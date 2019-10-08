 Гірники на Луганщині відмовляються спускатися в шахту через борги із зарплати

Про це у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у першу зміну припинили видобуток вугілля гірники ВП "Шахта "Новодружеська", що входить до складу ПАТ "Лисичанськвугілля". Вони відмовляються приступати до роботи, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати. Гірникам трьох шахт цього об’єднання заборгували 120 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за його словами, співробітники сусідньої шахти імені Г.Капустіна у місті Привольнянську попередили адміністрацію підприємства, що з другої зміни також припинять роботу.
Волинець розповів, що протестують і гірники шахти "Гірська" ДП "Первомайськвугілля". Вони вже другу добу не спускаються у забій. Їхня вимога аналогічна – погашення заборгованості із заробітної плати.
Шахта чи не найглибша не те, що в Україні, а й у числі найгливших колишнього совка - 950 метрів
Насправді вже на цю глибину більше місяця не спустишся - її затопило десь до 8 горизонту
Розвідані запаси вугілля у підземних найглибших пластах - на десятки років вистачить, проте треба інвестувати/
Спускатися у клєті на самий низ - 15 хвилин !
На самому низу - спека 30 і більше градусів, розігнутися в повний зріст неможливо, годинами кілометрами повзеш рачки - над тобою сотні метрів породи
Якщо невдало торкнутися де не треба - торба/
Умови роботи - жахливі/ обладнання старе/
І це на хвилиночку - зарплата 5 - 10 тисяч, в залежності від участку, і тих копійок не платять
А паршиві кабінетні міністри навіть гадки не мають в якому жаху працюють задарма шахтарі