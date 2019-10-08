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 "Наснаги та нових звершень в ім'я України", - Зеленський привітав юристів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів із професійним святом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем юриста.

Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

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Переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону", - йдеться в привітанні Президента.

Також Зеленський побажав юристам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152691
 
 
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засунь в ...оПУ свои поздравления, вазелиновый предатель!!!
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оскільки воно, виходить так, й мене привітало, маю щось відповісти - йди нехєр.
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сегодня Богдан устроит пенную вечеринку в здании Офиса перЗедента.. а Вовочка будет за гонорар развлекать господ юристов..
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Та це ж він СВАЕВО безпосередньго начальника Богдана поздоровляє. В АП сьогодні п"янка.
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Проплаченное поздравление. Тот, кто поздравлял, получил в качестве вознаграждения 400грн. Скрины позже. А пока опаздываю в баню. Турецкую. ГлавЮр страны Богдан.
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