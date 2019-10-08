 73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.
Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися. Відносно вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить щонайменше 60%.
Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше – лише 13%. Проти цього – 81% опитаних. Попри те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.
74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні має ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. 17% – мають протилежну думку.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.
Если объяснить им, что рынок земли всего лишь выведет ее торговлю на официальный уровень, где с каждой сделки купли-продажи будут отчисляться нормальные деньги в бюджет (а не как сейчас все в черную), то они изменят свое мнение.
Это все паника в головах неосведомленных людей. "ААА! Нашу родненькую землю хотят отдать"
ЦИК напечатал 60 млн. бюллетеней для первого тура президентских выборов
https://gordonua.com/news/politics/cik-zakupku-60-mln-byulleteney-proveli-s-uchetom-potrebnostey-povtornogo-golosovaniya-786605.html
Объясняли, что якобы это напечатано и для второго тура. Но, при этом в ЦИК тут же заявили, что и для второго тура тоже будет напечатано 60 млн. бюллетеней.
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4902074-v-sluchae-vtorogo-tura-********-tsik-napechataet-60-mln-byulleteney.html
73% дурников сделали свой выбор!
Теперь жуйте и не нойте...ПОГАНЬ ТУПАЯ
Вы же ЗЕето голосовали!?))))
А сейчас, когда зеленое ворьё у власти, если бы спросили, я бы тоже был против.
https://www.youtube.com/watch?v=MUMMLXAcU0w
Типа новый закон может разрешить продавать землю, которую и так спокойно продают..