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 Зеленський привітав юристів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів із професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем юриста.

Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

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Переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону", - йдеться в привітанні Президента.

Також Зеленський побажав юристам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152691
 
   
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САМ СЕБЯ ЗНАЧИТ ПРОЗДРАВИЛ.... он же типа Юристы бандуристу вот я вообще как то упустил свой профессиональный праздник из виду... хотя в системе права с 1981 года... да старею...
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Українці, не забувайте вітати преЗедента з 1 квітня і 31 липня! . День дурня і День клована
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Вони законопроект зареєстрували у ВР про святкування Дня Незалежності 22 січня, щоб і парадів не було і людей у вишиванках видно не було на вулицях. Сидіти буде народ по хатах і святкувати.
Вже і вишиванки їм кісткою стали.
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сегодня Богдан устроит пенную вечеринку в здании Офиса перЗедента.. а Вовочка будет за гонорар развлекать господ юристов..
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Та це ж він СВАЕВО безпосередньго начальника Богдана поздоровляє. В АП сьогодні п"янка.
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Проплаченное поздравление. Тот, кто поздравлял, получил в качестве вознаграждения 400грн. Скрины позже. А пока опаздываю в баню. Турецкую. ГлавЮр страны Богдан.
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Двоякие чувства. Вроде бы и полезная специальность, но вот глядя на Богдана или Андрея.....думается о вредительстве стране.
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совок жив,ничего не поменяется)) поздравлять,сочинять,назначать по-звонку и искать крайнего))
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Я юрист. Уже много лет в этой специальности. Но мне стыдно за так сказать коллег зе и портнова. Чтоб вы сдохли. Как можно быстрее.
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