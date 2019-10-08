 Нардеп Гончаренко звернувся в ДБР через слова Зеленського про підконтрольність йому генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Про це Гончаренко повідомив у Facebook і оприлюднив копію звернення до ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Стаття 3 закону України "Про прокуратуру" визначає основи діяльності прокуратури, серед яких є, зокрема, незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального або іншого впливу на прокурора ... З урахуванням висловлювань чинного президента України Зеленського про те, що нинішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка є його людиною, про дотримання (або порушення) яких принципів законності йдеться? Яким чином Рябошапка ... зможе незалежно проводити розслідування щодо президента або його оточення ... в разі виникнення такої ситуації?" - йдеться в депутатському зверненні Гончаренка.

У зверненні парламентарій зазначає, що бачить у цьому ознаки злочину, передбаченого ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) і в зв'язку з цим просить ДБР "вжити належних заходів з розслідування цієї ситуації і визначення ступеня вини вищевказаних осіб".

"Не може президент країни обіцяти хоч комусь, що справа буде розслідувана або що він доручить генеральному прокурору щось зробити. Ми все-таки живемо в демократичній, а не монархічній країні. Упевнений, що ДБР почне кримінальне розслідування щодо цього висловлювання Володимира Зеленського", - прокоментував Гончаренко своє звернення.

"Володимир Олександрович, що стосується допиту, то ви всю інформацію можете дізнатися з мого телеграм-каналу ... Там я оперативно повідомлю, коли прийти і які документи з собою взяти. Зробимо їх разом", - додав парламентарій.