені результатом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар