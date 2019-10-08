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Все про:космос (151) Нобелівська премія (31) фізика (9)

 Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження

Сьогодні, 8 жовтня, у Стокгольмі вручили Нобелівську премію з фізики.

Джеймсу Піблсу, а також Мішелю Майору і Дідьє Келозу присудили Нобелівську премію з фізики за "теоретичні відкриття у фізичній космології" (перший) і за "відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу" (решта двоє). Про це повідомив сайт організаторів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Вони отримають 9 млн шведських крон (приблизно $900 000), які розділять між собою.

У 1995 році Майор і Келоз першими відкрили планету поза Сонячною системою - це була планета біля зірки 51 Pegasi. Відкриття "започаткувало революцію в астрономії", заявили під час нагородження переможців. Відтоді в нашій Галактиці було знайдено понад 4000 екзопланет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію з медицини присудили вченим зі США та Великої Британії за відкриття механізму адаптації клітин до кисню

Піблс із середини 1960-х років розробляв теорію, яка "є основою нашого сучасного розуміння історії Всесвіту - від Великого вибуху до наших днів".

Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 01
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 02
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 03
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 04
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 05
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 06
Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152700
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботи тут обговорюють успіхи у фізиці.
А твій Зе, от ти ним і займайся.
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Сядь у тазик з холодною водою. Кажуть попускає.

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Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 3197 Смотри, чтобы не посадили за космоконоплю. Полицаи, они дотошные ...
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О! За часів СРСР «фізіков -ядєрщіков» наклепали стільки, що їх було більше ніж двірників.

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поэтому сегодня ядерное оружие есть у всех кроме Украины.
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Атомную бомбу создавали и обслуживали вьіпускники Киевских и Харьковских ВУЗов, а также АН Украиньі.
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Обирайте далі Кравчуків-Зеленських то скоро і звичайної зброї не буде.
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Почему сей Эйнштейн до сих пор не в Церне?
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Так у Церні пахати треба, а цей хоче отримавати бабки лише за те що він, бачте, такий розумник. Рузгій єврей.
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Якби друг Нобеля, математик, не відбив собі його дівчину, то була б премія і у математиків. А так, фігвам, нічого дівчат у товаришів зманювати.

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А если бы Нобель не изоберл динамит, которым ублили миллионы людей, то он не покаялся и оставил премии своим детям.
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Ти ще Китай не думаєш притягнути до відповіді, за те що він винайшов порох?
Але ні !
Мєндєлєв, ось кого бери на баннер!
Мєндєлєєв прідумал кацапскую воттку, от которой погибло в неісчіслімоє число раз больше, нєжєлі от дінаміта і двух атомних бомб ВМЕСТЕ ВЗЯТИХ !!!
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А Мєндєлєєв, нєт. Нє покаялся.
І от Нобєлєвской Прєміі, нє отказался.

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Потому что он докзал, что водка должна быть 40 градусов, а не 30, как пили до этого. Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 7403
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Та там історія з акцизами. Залежали від вмісту алкоголю у сатанинському пійлі.
А назву «водка» дали поляки.
Тільки ер їм до нашоі горілки (така назва пішла тому, що як перебереш, перетворюєшся в абізяну)н
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У мене запитання до російських патріотів: від якого імені походить РУССКОЄ прізвище Мєндєлєєв? Петров - від Петра, Іванов - від Івана, Сидоров - від Сидора. - А Мєндєлєєв від якого? Ась?
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Єсть «горниє єврєі», і «сібірскіє». Єврєйская Автономная Область. Століца Біробіджанград.
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Порох винайшов Порох. Петро Олексійович. Втім кацапам все одно який саме сусід їх знищить.
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И какая польза человечеству от этого открытия? И какая это физика? Это околокосмическое шарлатанство! Завтра очередной лауреат опровергнет за что сегодня деньги Нобеля делят....
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Пан научний фізик?
Чи просто сєранул висказал своє мнєніє?
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Випередили. Щойно хотів написати про парадокс Фермі та Великий Фільтр, що є фундаментальними і екзистенційно грізними проблемами науки...
Але так, "не в коня корм".
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Твоїх прокаріотних коментів тут тільки не вистачало
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Аби ти зрозумів що мелеш! Яка користь від цього винаходу людству? Планета гине через руйнацію екосистеми, а вони у космос лізуть! Енштейна по троху вже заперечують! Краще Біллу Гейтсу дали за винахід туалету та очистки води! А вихитуватися як ти кожен може!
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От яка користь людству від тебе, можеш відповісти?
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так! я багато роблю особисто для окремих людей! докладніше не буду, щоб не звинуватив ти мене у хизуванні!
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Питання що ти робиш людям. Воно дуже неоднозначне. Добро, чи Зло.
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Деяка користь від таких істот є, заради справедливості...
Переміщувати вантажі на складі, бо там ще не всі процеси ґавтоматизовані Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 4408
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Загадочные нейтрино
"Здесь особенно неуместен узкий эмпиризм (вроде: "А что нейтрино дает рязанским колхозникам?)"
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З генетикою та кібернетикою вже були сумні прецеденти щодо "користі для дярєвєнского ванькі"...
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У пиндосов нобелевских лауреатов более 314. У СССР-15, у России-7.
Вопрос: кто тупее? А так же кому, беситься пора?
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Пяндосе парашинський, ну чого у вас така скотська манера обзивати інші народи?
У вас всі інші: «чорно****і, чурки, копчєниє, хахли», а потом ви ж і обіжаєтесь, що до вас відносяться соответствєнно.
Як до *******ів.
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Планирую заняться космо-ботаникой!
Открыли невидимую планету, а я буду описывать невиданные растения. Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 7246
И мне премию дадут.
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Дали не за відкриття екзопланети. а за цілу теорію про їх існування з підтвердженням. Так само дали за гравітаційні. бозон Хіггса
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И я с тобой - про диковиных зверушек буду.
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Краще не треба. Знайти в космосі життя, тим більше високорозвинене - для людства це причина для паніки.

Самый жуткий и при этом реалистичный тезис о Великом Фильтре - то, что обнаружение инопланетной жизни означает смертный приговор для человечества. В особенности такой жизни, которая уже достигла уровня технологического развития, подобного нашему. Если Галактика и правда пуста и мертва - говоря об иной жизни, - шансы на то, что мы уже прошли Великий Фильтр, повышаются. Галактика может быть пустой просто потому, что другая жизнь не смогла пройти некоторое испытание, которое удалось преодолеть человечеству.
Если мы когда-нибудь найдем инопланетную цивилизацию, но при этом космос не будет кишеть разумной жизнью, это будет означать, что Великий Фильтр все еще ожидает нас где-то в будущем. Согласно уравнению Дрейка, Галактика должна изобиловать жизнью, но это не так. Что является ни много ни мало - фундаментальным парадоксом Ферми. И наиболее вероятное его объяснение - то предположение, что другие цивилизации, которые должны населять Млечный Путь, были стерты с лиц своих планет какой-то универсальной для всех катастрофой. Что касается нас - мы либо прошли этот жуткий барьер... либо нам еще предстоит с ним столкнуться. Практически без шансов на выживание, судя по безжизненности Вселенной.
Как бы то ни было, иной жизни, кроме той, что есть на Земле, мы по сей день не обнаружили. И хотя порой может возникать чувство, что мы одиноки, это только указывает на то, что шансы человечества на долгосрочное выживание чуть выше, чем может показаться.
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Всё это согласно уравнению Дрейка, а с уравнениями Господа нашего Бога вы знакомы?
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Ой! Ой... Ой-ой-ой... Пардон, це відгалуження дискусії терміново облишаю )))))))))))

Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 2869
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Щоб ви знали, парадокс Фермі є не просто якоюсь черговою, а фундаментальною проблемою. Причому принципово важливою для людства - на хвилинку, йдеться про глобальні перспективи нашого виживання у майбутньому.
Погугліть, що таке Великий Фільтр.
І якщо цей бар'єр у нас попереду - нам хмизда.
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«Ми знаємо, лише те, що знаємо.» (с)
Аня Горенко.

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Через некоторое время будет как с историей и археологией - полная профанация как науки.
Загроз выживания человечеству гораздо больше на земле, чем в космосе. Одни ***** с Ыном чего стоят. А еще голод, недостаток пресной воды, потепление ...
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Повторюю: гугліть і читайте джерела. Великий Фільтр - якраз скоріше за все є самовбивством цивілізації, а не загрозою з космосу. Тобто на якомусь рівні - бар'єр самовистругування. причому якийсь універсальний, на якому згоріли усі алієн лайфформи та цивілізації.
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Таких, як ***** з Уном, історія має ешелон, і причепний вагон.
Всі вони розвіяні на шпалах з унітазу вагонного туалету.
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Смотри, чтобы не посадили за космоконоплю. Полицаи, они дотошные ...
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Та да. Тоді навіть знайомі рєшали з Бета-Центаври не допоможуть.
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"Неудачей закончился эксперимент по выращиванию конопли на МКС в условиях невесомомсти. По окончанию срока эксперимента астронавты, глупо хихикая, сообщили, что ничего не выросло..."
(с) з інтернету
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Вот зачем тут такая новость? И как тут Зе обвинить и что думает по этому поводу соевая троллеферма?
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Порохоботи тут обговорюють успіхи у фізиці.
А твій Зе, от ти ним і займайся.
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порохоботы читать не умеют по английски. а если бы не Зе, ты остался бы без соевой баланды. Ты - продажненький дешевенький соевый трольчик.
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Сядь у тазик з холодною водою. Кажуть попускає.

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"Сядь у тазик з холодною водою. Кажуть попускає." это твой ежедневное упражнение, после выговора у начальства, чтоб ректум не так пекло.
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Карл Пев не только в просторах космоса специалист, но и в узких ректальных лабиринтах. Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження - Цензор.НЕТ 6736
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То його начальнику треба сказати спасибі. Мабуть неабиякий фахівець з пенетрації от таких офісних, що замість роботи зависають в сітях.

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даже скучно отвечать. не я,а ты не только в просторах космоса специалист, но и в узких ректальных лабиринтах.
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Шо ото ви всі питання Всесвіту, зводите до ректала.
Чи ви бачите Всесвіт саме звідти?

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Per anus ad astra (Через дупу до зірок)
(с) здається, Сенека
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еще скучнее. не я, а ви всі питання Всесвіту, зводите до ректала.Чи ви бачите Всесвіт саме звідти?
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Пропоную гіпотезу: Z-bills як фактор Великого Фільтру.
Суть: коли на планеті у "поясі Золотоволоски" (ака зона проживання) розвивається розумна цивілізація - в ній завжди виникають 73% представників "інтелектуальної більшості". І ці Z-bills, що позбавлені елементарної логіки та ігнорують очевидні небезпеки, врешті-решт призводять цивілізацію до загибелі
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Шановний, а якщо прийняти гіпотезу, що «розумна цивілізація» по відношенню до Всесвіту це аналог небезпечного вірусу? То як Всесвіт повинен діяти?
(Зізнаюсь/каюсь, вкрав з «Мільярд років до кінця Світу». Хоча, є думка що братіки її теж у когось вкрали
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Є й така версія. Взагалі тут багатюща тема... шкода, зараз бракує часу (коментую в перервах у робочому процесі)...
А ще є страшенна Теорія Темного Лісу - сформулював ******** китайський гандон фантаст Лю Цисінь.
І згадав коротеньке хоррор-оповідання "Радиомолчание".

36,400,000.
Именно столько должно быть разумных цивилизаций в нашей галактике, если опираться на уравнение Дрейка. За последние 78 лет мы транслировали в нашу галактику все о нас - наше радио, наше телевидение, нашу историю, наши великие открытия. Мы пытались докричаться до остальной вселенной, удивляясь, одни ли мы? 36 миллионов цивилизаций - и мы до сих пор ничего не услышали в ответ спустя почти век прислушивания. Мы были одни.
Так было пять минут назад.
Передача шла по радиолинии нейтрального водорода, на которую мы были настроены. Трансцендентное число! Такие вещи, как частота водорода, рассчитанная по числу Пи, не встречаются в природе, так что я знал что сигнал был искусственный. Сигнал пульсировал очень быстро с равномерной амплитудой. Моей первой догадкой было то, что это, возможно, был какой-то тип цифровой модуляции. Я насчитал 1679 импульсов за одну минуту, в течение которой передача была активна. После этого тишина возобновилась.
Сначала числа не имели никакого смысла. Они просто казались случайной смесью шумов. Но эти импульсы были такими равномерными и на частоте они были такими тихими. Они должны были исходить от какого-то искусственного источника. Я посмотрел на передачу опять и мое сердце замерло. 1679 - эта длина совпадала с длиной послания Аресибо, которое было отправлено 40 лет назад. Я стал возбуждённо собирать кусочки послания в оригинальный прямоугольник 73x23. Я не дошел и до половины, прежде чем мои ожидания были подтверждены. Это было то самое сообщение. Числа в бинарном коде от 1 до 10. Атомные числа элементов, которые образуют жизнь. Формулы наших нуклеотидов ДНК. Кто-то прислушивался к нам и хотел, чтобы мы знали о его присутствии.
Потом до меня дошло: это сообщение было передано 40 лет назад. Это означало, что жизнь должна была быть от нас в 20 световых годах. Цивилизация, которая находилась в пределах дистанции для общения? Это должно было произвести революцию во всех науках в которых я работал! Астрофизика, астробиология, астро...
Сигнал начал пищать опять.
На этот раз медленно. Даже намеренно медленно. Передача идет менее пяти минут, каждый новый бит появляется по одному в секунду. Я начал записывать их, хотя компьютеры делали это за меня. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0... Я сразу понял, что это было то же сообщение, что и до этого. Мои мысли мчатся сквозь возможности того, чем же это могло быть. Передача закончилась, передано 248 битов. Конечно, это слишком мало для важного сообщения. Насколько хорошее, в плане важности, сообщение для другой цивилизации вы можете переслать, имея только 248 бита информации? На компьютере, для которого файлы такого размера были бы предназначены только для...
Текста.
Что это могло быть? Могли ли они действительно прислать нам сообщение на нашем же языке? Если подумать об этом, то это не так уж и сложно. Мы транслировали каждый язык Земли на протяжении 70 лет... Я начал расшифровывать сообщение первой же схемой которая пришла мне на ум - ASCII.
0.1.0.1.0.1.0.0. - это B...
0.1.1 0.0.1.0.1. - это E...
Как только я закончил складывать все кусочки сообщения, мне стало невероятно плохо... Слова говорили сами за себя.
"BE QUIET OR THEY WILL HEAR YOU"(МОЛЧИТЕ ИНАЧЕ ОНИ УСЛЫШАТ ВАС)
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Памятається, що Бро Білл (той що не Гейтс), колись, якось сказав, щодо цього:
«There are things in Heaven and Earth that you haven't thought of or dreamed about, Bro Horatio.»

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Ось відео на тему, про рівняння Дрейка та парадокс Фермі:
Великий Фильтр или почему молчит космос?

До речі, з початком відкриття екзопланет проблема стає ще страшніше - бо виявилося, що планет у космосі набагато більше, ніж припускали раніше. Тож ГДЕ ВСЕ БЛЕЯТЬ?!
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Адміністратор бачу оно теж фізик, жваво підключився до дискуссії...

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А Ви не думали, що буде коли ВОНИ нас знайдуть?
Що з НАМИ буде?

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Якщо Лю Цисінь правий щодо Теорії Темного Лісу (посилання вище) - скоріше за все, нам хмизда. Навряд чи це навіть буде феєрична битва цивілізацій, як в кіно: продвинута цивілізація просто використає, наприклад, нанозброю - і планету буде зачищено, а всю біомасу перетворено на сірий слиз.
Один з найгірших варіантів - це якщо десь і колись сталася перемога штучного суперінтелекту (котрий, до речі, є логічним етапом розвитку технологічної цивілізації). Це і буде страшний interstellar harvester, котрий доволі швидко (у космічних масштабах) зачистить нашу галактику від будь-яких потенційно небезпечних форм життя.
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Дарю Вам тоді більш оптимістичну гіпотезу (доречі, начебто не зустрічалася раніше).
Пейнт брашем
Людство, це свого роду інструмент, нанороботи Вищого Розуму, якими Він вивчає тонку структуру буття. Це як би, наприклад, створили нанороботів (правда, з чого їх робити) за допомогою яких вивчали б молекули, атоми та інші часточки «ходили б по них і бачили що і як там» . Свого роду, розвідники.
І ще разом до цього ж. Кажуть, коли людина вмирає, перед ії внутрішнім зором «пролітає все життя»- так от Ви в курсі відправки розвідрадіодепеш з надвисокою швидкістю?
От тільки куди й Кому...
Та й інших аналогій досхочу. Чим метеори, що трощать планети відрізняються від методу вивчення мікросвіту за допомогою синхрофазотронів де трощимо атоми?
Десь так.

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Я не помилився. Зебіли не лише примітивні, але й передбачувані, через що ними легко маніпулювати. Те саме стосується вас, кацап'ячих тролів, які намагаються тут танцювати "кордебалет зебілів".
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люблю тролить олигофренов. молодец. продолжай о себе упражнения перед зеркалом: "Я не помилився. Зебіли не лише примітивні, але й передбачувані, через що ними легко маніпулювати. Те саме стосується вас, кацап'ячих тролів, які намагаються тут танцювати "кордебалет зебілів".
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А що ти взагалі забув у цій темі? В тебе немає сечі підтримати розмову на наукову тематику - очевидно ж, це неабиякі борошна для обмеженого моску. Тож ти нагадуєш люмпена з анекдоту, що "...превратил обсерваторию в нечто, соответствующее названию".
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какая скука.... ты тоже ступай к зеркалу и читай сам себе о себе: "А що ти взагалі забув у цій темі? В тебе немає сечі підтримати розмову на наукову тематику - очевидно ж, це неабиякі борошна для обмеженого моску. Тож ти нагадуєш люмпена з анекдоту, що "...превратил обсерваторию в нечто, соответствующее названию"."
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совсем заскучал я. не отходи от зеркала и читай сам себе о себе: "О, так ти ще й з-за поребрика... Пічаліще, мишобрате - у вас там єдиний орбітальний телескоп, і той вдавився салом... "
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Здається ерзямокшань нічого не зрозуміла. Воно вміє лише написати три слова і повністю процитувати пост, в якому його опускають.
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О, мокша розродився на 7 слів перед тим як тупо скопіпейстити попередній пост! Це рекорд для 4-бітного "штучного інтелекту".
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продолжай жрать своё кацапское гуано перед зерцалом: "О, мокша розродився на 7 слів перед тим як тупо скопіпейстити попередній пост! Це рекорд для 4-бітного "штучного інтелекту"."
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Бро, ну хто б ти не був, досить ганьбитись.
Чи ти одержуєш насолоду від цього?
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В мене підозра, що це навіть не троль, а примітивно написаний скрипт - рандомний текст для вступу + копіпейст попереднього посту.
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