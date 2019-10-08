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 Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму

Колишній політв'язень, звільнений з російського ув'язнення кримчанин Олександр Кольченко вважає, що не варто повністю звинувачувати Київ у анексії Криму Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Все здебільшого залежало від нас, від самих, від кримчан", - сказав він.

Водночас він визнав, що населення в Криму довгий час "перебувало під російською пропагандою". Це вплинуло на відсутність більш масового опору російській анексії серед кримського населення, вважає Кольченко.

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"Ця агресивна пропаганда мала певний вплив. Просто як мені видається, всі не до кінця розуміли ту різницю між тією Росією, в яку вони хочуть потрапити і реальною Росією", - зазначив він.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олександр Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152677
 
   
 Топ коментарі
 
Нажаль, ми програємо в пропаганді і до цих пір.
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Кримська вата завжди казала шо вони рускіє, а каци тепер кажуть що вони хахли. Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 6073
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вот этот на фото кольченко знаменитый? активист и патриот, отсидевший в россияских лагерях говорит что все зависело от самих крымчан Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму - Цензор.НЕТ 2601
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Эх, если б на мове балакали - Путлер не начал бы войну - у него не нашлось бы других причин для вторжения Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 8168
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Персонаж "Тарас Бульба" тоже малорос или кацап?:
"Будь тут, нагодуй і напій мого коня, а я піду побалакаю з ним наодинці. У мене справа є до нього."

Микола Гоголь
ТАРАС БУЛЬБА
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Говорити, балакати. Абсолютно синонімічними вважати ці два слова не можна.
У значенні «висловлюватись або сповіщати про щось» у ******** літературній мові вживають слово говорити. «А Остап з усіма вітається і до всіх одно говорить: « Годі, годі, браття, у ярмі ходити». (Марко Вовчок.) «А думка край світа на хмарі гуля… Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає; послухає моря, що воно говорить». (Т. Шевченко.)
Говорити (як і слово промовляти) виступає в переносному значенні «виражати якусь думку своїм зовнішнім виглядом». «Вся постать говорила без слів: «Ану-ну, чим ви тут займаєтесь?». (А. Головко.)
Слово говорити вживають у значенні «виступати публічно - з доповіддю, промовою». Наприклад: «Доповідач говорив про підготовку до нового навчального року».
Часом у літературній мові слово говорити вживають у значенні «оволодіти актом мовлення».
Набагато рідше вживається дієслово балакати. «Навчаючись з малих літ балакати, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам'ятати, набуваємо і розуміння того, що ті слова визначають». (Панас Мирний.) У народнорозмовній мові, навпаки, частіше паралельно до говорити в тому ж значенні вживається балакати. Паралельно слова говорити і балакати вживаються і в значенні «володіти усно якоюсь мовою». Наприклад: «Після закінчення трирічних курсів іноземних мов мій брат вільно говорить по-англійськи».
У значенні «розмовляти» (з кимсь або між собою) ці два слова вживаються паралельно, коли йдеться про розмову, опис якої має звичайний, нейтральний характер. «Балакають, балакають промеж собою, та й посідають на колодах, усе балакаючи, а на солдатів буцімто і не дивляться». (Г. Квітка-Основ'яненко.) «Отак вони довго балакали. Слово за слово чіплялося; одна думка нанизувалась на другу». (Панас Мирний.) «У Мотузки в хаті й світла в той вечір не світили. Сидів старий і ще якісь чоловіки в темряві на лаві, похнюпившись, і говорили стиха й в'яло». (А. Головко.) «Так про що ж ми будемо з тобою говорити?» (ГригорійТютюнник.)
Проте якщо йдеться про серйозний або важливий зміст розмови, про її офіційний, діловий або урочистий характер» уживають дієслово говорити. Коли ж зміст розмови не офіційний, тема побутова чи така, що оповідачем сприймається як несерйозна, часто вживають слово балакати (до такого сприймання значення слова балакати в певному контексті, крім того, спричиняється, мабуть, його лексична близькість із словами балаканина, балакун, балакунка, що мають негативно-іронічне забарвлення).
Звичайно, ніхто не скаже: «Міністр вчора балакав з послом сусідньої держави», а тільки говорив, розмовляв, мав розмову.
Отже, дієслово говорити, будучи емоційно нейтральним, може виступати в усіх стилях ******** української мови. Дієсловобалакати в офіційній, діловій, науковій, публіцистичній мові не вживається; в основному воно виступає в побутовому мовленні, частково в мові художньої літератури.
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ОК, может быть: говорить - официальное и универсальное слово, балакати - менее официальное. Но это же не значит, что "балакать" употребляют только "малоросы" - как написал комментатор выше.
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Короче, другими словами серьезные люди "розмовляють", а постонародье и село "балакають"!
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"серьезные" могут тоже балакать - с друзьями, например.. А когда переговоры Зеленского с Трампом - это "розмовляли".
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На "референдум" в 2014 пришло 34% и весь чф - это и было в Крыму ***** всё, а Крым сдали ***** ("наша" быдло-элита), шоб ***** подпалил Донбасс и Майдан слинял на фронт, шоб не провёл мусорную люстрацию и не мешал грабить Украину дальше. Все ж надеюсь помнят как без боя здавался Крым и Донбасс, пока народ на Донбассе сам не начал сопротивление? Так оттож.
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Та взагалі ніхто не прийшов, це все Мосфільм був.
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Мосфильм там тоже работал. Когда на улицы вываливает 30%, то кажется, что вывали все. Эти цифры кстати в 2015 кремлёвские подтвердили и на довыборы в думу от Крыма в мае 2014 пришло 32%. Так, шо цифра стопудовая. Я правда тогда писал, что на "референдуме" было максимум 40%, но трохи ошибся - 34%.
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Та все вірно, і моста теж немає
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Кримська вата завжди казала шо вони рускіє, а каци тепер кажуть що вони хахли. Все в большей степени зависело от крымчан, пропаганда оказала свое воздействие, - Кольченко об аннексии Крыма - Цензор.НЕТ 6073
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Крымскую вату туда специально завозили. Отставные военнослужащие и КГБисты направлялись в Крым. Отпрыски КГБистов обычно остаются проимперскими.
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Після виходу у відставку туди пхались єнерали та інші замполіти. Сошка помєльчє розселялась на півдні України. Так було при сесере.
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Нажаль, ми програємо в пропаганді і до цих пір.
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Пропоганда действовала на завезенных кацапов и хахлов. На татар и украинцев она не действовала. Помните когда в Симферополе татары кацапов под парламентом подвинули? Вот тогда была возможнось Крым удержать. Просто татарам бы пришлось вооружаться, а я так понял в Киеве испугались, думали пронисет
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власть в Киеве делили. Кличко в те дни сказал - главного по Крыму (проукраинского) не назначим до тех пор, пока не согласуем всех(!) глав обл-гор-райрад. Время было потеряно. В гугле вся инфа есть.
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Та какого проукраинского? Прислал он в Днепр (немного позже) "смотрящего" от Кличко - Рудика, его переодели и в АТО "добровольцем" отправили, за что потом Корбана и судили.
В Крыму деньги - это побережье, а оно всегда проституированное было, они почему-то думали, что в эрэфии все миллионеры! Да и не только в Крыму..... и не только тогда!
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Татары, в большинстве своём, тупые, ссаные и хитрожопые! Первое, о чём они думают - о своей заднице и о своём кармане.
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Все годы этот Крым нах не нужен был нашим властям, как часть Украины. На самом деле там давно всем заправляли рашисты, подрывая суверенитет Украины. Сдача Крыма только завершила годами длившееся безответственно-предательское отношение к судьбе этого региона. Выбирали деляг, а не государственных деятелей, вот и получили. Донбасс - та же история. Терпилы тупые реагируют только, когда начинает подгорать. Ющенко, янукович, порошенко - какие светлые личности в истории нашего государства. Никто так и не понял, что майданы и всякие протесты - самый короткий и реальный путь политических проходимцев к власти и корыту. НЕЛЬЗЯ этому биомусору даже приближаться к майданам!
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все зависело от тех кто считал(((((( не зря сообщалось сначало что только 36 % проголосовали за отделение а потом грамотно посчитали и все)))))))
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вот этот на фото кольченко знаменитый? активист и патриот, отсидевший в россияских лагерях говорит что все зависело от самих крымчан Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму - Цензор.НЕТ 2601
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Недоразвитый , почитай внимательно что он сказал .
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да мне его фотки хватило.

хамить не надо, я понимаю что ты украинец, но со стороны неприлично. Или вам пофик?
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Зе-сопля дал указание журнашлюхам вкладывать в подсознание что "народ Крыма" "принял такое решение".
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Кхм...На проституток действует пропаганда только двух видов: Деньги и обещание жениться Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму - Цензор.НЕТ 322 !
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Обеспечили бы им нормальный уровень жизни, они бы сами весной 2014 встали стеной перед зелёными человечками. Ну знали же руководители Украины, что регион нищий, что, в отличие от других нищих регионов, всё украинское (от власти и государства до языка и культуры) там сильно не любят. Ну не были же идиотами ни Кравчук, ни Кучма ни Ющ, знали же, что там рванёт рано или поздно. Любовь жителей Крыма Украина могла элементарно купить (как Рашка сейчас дотациями покупает любовь Чечении). Почему этого не было сделано тем же Ющом -- по глупости или по сознательному вредительству.
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Любовь к Родине нельзя купить. Чтобы гражданин был горд за свое государство, уважал и любил, нужна справедливая государственная политика. Чтобы каждый гражданин ощущал, что он не брошен, о его проблемах знают и делают всё, чтобы помочь. Как Вы считаете всё это было в Крыму, или эту территорию использовали для выкачивания денег ничего не давая взамен.
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Ну шоб купить нужно иметь хотя бы такие закрома нефти и газа как в сибири, а если их нет, то на всяку ********* у любой украинской власти грошей будет нэма...
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Наоборот, только потакали рашисткой ползучей оккупации. А после, просто подарили Крым рашистам. На фоне провальной гуманитарной политики, рашисты просто поставили точку в пустопорожнее "Крым - это Украина!". Политика пустых лозунгов - политика политических жуликов, ворюг, коррупционеров, про властных беспредельщиков, разрушивших все институты власти и загнавших Украину в положение ниже плинтуса. Если у Зе не опомнятся и не проанализируют все ошибки прошлых властей и не накажут героев нашей "прекрасной" жизни, не повернутся лицом к народу то и этих либерастов-патриотов ждёт слава ненавистной прошлой власти. Будем умнее - следим за словами и действиями нынешней власти, помня, что слова - ничто, важны результаты.
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Во даёт он тож не видел росиянских войск? Это чё теперь в Крыму опять их там нет, вроде как и подтверждение что и на Донбассе так же?
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Продажные президенты пр****** хороший курортный регион!
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Во как. паРашка то и ни причём.
И крымские татары к Крыму никаким боком...
ох и весело при Зе-сопле стало...
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Весело в Крыму стало при пост майданной продажной власти. Раша просто воспользовалась провальной политикой Киева, предавшей Крым.
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**** там зависило гандоны? выборы фейковые, результаты нарисованне очнитесь *****!
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Если бы Украина отдала Севастополь России, то Россия даже за деньги не взяла бы Крым.
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