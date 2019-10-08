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Все про:суд (5577) Янукович (7022) Апеляційний суд (139)

 Справа Януковича: експрезидента-втікача викликали до Апеляційного суду на 18 жовтня

Київський апеляційний суд викликає експрезидента Віктора Януковича на засідання з розгляду скарг його захисників на вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в порядку, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр" у вівторок, 8 жовтня.

"Київський апеляційний суд викликає вас як обвинуваченого на 11 год. 00 хв."18" жовтня 2019 року. Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. Солом'янська, 2-А. Додатково просимо такі документи: документ, що засвідчує особу (паспорт)", - йдеться в тексті повістки.

Зазначимо, 23 вересня, адвокати Януковича заявили, що їхній підзахисний готується повернутися в Україну.

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Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152681
 
 
 Топ коментарі
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Полюбому. И вернет свое межигорие которое до сих пор не национализировали и не продали в пользу государства. Кстати жена Портнова уже ждет его в оболонском суде. Да думаю ему в любой суд можно идти везде до сих пор работают его старые знакомые, как говорил Турчинов недавно.
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Вы хоть не вздумайте Януковоща на суд вызывать в Киев. Ато приедет выиграет вас пещерский или оболонский суд и еще будет балотироваться на выборах
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Я бы поржал, если бы он явился
Но мечты-мечты....
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Ну что за откровенная бредятина - вызывать в суд человека, находящегося в России и осужденного пока на 13 лет за измену Родине, отсчет которых начнется с момента его задержания??? К чему этот фарс? Если хотите общаться защитниками, так с ними и общайтесь, а не превращайте это дело в детское лего.
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Он сам обратился в сей суд с апелляцией на приговор. Вот его и вызывают.
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при чем тут фарс? это процессуальный кодекс...)))
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Скоро будут в аэропорту или на вокзале легитимного с "хлебом солью" встречать.
Портнов лично красную дорожку раскатает.
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Интересно зе с делегацией пристайко, разумковым, дубинским, мендель... поедут в аэропорт овоща урочисто встречать?
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конечно. узник возвращается домой... зеля очень старался вернуть..))))
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оркестр уже заказали ))))
заля самолично фотрепЬянить будИт..)))))))))))))
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