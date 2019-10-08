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Все про:Луганщина (1858) обстріл (5579) Донбас (13240) ЗСУ (353) Світлодарськ (7)

 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського і Світлодарська

Ворог двічі відкривав вогонь у районі Луганського та поблизу Світлодарська від початку поточної доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Зазначається, що з початком доби в районі Луганського противник з боку Лозового 20 хвилин вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів.

Буквально за годину після цього обстрілу, близько 2-ї години ночі, окупанти застосували станкові протитанкові та автоматичні гранатомети поблизу Світлодарська.

За даними Міноборони, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Також читайте: Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152702
 
 
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tZE inform

@tZEinform

Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
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Кремль и сепары делают всё, чтобы сорвать перемирие, а зе делает всё, чтобы отвести войска Украины, то бишь отступать. Я уже писал - хуйло очень тонко умеет заставлять украинскую власть делать шаги и решения которые понижают или даже обрушивают рейтинг украинской власти. И зе как тот осёл идёт дорогой попэрэдников.
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Обычно тому кто совершает преступление дают по зубам или уничтожают, а наш гидрант и великий недонаполеон Зелепутин решил наоборот наказать наших военных и отвести их из укрепленных и обустроенных позиций в поле долбить мерзлую каменную землю и строить новые многокилометровые укрепления.
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Ну що ж, відповім. Якщо війна не закінчується, то вона вигідна баригам. Тепер вже зеленим.
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ты сам притопил своего баріыу за 5 лет...следи за высказыаниями..............
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Про це верещали зебіки перед виборами. Я повторив їхні слова. До речі, з якої радості ти вважаєш що він мій?
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Скоро буде - Одна сторона конфлікту обстріляла іншу сторону конфлікту.
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О как они премирия хотят! Точнее их хозяева ихтамнеты и мышибратья..............Путлер если бы реально хотел, то ублюдки бы уже бежали по "щелям" кто куда.
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Кремль и сепары делают всё, чтобы сорвать перемирие, а зе делает всё, чтобы отвести войска Украины, то бишь отступать. Я уже писал - ***** очень тонко умеет заставлять украинскую власть делать шаги и решения которые понижают или даже обрушивают рейтинг украинской власти. И зе как тот осёл идёт дорогой попэрэдников.
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А на стадіоні так рішуче критикував папірєдніков, був такий вумний що ховайся.
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Кто из ДВУХ потужно та ришуче папередников? 5 лет ВСЕЙ полноті власти...все на воле и бабло украденое не возвращено! Кто?
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П'ять місяців повноти влади! Де ЗЄрезультати? Це ж зовсім просто, бубочка так на стадіоні верещав?
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Украдено и не возвращено... "Все, что нажито непосильным трудом… Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки..." КТО?...
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"...зе как тот осёл" - слово "как" здесь лишнее.
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Надо подальше отвести войска,что б снаряды не долетали.По формуле штангенциркуля.
Наш четырежды уклонившийся зепрезент знает что делает.)
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tZE inform

@tZEinform

Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
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Какое отведение войск ??? Вы слышали, чтоб Израиль отвёл свои войска от границы ? или с той стороны где Израиль отвели войска (Сирия, Иордания, Египет, Палестина и т.п). Или что НАТО отвело сови войска от границы с парашей, чтоб Индия отвела свои войска от Пакистана или на оборот. Я думаю, что параш захватить не может территории вот придумала схему отвод войск, а потом придумает предлог и захватит всё ! Как они сделали с Кримом и тоже самое в Грузии было !!!!! Если это случится, всех кто это подписал и организовал с нашей стороны надо будет судить за государственную измену !!!!!!!
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Обычно тому кто совершает преступление дают по зубам или уничтожают, а наш гидрант и великий недонаполеон Зелепутин решил наоборот наказать наших военных и отвести их из укрепленных и обустроенных позиций в поле долбить мерзлую каменную землю и строить новые многокилометровые укрепления.
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Всегда по рассказам фронтовиков режим тишины от врагов соблюдался только после хорошей ответки нашей арты по их позициям и тылам. Никакие другие методы против рашистских боевиков не были ефективны.
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А там арты рашисткой нет? А на нашей ВСЕЙ территоррии никто не страдает? Попишешь тут...пойдёшь в кино, молл центр на шопинг, в пиццерию или мак.......и потом с новыми силами опять "строчить" из ДШК клавиатуры ?!
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Только развод войск на расстояние миномётов и снайперов................3-5 км...........Реально, ребята должны ести службу и перестать гибнуть!
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а шо, "давайтє развадіть".."нє стрєлять"....Бо криворізькому цуцику терміново потрібен "мір любой ценой", щоб пронутися перед обдовбаними виборцями, яким воно давало таку обіцянку...хто "устал от войни", не бачивши ані крові, ані вбитих та поранених, покалічених...
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наверное полет гранат
рассчитывали по формуле Штанмайера
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