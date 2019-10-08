 Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"До кінця дня я не бачив серед послань (з привітаннями. - Ред.), які надійшли, будь-яких послань від Трампа і Зеленського", - сказав він.

"Або їх немає, або вони можуть надійти пізніше: іноді по дипломатичних каналах вони можуть надходити із затримкою, - пояснив Пєсков. - А можуть і взагалі не чинити".

Нагадаємо, вчора, в день 67-річчя президента РФ Володимира Путіна, біля посольства РФ у Києві, відбулася акція "Суд над Путіним".

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