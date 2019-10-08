 "Наснаги та нових звершень в ім'я України", - Зеленський привітав юристів із професійним святом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем юриста.
Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.
Переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону", - йдеться в привітанні Президента.
Також Зеленський побажав юристам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України.