 Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження

Джеймсу Піблсу, а також Мішелю Майору і Дідьє Келозу присудили Нобелівську премію з фізики за "теоретичні відкриття у фізичній космології" (перший) і за "відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу" (решта двоє). Про це повідомив сайт організаторів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Вони отримають 9 млн шведських крон (приблизно $900 000), які розділять між собою.
У 1995 році Майор і Келоз першими відкрили планету поза Сонячною системою - це була планета біля зірки 51 Pegasi. Відкриття "започаткувало революцію в астрономії", заявили під час нагородження переможців. Відтоді в нашій Галактиці було знайдено понад 4000 екзопланет.
Піблс із середини 1960-х років розробляв теорію, яка "є основою нашого сучасного розуміння історії Всесвіту - від Великого вибуху до наших днів".
Але ні !
Мєндєлєв, ось кого бери на баннер!
Мєндєлєєв прідумал кацапскую воттку, от которой погибло в неісчіслімоє число раз больше, нєжєлі от дінаміта і двух атомних бомб ВМЕСТЕ ВЗЯТИХ !!!
І от Нобєлєвской Прєміі, нє отказался.
А назву «водка» дали поляки.
Тільки ер їм до нашоі горілки (така назва пішла тому, що як перебереш, перетворюєшся в абізяну)н
Чи просто
сєранулвисказал своє мнєніє?
Але так, "не в коня корм".
Переміщувати вантажі на складі, бо там ще не всі процеси ґавтоматизовані
"Здесь особенно неуместен узкий эмпиризм (вроде: "А что нейтрино дает рязанским колхозникам?)"
Вопрос: кто тупее? А так же кому, беситься пора?
У вас всі інші: «чорно****і, чурки, копчєниє, хахли», а потом ви ж і обіжаєтесь, що до вас відносяться соответствєнно.
Як до *******ів.
Открыли невидимую планету, а я буду описывать невиданные растения.
И мне премию дадут.
Самый жуткий и при этом реалистичный тезис о Великом Фильтре - то, что обнаружение инопланетной жизни означает смертный приговор для человечества. В особенности такой жизни, которая уже достигла уровня технологического развития, подобного нашему. Если Галактика и правда пуста и мертва - говоря об иной жизни, - шансы на то, что мы уже прошли Великий Фильтр, повышаются. Галактика может быть пустой просто потому, что другая жизнь не смогла пройти некоторое испытание, которое удалось преодолеть человечеству.
Если мы когда-нибудь найдем инопланетную цивилизацию, но при этом космос не будет кишеть разумной жизнью, это будет означать, что Великий Фильтр все еще ожидает нас где-то в будущем. Согласно уравнению Дрейка, Галактика должна изобиловать жизнью, но это не так. Что является ни много ни мало - фундаментальным парадоксом Ферми. И наиболее вероятное его объяснение - то предположение, что другие цивилизации, которые должны населять Млечный Путь, были стерты с лиц своих планет какой-то универсальной для всех катастрофой. Что касается нас - мы либо прошли этот жуткий барьер... либо нам еще предстоит с ним столкнуться. Практически без шансов на выживание, судя по безжизненности Вселенной.
Как бы то ни было, иной жизни, кроме той, что есть на Земле, мы по сей день не обнаружили. И хотя порой может возникать чувство, что мы одиноки, это только указывает на то, что шансы человечества на долгосрочное выживание чуть выше, чем может показаться.
Погугліть, що таке Великий Фільтр.
І якщо цей бар'єр у нас попереду - нам хмизда.
Аня Горенко.
Загроз выживания человечеству гораздо больше на земле, чем в космосе. Одни ***** с Ыном чего стоят. А еще голод, недостаток пресной воды, потепление ...
Всі вони розвіяні на шпалах з унітазу вагонного туалету.
(с) з інтернету
А твій Зе, от ти ним і займайся.
Чи ви бачите Всесвіт саме звідти?
(с) здається, Сенека
Суть: коли на планеті у "поясі Золотоволоски" (ака зона проживання) розвивається розумна цивілізація - в ній завжди виникають 73% представників "інтелектуальної більшості". І ці Z-bills, що позбавлені елементарної логіки та ігнорують очевидні небезпеки, врешті-решт призводять цивілізацію до загибелі
(Зізнаюсь/каюсь, вкрав з «Мільярд років до кінця Світу». Хоча, є думка що братіки її теж у когось вкрали
А ще є страшенна Теорія Темного Лісу - сформулював ******** китайський
гандонфантаст Лю Цисінь.
І згадав коротеньке хоррор-оповідання "Радиомолчание".
36,400,000.
Именно столько должно быть разумных цивилизаций в нашей галактике, если опираться на уравнение Дрейка. За последние 78 лет мы транслировали в нашу галактику все о нас - наше радио, наше телевидение, нашу историю, наши великие открытия. Мы пытались докричаться до остальной вселенной, удивляясь, одни ли мы? 36 миллионов цивилизаций - и мы до сих пор ничего не услышали в ответ спустя почти век прислушивания. Мы были одни.
Так было пять минут назад.
Передача шла по радиолинии нейтрального водорода, на которую мы были настроены. Трансцендентное число! Такие вещи, как частота водорода, рассчитанная по числу Пи, не встречаются в природе, так что я знал что сигнал был искусственный. Сигнал пульсировал очень быстро с равномерной амплитудой. Моей первой догадкой было то, что это, возможно, был какой-то тип цифровой модуляции. Я насчитал 1679 импульсов за одну минуту, в течение которой передача была активна. После этого тишина возобновилась.
Сначала числа не имели никакого смысла. Они просто казались случайной смесью шумов. Но эти импульсы были такими равномерными и на частоте они были такими тихими. Они должны были исходить от какого-то искусственного источника. Я посмотрел на передачу опять и мое сердце замерло. 1679 - эта длина совпадала с длиной послания Аресибо, которое было отправлено 40 лет назад. Я стал возбуждённо собирать кусочки послания в оригинальный прямоугольник 73x23. Я не дошел и до половины, прежде чем мои ожидания были подтверждены. Это было то самое сообщение. Числа в бинарном коде от 1 до 10. Атомные числа элементов, которые образуют жизнь. Формулы наших нуклеотидов ДНК. Кто-то прислушивался к нам и хотел, чтобы мы знали о его присутствии.
Потом до меня дошло: это сообщение было передано 40 лет назад. Это означало, что жизнь должна была быть от нас в 20 световых годах. Цивилизация, которая находилась в пределах дистанции для общения? Это должно было произвести революцию во всех науках в которых я работал! Астрофизика, астробиология, астро...
Сигнал начал пищать опять.
На этот раз медленно. Даже намеренно медленно. Передача идет менее пяти минут, каждый новый бит появляется по одному в секунду. Я начал записывать их, хотя компьютеры делали это за меня. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0... Я сразу понял, что это было то же сообщение, что и до этого. Мои мысли мчатся сквозь возможности того, чем же это могло быть. Передача закончилась, передано 248 битов. Конечно, это слишком мало для важного сообщения. Насколько хорошее, в плане важности, сообщение для другой цивилизации вы можете переслать, имея только 248 бита информации? На компьютере, для которого файлы такого размера были бы предназначены только для...
Текста.
Что это могло быть? Могли ли они действительно прислать нам сообщение на нашем же языке? Если подумать об этом, то это не так уж и сложно. Мы транслировали каждый язык Земли на протяжении 70 лет... Я начал расшифровывать сообщение первой же схемой которая пришла мне на ум - ASCII.
0.1.0.1.0.1.0.0. - это B...
0.1.1 0.0.1.0.1. - это E...
Как только я закончил складывать все кусочки сообщения, мне стало невероятно плохо... Слова говорили сами за себя.
"BE QUIET OR THEY WILL HEAR YOU"(МОЛЧИТЕ ИНАЧЕ ОНИ УСЛЫШАТ ВАС)
«There are things in Heaven and Earth that you haven't thought of or dreamed about, Bro Horatio.»
Великий Фильтр или почему молчит космос?
До речі, з початком відкриття екзопланет проблема стає ще страшніше - бо виявилося, що планет у космосі набагато більше, ніж припускали раніше. Тож ГДЕ ВСЕ БЛЕЯТЬ?!
Що з НАМИ буде?
Один з найгірших варіантів - це якщо десь і колись сталася перемога штучного суперінтелекту (котрий, до речі, є логічним етапом розвитку технологічної цивілізації). Це і буде страшний interstellar harvester, котрий доволі швидко (у космічних масштабах) зачистить нашу галактику від будь-яких потенційно небезпечних форм життя.
Пейнт брашем
Людство, це свого роду інструмент, нанороботи Вищого Розуму, якими Він вивчає тонку структуру буття. Це як би, наприклад, створили нанороботів (правда, з чого їх робити) за допомогою яких вивчали б молекули, атоми та інші часточки «ходили б по них і бачили що і як там» . Свого роду, розвідники.
І ще разом до цього ж. Кажуть, коли людина вмирає, перед ії внутрішнім зором «пролітає все життя»- так от Ви в курсі відправки розвідрадіодепеш з надвисокою швидкістю?
От тільки куди й Кому...
Та й інших аналогій досхочу. Чим метеори, що трощать планети відрізняються від методу вивчення мікросвіту за допомогою синхрофазотронів де трощимо атоми?
Десь так.
Пічаліще, мишобрате - у вас там єдиний орбітальний телескоп, і той вдавився салом...
Чи ти одержуєш насолоду від цього?