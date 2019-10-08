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Все про:Зеленський (3080) Пєсков (592) привітання (428) Путін (10974) Трамп (2125)

 Привітання Путіна з днем ​​народження від Зеленського і Трампа Кремль поки не отримував, - Пєсков

Привітання на адресу президента РФ Володимира Путіна з днем ​​народження, який він відзначив 7 жовтня, від лідерів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Кремль поки не надходили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"До кінця дня я не бачив серед послань (з привітаннями. - Ред.), які надійшли, будь-яких послань від Трампа і Зеленського", - сказав він.

"Або їх немає, або вони можуть надійти пізніше: іноді по дипломатичних каналах вони можуть надходити із затримкою, - пояснив Пєсков. - А можуть і взагалі не чинити".

Нагадаємо, вчора, в день 67-річчя президента РФ Володимира Путіна, біля посольства РФ у Києві, відбулася акція "Суд над Путіним".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152698
 
 
 Топ коментарі
 
А можно я поздравлю? ШОБ ТЫ СДОХ В СТРАШНЫХ СУДОРОГАХ, ТВАРЬ ПЛЕШИВАЯ!!!
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Як президент України, я вітаю путіна з днем народження і бажаю,щоб воно було останнім. А ви як,президенти,підтримуєте? Поздравления Путина с днем рождения от Зеленского и Трампа Кремль пока не получал, - Песков - Цензор.НЕТ 1950
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Эти агенты, его на тайном совещании поздравили. Трамп подарил ему Украину, Зеля формулу.
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Трамп ладно. Но Моника Зеленски, как могла забыть?

Наверное зеленая бубочка просто опять чьей-то ширинкой занята и говорить не может...
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