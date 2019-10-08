 Депутат від СН Кучер подав декларацію кандидата на пост глави Харківської ОДА

Про це повідомляє Kharkiv Today, передає Цензор.НЕТ.

Тепер його кандидатуру має затвердити Кабінет Міністрів, потім президент має підписати відповідний указ про призначення нового глави Харківської ОДА та звільнення попереднього голови - Юлії Світличної.

Видання повідомляє, що Кучеру 34 роки. Він народився в Херсонській області, закінчив Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, потім - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Працював у суді і прокуратурі, був адвокатом, спеціалізується на кримінальних справах.

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Із серпня цього року Кучер припинив адвокатську діяльність. До цього він захищав депутата Харківської міськради Бориса Бароніна, який підозрюється в участі в незаконному заволодінні земельними ділянками.

Кучер також був адвокатом Володимира Литвина, якого підозрювали у "справі рюкзаків". Ще одним підозрюваним у справі був син міністра МВС Олександр Аваков і колишній заступник міністра Сергій Чеботар.

Кучер захищав суддю Дзержинського райсуду Сергія Лазюка, якого у 2016 році затримали на "гарячому" під час передачі 300 доларів за вирішення земельного спору на користь позивача. Був клієнтом Кучера і Олег Ширяєв, якого звинувачують у рейдерстві та захопленні елеватора восени 2018 року, а також Антон Саввов, який продавав нагороди різним підприємствам, зокрема - Харківському метрополітену.

Згідно з декларацією, разом із дружиною Вікторією, Кучер володіє кількома квартирами, земельними ділянками і будинком, 5 автомобілями (Volkswagen, Lexus, ГАЗ, Audi та Mitsubishi) і двома елітними годинниками.

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Посилаючись на експертів Харківського антикорупційного центру, видання зазначає, що "згідно з декларацією ні Олексій Кучер, ні його дружина офіційно не заробили жодної копійки за 2018 рік".

Нагадаємо, 6 вересня Кабмін прийняв проєкти рішень президента про звільнення Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА у зв'язку із завершенням повноважень попереднього президента, а також проєкт рішення про її повторне призначення на цю посаду.