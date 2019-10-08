 Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.
Подія трапилася 6 жовтня близько 14:30 на пустирі біля села Россоша Хмельницького району.
"Попередньо встановлено, 46-річний потерпілий разом з підозрюваним на пустирі поблизу села Розсоша займались пристрілюванням оптичного прицілу до мисливського карабіну, в ході чого останній випадково влучив у голову знайомому, який стояв біля мішені", - йдеться в повідомленні.
Нині чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Слідчі з’ясовують усі обставини події.
Или пенс врет или застреленному нужно премию Дарвина назначить.
Наверное, просто пристрелил надоевшего соседа
Август, 2006. Бразилия.
Некий бразилец решил сдать в металлолом снаряды для РПГ. Человеком он был, видимо, начитанным, а посему знал, что боевые гранаты сдавать на цвет опасно. Что делать? Правильно - обезвредить их.
Повертев снаряд в руках и не обнаружив на нем винтиков, которые можно было бы раскрутить, бразилец решил расколоть его на две половинки. Дуралей сел в машину и пару раз проехался по снаряду. Безрезультатно. Тогда бразилец обратился за помощью в автомастерскую. Попросив у слесарей кувалду, он прямо там, не отходя от кассы, жахнул, что есть силы по строптивой гранате…
Взрыв уничтожил шесть автомобилей, саму автомастерскую, ну и, естественно, нашего дарвиновского номинанта. Прибывшие полицейские обнаружили в автомобиле бразильца еще 14 гранат.
- завжди поводьтеся зі стовбуром як із зарядженим, навіть якщо впевнені, що в крамниці набоїв ні!
- все, що знаходиться попереду дмухала стовбура, вважати таким, що знаходиться в небезпечній зоні!
...комашку вони пристрілювали, блть
Ахаха! Ну ладно)
Из своей практики. Говорят, что рикошет не может быть с углом 180градусов. Так вот стрелял в мишень, за ней был швеллер, который я, поленился оттянуть. После выстрела, пуля срикашетила по стенкам швеллера и прожужала в мою сторону, полетев у меня над ухом, скорость снаряда на подлете ко мне была не большая но, будь я, на 10-20 см леве, остался бы без глаза.
Это предупреждение, я, понял и теперь уважаю ТБ и голова на месте. Чего и вам желаю.