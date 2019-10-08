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 Політика України
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Все про:держбюджет (231) Міноборони (2843) Загороднюк (42)

 Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував чутки про скорочення бюджету оборонного сектору.

"Ви знаєте, що останнім часом поширюється інформація про нібито зменшення бюджету на оборону. Це не так. Він, до речі, збільшений", - сказав глава Міноборони на відкритті XVI Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека" у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Загороднюк висловив переконання в тому, що коли бюджетний процес буде завершено, "всі будуть задоволені результатом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО мала розподілити 28 млрд грн на безпеку і оборону, - Сюмар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152703
 
   
 Топ коментарі
 
слуги урода и "новые лица" из кабмина
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уже отдали, на пенсии в Израиль, выплаты компенсаций и пенсий боевикам, а заолдно и расходы на монику шмаркля и Ко - увеличили в 157+ раз.
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Интересно все же, кто занимается этими фейковыми вбросами из фейкового "проэкта бюджета"?
Лахта или кто-то в Украине?
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слуги урода и "новые лица" из кабмина
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"новые лица" вже працюють.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2205 "Про День Незалежності України", який пропонує перенести День Незалежності на 22 січня, а 24 серпня відзначати День відновлення незалежності.
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Працює сусід-агресор. Цілі інституції займаються знищенням нашої державностi.
Штампують, як гарячі пиріжки, укази. А зросійщені беруть готове в роботу.
Чи Ви думаєте, що для написання людині не в темі, навіть дуже освіченій, достатньо пару ночей ? Та ще без знання мов - щоб закони Польщі, Чехії та ін країн.
Чи поцікавитись, як же конкретне питання вирішували у Фінляндії, Швеції чи ще де інде.
Хто думає, що слуги опрацьовують матеріал, досвід, перекладений для вивчення законів та постанов інших держав? Простіше взяти на знайомій мові. Та ще й вивчати не потрібно.
Бо написане гебньою підсунуть гниди.
ТОМУ ТАК ШВИДКО У ВСІХ НАПРЯМКАХ ВИСТРІЛЮЮТЬ НАЧЕБТО НАШІ ЗАКОНИ.
А питання просте. У інших країнах все різко і раптово не змінюється, не переписується з нуля. Люди працюють над поправками та виконують процедуру. НАС ЗНИЩУЄ росія руками гнид.
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Гуляй мимо, лахтинец без украинского IP адреса. Здесь водки нет.
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а у тебя почем ip-шник? ))))
удивил фейковым прапором ))))
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Это старинный местный долбо...б.
Он за любую манду готов был проголосовать абы не за единственного, кто отстаивал независимость Украины.
И таки он за манду и проголосовал. Теперь этому ********* по понятным причинам не комфортно и обидно вдвойне.
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Точно - за единственного и неповторимого. Вас, ботню дешевую послушать, так в Украине кроме Порошка вообще никого больше нет, кто за Украину был бы.

И да, я голосовал за Гриценко - как и в 2014м. И да, считаю, что он был бы лучшим вариантом, чем Петя с Вовой.
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Если бы хотел поговорить с малохольным зеленым **********, обязательно написал бы тебе.

Но такого желания у меня нет. Так что отвянь, убогий.
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не уменьшили, а "просто вывели другой стаей на левые статьи"? увеличив бюджет кумовьям на РНБО в 157 раз..
Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2927
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п.с.новый бюджет от шмаркли - в цифрах
Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6603
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коментар відмічено як спам  
 
пока монике увеличили бюджет на "самолет как у Трампа" - средства в 2020 году на тяжелобольных детей сократили в 2-6 РАЗ

Інформація про зменшення держбюджету на оборону не відповідає дійсності, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2850
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зато главзебілу добавили на використання в ручному режимі... буде лігу смеха розвивати
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Логічно, якщо території здаються путіну, то який сенс утримувати Армію.
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А у этой "информации" есть автор, и почему его не назвать? ... между прочим он выдавал цифры и утверждал, что это именно так ..
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не, давайте все отдадим на военный бюджет,вместе с зарплатами и пенсиями
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уже отдали, на пенсии в Израиль, выплаты компенсаций и пенсий боевикам, а заолдно и расходы на монику шмаркля и Ко - увеличили в 157+ раз.
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Да тебя вообще надо фермерам отдать -пусть на тебе пашут) никаких зарплат и пенсий тебе, кацап
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так як і твоя заява про те що жителі Золотого-4 просять відвести війська!
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Нет, но это уже просто пизтец. Это детское наивное лицо начинает раздражать
ХОЧУ НАПОМНИТЬ ПАНУ( товарищу?) МИНИСТРУ ПРЕДМЕТ, который он явно не учил - философия .

Государство - жто надстройка над бизнесом.
Государство НАНИМАЮТ бизнесмены для защиты их интресрв, для защиты их семей . И за это поатят ГОСУДАРСТВУ зарплату в виде налогов.
А ГОСУДАРСТВО должно отчитаться перед бизнесом как дела с безопасностью
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Танк АБРАМС США.
Продолжаю урок для пана ( товарища?) министра.
ВЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БИЗНЕСОМ , КОТОРЫЙ ВАС СОДЕРЖИТ - И КУДА ВЫ ТРАТИТЕ НАЛОГИ?
Изза вашей дурной политики с разведением сил УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПЕРЕВЕЛИ ОФИСЫ В БУХАРЕСТ ПОД ЗАЩИТУ НАТО.
И кто же вам теперь на учителей денег даст? Беня? Нищий ЗЕ?
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И куда вы, придурки, собрались войска отводить? В ГОЛОЕ ПОЛЕ? ЧТОБЫ ПРОСТУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ СРАЗУ?
А кто , пан ( товарищ?) министр, ВЕРНЕТ ПОТЕРИ БИЗНЕСА В ЛУГАНДОНЕ?
Сколько разгромили супермаркетов Метро, эпицентр?
Вы из своего кармана? Или Беня с нищим ЗЕ?
ВАС ЗАГОРОДНЮК ПОСАДЯТ . Нечего из себя строить великого стратега. Вас используют И ПОСАДЯТ.
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ОТЧИТАЙТЕСЬ ПАН( товарищ?) министр перед обществом об УВЕЛИЧЕНИИ БЮДЖЕТА НА ОБОРОНУ.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ ПОПЕРЕДНИКРВ,
КАКИЕ ЗАКАЗЫ ОСТАНОВИЛИ И СВЕРНУЛИ?
ЧТО ДЕЛАЕТСЯ С МОТОР СИЧ( кацапы под видом узкоглазых уже КОВЫРЯЮТСЯ в секретных документах?) продавца Мотор Сич уде арестовали?
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УРОК НОМЕР ДВА
Можно много пистеть, что на танках не воют теперь.
НО СТРАННАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - в сильных странах и танки хорошие ( Германия, США, южная Корея )

А , пан ( товарищ?) министр. судя по выражению вашего лица , Вы особенно аналитикой не заморачиваетесь 😀😀😀
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А вам не кажеться странным пан министр, ЧТО НА ЖТИ СТРАНЫ РАЩКА НЕ НАПАДАЕТ?
А нападает на таких придурков, как команда ЗЕ. , бо они не умеют защищаться. А зачем им защищаться? Виллы в Италии , счета в западных банках. А ВАС ПОСАДЯТ . Для того вас и назначили цапом видбувайло . Зато Богдан то в Турции, то в Сан Тропе.
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Ахахаха)))) тоесть все тупые, глухие и слепые... Еще не поняли, что зебилов осталось с гулькин нос?
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Бюджет моу залишили на минулорічному рівні. 28 млрд. на які він мав зрости згідно закону про 3% ввп - записали на якийсь вигаданий бюджет рнбо - будувати мости сєпарам.
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Звиздеть не мешки ворочать.

А шо ж наши журнализды этого зеленого свиздуна бюджетом-2020 (в котором уменьшение финансировния ВСУ черным по белому прописано) по морде в ответ не отхлестали?
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