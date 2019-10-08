 Гірники на Луганщині відмовляються спускатися в шахту через борги із зарплати

Про це у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у першу зміну припинили видобуток вугілля гірники ВП "Шахта "Новодружеська", що входить до складу ПАТ "Лисичанськвугілля". Вони відмовляються приступати до роботи, вимагаючи погашення заборгованості із заробітної плати. Гірникам трьох шахт цього об’єднання заборгували 120 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за його словами, співробітники сусідньої шахти імені Г.Капустіна у місті Привольнянську попередили адміністрацію підприємства, що з другої зміни також припинять роботу.

Волинець розповів, що протестують і гірники шахти "Гірська" ДП "Первомайськвугілля". Вони вже другу добу не спускаються у забій. Їхня вимога аналогічна – погашення заборгованості із заробітної плати.

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