 Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Все здебільшого залежало від нас, від самих, від кримчан", - сказав він.

Водночас він визнав, що населення в Криму довгий час "перебувало під російською пропагандою". Це вплинуло на відсутність більш масового опору російській анексії серед кримського населення, вважає Кольченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова просить Москалькову встановити місцеперебування політв'язнів Дудки і Бессарабова: "Де зараз громадяни України - невідомо". ФОТО

"Ця агресивна пропаганда мала певний вплив. Просто як мені видається, всі не до кінця розуміли ту різницю між тією Росією, в яку вони хочуть потрапити і реальною Росією", - зазначив він.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олександр Сизонович, Артур Панов.