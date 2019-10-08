 Ми просто "подарували" Україну своїм суперникам. За це США і НАТО мають нам дякувати, - Лукашенко

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в Мінську на міжнародній конференції "Європейська безпека: відійти від краю прірви", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він нагадав, що Схід і Захід протистоять один одному ще з часів Радянського Союзу, особливо у військовій сфері. Це протистояння призвело до подій в Україні.

"Сьогодні ми Україну просто "подарували" своїм суперникам. Ну, що не так? Своїми руками віддали Україну. За це американці і НАТО мають нам просто дякувати, що вони, напевно, і роблять, розмовляючи між собою", - сказав Лукашенко.

Президент наголосив, що сьогодні конфлікт в Україні ще можна вирішити, "тому що діагноз встановлено".

"Як вирішити хворобу, теж начебто знаємо, тільки треба починати її лікувати. Нинішня влада в Україні, Президент - він, звичайно ж, не всемогутній. Йому ні всередині, ні ззовні ніхто не дасть зробити те, що він хоче. Я переконався в тому, що він хоче вирішити цю проблему", - зазначив глава білоруської держави.

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При цьому Лукашенко вважає, що вирішення збройного конфлікту на Донбасі - це не головне.

"Головне полягає в тому, який "спадок" він (Президент України. - Ред.) отримав з погляду економіки та суспільства, яке там сьогодні склалося. Там стільки ліній розмежування, що Президенту одному з цим не впоратися, тим більше, не маючи тих повноважень, які мають президенти Росії, Білорусі, Казахстану тощо", - констатував білоруський лідер.

Лукашенко переконаний, що якщо США не підключаться до вирішення цієї проблеми, то навіть Європа не здатна буде допомогти Україні. Хоча Євросоюз, припустив президент Білорусі, і сам у цьому не особливо зацікавлений.

"Треба зібратися, поговорити, підкоригувати плани. І треба діяти. Але, напевно, "великим" не хочеться", - сказав він.

Лукашенко звернув увагу, що після переговорів із Зеленським переконався: українська влада розуміє, як вирішити конфлікт у своїй країні.

"Якщо Росія і Євросоюз (хоча б вони на першому етапі, ще Америка підключиться) допоможуть вирішити цей конфлікт, зберегти цілісність і незалежність України, ця проблема буде вирішена", - підкреслив білоруський президент.

"Якщо ми втратимо нехай і недосвідченого, молодого Зеленського і цю владу в Україні (а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні), натомість отримаємо таку владу, з якою взагалі буде важко розмовляти", - резюмував Лукашенко.

Як повідомлялося, виступаючи на пленарній сесії "У пошуках порядку денного миру і співробітництва для Європи", Президент Білорусі зазначив про деякий прогрес у вирішенні конфлікту в Україні, але водночас закликав країни Європи вживати більш активних і дієвих заходів, щоб зупинити війну в сусідній країні.

Лукашенко переконаний, що здатність врегулювати конфлікт в Україні - важливий тест для країн Європи.

"Це лакмусовий папірець. Якщо ми можемо щось, давайте в нашому домі розберемося і вирішимо цю проблему. Український конфлікт - це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні - будемо збиратися, розмовляти, - сказав він. - Але толку буде мало".

Він нагадав, що нещодавно відвідав Житомир, де відбувався черговий білорусько-український форум регіонів. "З Президентом Володимиром Зеленським ми мали ґрунтовну розмову з широкого кола тем. Я відчув, що Президент України - людина справжня, міцна, патріот своєї батьківщини. Нормальний, розсудливий політик, який хоче вирішити цю європейську проблему, яка дісталася йому в "спадок". Він готовий до важких рішень для досягнення миру. І ми його в цьому підтримуємо", - розповів Лукашенко.