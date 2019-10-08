 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського і Світлодарська

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Зазначається, що з початком доби в районі Луганського противник з боку Лозового 20 хвилин вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів.
Буквально за годину після цього обстрілу, близько 2-ї години ночі, окупанти застосували станкові протитанкові та автоматичні гранатомети поблизу Світлодарська.
За даними Міноборони, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.
Наш четырежды уклонившийся зепрезент знает что делает.)
tZE inform
@tZEinform
Первым отличным мероприятием по установлению мира на Донбасе может стать проведение испытаний "Вильх" " "Нептунов" "Громов" непосредственно в зоне боевых действий. Один залп "Вильх" по окраинам Донецка вызовет глубоко устойчивое состояние пацифизма у местной публики.
рассчитывали по формуле Штанмайера