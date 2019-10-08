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Все про:Волинець (27) Луганщина (1854) шахта (174) шахтарі (123)

 Гірники на Луганщині відмовляються спускатися в шахту через борги із зарплати

У Луганській області зупинила роботу ВП "Шахта "Новодружеська", що входить до складу "Лисичанськвугілля", оскільки гірники відмовляються спускатися в забій, вимагаючи погасити борг. Їм винні 120 мільйонів гривень.

Про це у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у першу зміну припинили видобуток вугілля гірники ВП "Шахта "Новодружеська", що входить до складу ПАТ "Лисичанськвугілля". Вони відмовляються приступати до роботи, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати. Гірникам трьох шахт цього об’єднання заборгували 120 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за його словами, співробітники сусідньої шахти імені Г.Капустіна у місті Привольнянську попередили адміністрацію підприємства, що з другої зміни також припинять роботу.

Волинець розповів, що протестують і гірники шахти "Гірська" ДП "Первомайськвугілля". Вони вже другу добу не спускаються у забій. Їхня вимога аналогічна – погашення заборгованості із заробітної плати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152678
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай ідуть до Києва і постукають касками біля ШП Зельцмана.
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Как задолбали эти шахтерские мутки. Ватно-рыговское руководство шахт деньги разворует,а дурачкам работягам тыкают в сторону Киева. Идите,мол,касками стучите. Это они бяки.
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всего пол года Щеля у власти ,ну дайте срок ему .тем более шо ви ш за него голосовали ,научится .просто потерпите . при Кровавом Порохе .вобще было страшно в шахту опускатся .
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Не выплачивать людям вовремя зарплату за такую опасную и тяжелую работу, это просто грех.
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Работать без денег это рабство при чем добровольное
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Волынку, подпевала ахметовская, почему ты выступаешь и что ты сделал для того, чтобы подобного не было?
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всего пол года Щеля у власти ,ну дайте срок ему .тем более шо ви ш за него голосовали ,научится .просто потерпите . при Кровавом Порохе .вобще было страшно в шахту опускатся .
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Нехай ідуть до Києва і постукають касками біля ШП Зельцмана.
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Как задолбали эти шахтерские мутки. Ватно-рыговское руководство шахт деньги разворует,а дурачкам работягам тыкают в сторону Киева. Идите,мол,касками стучите. Это они бяки.
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это новый виток войны олигархов: сказка о том как поганое чудище беня коломойский наехал на доборого молодца рината ахметова.
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Порохоботы наверное. Гнать их в шею!
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Пхе ! Щас Зєля звякне Гончарику,момєнтально вопрос порєшає ! Какдвапальца !
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А тепер кілька слів про саму шахту, оскільки мій тато працює на ній
Шахта чи не найглибша не те, що в Україні, а й у числі найгливших колишнього совка - 950 метрів
Насправді вже на цю глибину більше місяця не спустишся - її затопило десь до 8 горизонту
Розвідані запаси вугілля у підземних найглибших пластах - на десятки років вистачить, проте треба інвестувати/
Спускатися у клєті на самий низ - 15 хвилин !
На самому низу - спека 30 і більше градусів, розігнутися в повний зріст неможливо, годинами кілометрами повзеш рачки - над тобою сотні метрів породи
Якщо невдало торкнутися де не треба - торба/
Умови роботи - жахливі/ обладнання старе/
І це на хвилиночку - зарплата 5 - 10 тисяч, в залежності від участку, і тих копійок не платять
А паршиві кабінетні міністри навіть гадки не мають в якому жаху працюють задарма шахтарі
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Все таки ахметка продовжує знищувати шахти. За розвал енергетичної системи України Зеленського чекають неприємності (це так дуже м'яко кажучи).
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Звісно що не його. Свої він цпеціально не знищує. Просто не вкладає гроші і витягує з них останнє. А державні знищує.
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Чаще бы народ отказывался от работы неоплачиваемой, таких задолженностей бы и нищей минималки бы не было...А так за похлёбку заставят работать ....
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Обычно помогает спуститься и не подниматься.
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такое было всегда. при всех президентах.
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Кому нужен ихний уголь. Украина давно перешла на альтернативные виды, и американский газ.
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Эту раковую опухоль шахты давно нужно было закрыть, как Маргарет Тетчер в Англии. Только трусость властей сохранила эту опухоль. И не было бы сегодняшних ДНР, и нечисти донецкой. Кому нужен этот уголь, добытый с глубины 1.5-2 км. по цене золота. Да ещё и дикие зарплаты платить. Пусть бастуют, этот уголь никому не нужен. В десятки раз дешевле из ЮАР. Всё равно, эти шахтёры продажные дворняги российские, ненавидящие Украину.
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