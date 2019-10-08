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Все про:опитування (411) соціологія (124) ринок землі (12)

 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Лише 19% жителів України підтримують введення продажу землі сільськогосподарського призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.

Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися. Відносно вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить щонайменше 60%.

Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше – лише 13%. Проти цього – 81% опитаних. Попри те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.

74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні має ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. 17% – мають протилежну думку.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"

73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - Рейтинг 01
73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - Рейтинг 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152683
 
   
 Топ коментарі
 
Это уже НЕ ВАЖНО!)))
73% дурников сделали свой выбор!
Теперь жуйте и не нойте...ПОГАНЬ ТУПАЯ
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Это те у которых земли нет
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Рынок земли уже давным давно нужно было вводить.
А сейчас, когда зеленое ворьё у власти, если бы спросили, я бы тоже был против.
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и тут "узеленского" поняли - что-то пошло не так
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вони ще не зрозуміли 14 жовтня їм піднагадають73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4509
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те, которые уже наворовали, те и поддерживают.
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Значить 73% -не зебіли? Тоді скільки ж зебілів насправді?
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Люди сами не понимают за что голосуют. Они думают, что за сохранение какой-то общей государственной земли.
Если объяснить им, что рынок земли всего лишь выведет ее торговлю на официальный уровень, где с каждой сделки купли-продажи будут отчисляться нормальные деньги в бюджет (а не как сейчас все в черную), то они изменят свое мнение.

Это все паника в головах неосведомленных людей. "ААА! Нашу родненькую землю хотят отдать"
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В мене є земля. Здаю в оренду, продавати не хочу при теперішніх розкладах. Пояснити, в чиїх руках вона опинеться? Люди в селах стануть кріпаками. Ніхто не буде нікого питати, чим кропити, чим обробляти. В нас і без того хворіють від обробки пестицидами, бджоли гинуть, худоба. Я не кажу вже про зміну цільового призначення, і натомість будівництво на цій землі кар'єрів та іншої хєрні.
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І ще за гриби і ягоди в лісі зібрані теж заплатиш барину. Вони скоти все обгородять і поставлять кпп. Хто їм заперечити? Прокуратура, суд Печерський?
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А за сколько вы сдаете ее в аренду? У меня знакомый сдал в аренду на 20 лет по 1тыс грн за 1 ГА. Люди просто не понимают, что пока нет рынка их просто обманывают, арендуют за копейки. Никто у вас эту земли не забирает - она ваша, хотите продавайте, хотите нет, но нет - сами себя ограничиваем. В мире всего 5 стран, у которых нет рынка земли Северная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан и тадам - Украина. И 73% (интересное число кстати), за то чтобы у нас этого рынка не было.
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Фраза хотите продавайте, хотите нет, но нет в наших реалиях, когда селянин не может свести концы с концами, звучит как насмешка. Тут к Ванге даже ходить не нужно, чтобы понять чем все закончится в случае если рынок земли таки откроют. Произойдет все вточности как произошло в лихих 90-х с промышленными предприятиями и так называемыми ваучерами на них. В нынешних условиях и положении дел в стране вцелом открытие рынка земли более чем преждевременно. А уж тем более страшно, если разрешат скупать украинскую землю иностранцам. Даже страшно представить сколько в Украину поналезет тех же китайцев. И, заметьте, рабочие места для украинцев они не предоставят. У них политика работой обеспечивать только своих. Нам это нужно? Вопрос риторический.
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А тебя что, заставляют продавать? А вот арендаторы, что хотят то и делают с землей, кто их проверяет. Тем более, что садят.
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зебілам в западло признаватись,що вони зебіли
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Этот факт только доказывает, что на самом деле никаких 73%, которые якобы проголосовали за Зеленского, нет и никогда не было.

ЦИК напечатал 60 млн. бюллетеней для первого тура президентских выборов
https://gordonua.com/news/politics/cik-zakupku-60-mln-byulleteney-proveli-s-uchetom-potrebnostey-povtornogo-golosovaniya-786605.html
Объясняли, что якобы это напечатано и для второго тура. Но, при этом в ЦИК тут же заявили, что и для второго тура тоже будет напечатано 60 млн. бюллетеней.
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4902074-v-sluchae-vtorogo-tura-********-tsik-napechataet-60-mln-byulleteney.html
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Причем тут голосование за Зеленского и вопрос о продаже земли? Или у Вас те кто голосовал за Зеленского теперь должны быть во всем согласны с его политикой? Как голосовали - так и переголосуют если что не так.
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Скорее всего это и показатель тех кто голосовал за зе
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Референдум по такому вопросу проведи,Шмаркля.Или неоткуда взять деньги что бы отдать за "Приват" Коломойше?
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Эти 73% против продажи украинской земли те 73%, шо поставили на зеро.
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кто не хочет - пусть не продает авто, квартиру, землю.. казалось бы в чем спор?
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твое авто через пять лет - металлолом, квартира через 50 лет, это возобновляемое имущество, а земля нет - ты не имеешь право один раз хавло свое набить и радоваться, а следующие поколения что будут делать?
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Продавать землю друг другу и платить налоги. Экономика работает за счет рынка, а не его отсутствия.
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У вас , что есть клаптик земли ? Если есть не продавайте, кто вас заставляет ?
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кто у тебя дурака спрашивать будет, не покупай у ахметова электроэнергию по завышенной в три раза цене - иди на рынке электроэнергии купи
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Подходишь к зеркалу и смотришь на дурака Только полный дурак как ты может отвечать вопросом на вопрос , когда ответить нечего 😜
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Если ты не бот - пойми, нельзя продать землю кому то, а он военную базу там организует. Если земля продается под сельхозработы - там и будет делать сх работы. А если нет - то это дело СБУ и прочих.
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Но разве молодых ,зеленых это интересует?
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А их интерисуют исключительно ЗЕЛЁНЫЕ. вечно зелёные доллары США.
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речь не про продажу, а про торговлю землей. Сейчас у земли есть уже владельцы, которые смогут продать или купить землю. А с этих сделок наконец налоги будут поступать в казну
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я не понимаю, как можно продавать землю с/х назначения, если даже когда ты покупаешь квартиру - город тебе землю не продает.... Никогда не думал почему так?
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Это уже НЕ ВАЖНО!)))
73% дурников сделали свой выбор!
Теперь жуйте и не нойте...ПОГАНЬ ТУПАЯ
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Игорь Валерич не ко землю у вас тупарей отберет..но и последние трусы с вас идиотов снимет!)))
Вы же ЗЕето голосовали!?))))
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Был в селе где жили покойные мои бабушка и дедушка. Всю землю в округе обрабатывает бандюган, построил в селе кабаки и даже свой "космолот" людям платит за земельные паи в прямом смысле мешком кукурузы или вообще тупо шлет на хер, обробатывает и те земли которые ему не давали в пользование. Зато хорошо что земля по бумажкам пренадлежит селянам.
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то есть ты думаешь лучше станет когда она не будет им принадлежать даже по бумажкам? ты дибил?
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Я не где не писал что поддерживая реформу, я к тому что в любом случае нужно что-то делать, по факту земля уже давно не принадлежит местным.
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Паї в оренді. Не подобається орендар - збираються збори села і розривається договір оренди з ним. На його місце є інші охочі, хто буде враховувати думку власників паїв.
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то все так легко на словах, упырь даже дороги умудрился некоторые в селе заграбастать, в районе у него есть какой-то покровитель и менты ездят на его озера отдыхать, недовольных запугивают и пистят. Это реалии 5 летних рехформ и борьбы с коррупцией..
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А ни чего, что они, такие "обездоленные", САМИ ему в аренду свои паи сдали за мешок кукурузы?
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продажу земли придумали с одной целью - чтобы законно ее отнять у коренного народа (например так делали в америке чтобы прокинуть индейцев), а если коренной народ глупый и нищий - это вообще поле чудес.
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Можна подумати, що зараз ті 73% є власниками землі...
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Да кто вы такие, что бы против? Бея, Ахметов, Пинчук, Тигипко ЗА. А вы гуляйту полем. Или лесом. Ихним полем ихним лесом.
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А тебе хто змушує її продавати,якщо звісно вона в тебе є.Коли дозволили приватизувати і продавати квартири,чому всі не по продали? Якщо земля власна,вона повинна мати право продаватисьінакше це порушує право власності. 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 410
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«Право властності"! В державі без судочинства це жесть!))))
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Тоді треба в такій державі відмінити право на всю власність і заборонити продавати квартири ,машини і тд. Судочинства ж нема?
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А почему я своей землёй не могу распоряжаться как мне хочется ? У нас что военный коммунизм ?
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Рынок земли уже давным давно нужно было вводить.
А сейчас, когда зеленое ворьё у власти, если бы спросили, я бы тоже был против.
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Тобто коли було даунецьке і вінницьке ти був згоден, а зелене тобі не до вподоби?
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тютєлька в тютєльку...а що таке оця тютєлька не занаю...
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Зачем этот тупой опрос? Зачем знать мнение тех, кто этой земли не имеет и не собирается её покупать? А спросить реальных владельцев земли, арендаторов, потенциальных покупателей не хотят?
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Так выгодно же панику создать, чтоб все оставить как есть
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Два дурачка на зарплате у конторы!))) кто будет защищать права граждан? Суд?)))
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73% тих у кого нема ,не було і ніколи не буде землі,проти її продажу. 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 52
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зеленский и слуги -катастрофически теряют поддержку - армия ,ФОПы их семьи и родственники,крупный бизнес ,который может настроить тех кому он платит зарплату, кто рассчитывал на понижение ЖКХ и так далее - да по факту, не чего не стало лучше или дешевле, только увеличивают проблемы для ведения бизнеса и вводят новые налоги для большого бизнеса,надежда на справедливость то же не оправдала себя - так шо наблюдаем обективный провал и очередной обман избирателей
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Вранье 100 процентов. Зеленский в програме на выборы не обещал снижения тарифов, но обещал рынок с/х земель.
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Хоч по Лугандону, хоч по ринку землі питання треба виносити на референдум. Інакше всі дії влади по цим напрямках будуть нелегетимними.
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Давай ещё референдум объявим можно продавать тебе твою недвижимость
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Паї має викупати держава за прийнятними цінами і потім віддавати їх в оренду по певним правилам.
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Почему когда покупаешь квартиру в Киеве в многоквартирном доме - тебе никто не продает кусок земли на котором этот дом стоит - ПОЧЕМУ? хотя сейчас эту землю продавать можно, почему нет рынка земли?
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Чувак, не смеши людей с воей тупостью.
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начал писать и бросил... кто тебе доктор?
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ВЕТЕРАН-РАЗВЕДЧИК: "МЫ ПРИДЕМ В ОФИС К ЭТОМУ ЗЕЛЕНСКОМУ И РАЗБЕРЕМСЯ ТАМ!"

https://www.youtube.com/watch?v=MUMMLXAcU0w
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Мне интересно а кто сейчас не может продать свою землю и свои паи? По мойму кто хотел тот продал а каким способом ето уже другое дело. То же самое тем кто хочет купить землю. На 49 лет можно оформить официальную аренду. Етого срока с головой хватит чтобы убить черноземы полностью репаком и китайской химией. Но почему то кто то хочет именно навсегда скупить всю землю. Не думаете вы что потом локти грызть будете когда вся Украина превратится в сеть заборов и табличек *не влезай убьет*, Такое кстати уже есть, в том числе и огороженные леса, где х*** й сходишь по грибы и ягоды
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законом запрещено закрывать подход к водоемам и морю - ху..й ложили на этот закон, и ничего не добьешься, начнут продавать землю - ***** будут платить за то, чтобы перекресток перейти... зебилы
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У вас страна без судебной системы! Какой может идти разговор о рынке земли?!
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да им пофик на судебную систему, спросите среднего украинца знает ли он можно ли сейчас продавать землю или нельзя?

Типа новый закон может разрешить продавать землю, которую и так спокойно продают..
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В нас 73% голосують за клоуна, що грає причандалами на фортепіано і ви дивуєтесь чому землю готові продавати?
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Весь фокус в тому, що при спробі продажу виявиться, що тисячі і тисячі земельних паїв продати буде просто неможливо, бо їх ніхто в натурі НЕ ВІДВОДИВ! Було колгоспне поле, його поділили на віртуальні паї, людям видали папірці і все! А от де чий пай ніхто й не знає. Тут навіть з приватизованими ділянками (подвір`я, город) така херня твориться, що люди роками спадщину оформити не можуть, бо, виявляється, що згідно супутникових координат, одна і та ж ділянка кільком господарям належить. А ви кажете продаж. Та хрін то правда. Люди просто дізнаються, що їм нічого не належить, от і весь бізнес буде... в черговий раз. заради того, напевно, вони то й затіяли.
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В мире всего 5 стран, у которых нет рынка земли Северная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан и тадам - Украина.
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Израиль - 95% земли в собственности государства. Пошел ты нах..й со своим рынком, уже имеем и рынок электроэнергии и газа, каких рынков вам бл..дь еще не хватает?
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Землю скупят богатые дяди с карманными судами и всех пошлют нафуй.
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В Украине даже коноплю и оружие запрещено рабам иметь, Какую еще землю разрешать продавать. О чем речь. В мире тоже всего несколько стран где самые дорогие автомобили в мире, где убийц и террористов отпускают под домашний арест и где нет закона о праве на самозащиту и защиту частной собственности.
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Украинцы мудрые ,они знаю что рынка не будет а будет ********* лохов ... 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6197
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Я думаю если в законе прописать требование установить минимальную рыночную стоимость гектара земли на среднеевропейском уровне - тыщ 5 баксов за гектар - то сразу необходимость введения рынка отпадет.
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Лошки!Так жуйте свои 5000грн в год за Га,фермеры у вас выдурили землю на 49 лет за эти копейки)так и подохните нищие ))))вместо того чтоб продать(на самом деле отдать в аренду по рыночной цене от 10000$ и сразу же!)))
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В Украине половина населения сепары. Представьте что они продали свою землю Мертвечуку? ***** ему даже даст денег на скупку всей земли в определенных раенах. Тем более земля сейчас почти за даром, можно найти 100у.е. за гектар, дешевле чем штаны.
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