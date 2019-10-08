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 Політика України
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Все про:земля (387) земельна реформа (55) Милованов Тимофій (24)

 Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов

Відкриття ринку сільськогосподарських земель приведе до зростання вартості земельних паїв і збільшення доходів їхніх власників.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Що пропонується в реформі про землю? Надати можливість власникам землі нарешті розпоряджатися своєю власністю. У результаті, ціна на землю збільшиться і люди стануть багатшими", - повідомив міністр.

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Зазначимо, що в затвердженому парламентом плані дій уряду передбачене зростання вартості оренди сільськогосподарської землі, а також продуктивності земельних паїв. Зокрема, в уряді сподіваються, що після відкриття ринку землі з жовтня 2020 року продуктивність сільгоспземель має щороку зростати на 6%.

"Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції", - йдеться в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152685
 
 
 Топ коментарі
 
Схоже, українців чекає доля циган.
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Точно! Краще продати чім здавати в оренду! Так гроші хапанув і тікай поки курява не вляглася!
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Я,говорит,ничего в экономике не понимаю и Украиной не интересуюсь. Люблю танцульки и яхты. Прекрасный министр. Типичный "профи" от зекоманды.
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Пора народу Украины уже думать о новой власти которая за распрадажу украинской земли милованова казнит.
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Мало того, про ціну, вірніше вартість землі балакає людина, яка чесно зізналася, що в економіці не розуміється.
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Так он и про Укроаину никогда не думал. Видео выложила мразь, но всё таки - https://www.youtube.com/watch?v=NuPD-ZiFrjE
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Предприятия уже продали и разбогатели неимоверно, деньги девать некуда. Пошли, в основном, на базар. А теперь из нас лепят великую аграрную державу. Вот только великих аграрных держав не бывает.
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Я,говорит,ничего в экономике не понимаю и Украиной не интересуюсь. Люблю танцульки и яхты. Прекрасный министр. Типичный "профи" от зекоманды.
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"При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в документе.

А зараз що заважає зробити для малих фермерских господарств дешеве кредитування?
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Отсутствие кредитов под залог земли сельхозназначения.
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Точно! Краще продати чім здавати в оренду! Так гроші хапанув і тікай поки курява не вляглася!
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Чья это земля?
Игрь Валерича...
Чьи это луга?
Игрь Валерича...
Чьи это озера?
Игрь Валерича...

Кратко для 73%дурников об ркщультатах их голосования по приколу!)))
ВЫ ИДИОТЫ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!)))
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Учителям уже зарплату 4000$ сделали, Донбасс от оккупантов освободили, теперь самое время землю распродать.
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Ну конеШно вырастет Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов - Цензор.НЕТ 8460сразу после того как её бандота скупит ...
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"меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса"; "...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать..."
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уже заводы параходы приватизировали и у кого они в руках ...просмотрите владельцев , может тогда дойдет, не хочу ,чтобы меня обвинили в антисемитизме..
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Безконтрольний ринок землі - загибель фермерства в Україні. Всю землю скуплять транснаціональні корпорації і в Україні знову може статись голод, бо магнати будуть садити тільки три позиції - рапс, сою і пшеницю на експорт сировиною. Жоден фермер не зможе заплатити ринкову ціну за землю. І прийдеться українцям літіти до Парижу, щоб купити собі хліба.
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По ринку землі і по Лугандону треба проводити референдуми. Інакше може початись громадянська.
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В країні без судочинства вводити ринок землі це кінець державі.
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