 Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко заявив, виступаючи на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську.
"Ми цього Зеленського, якого навантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили сам на сам з цими проблемами", - сказав Лукашенко.
За словами президента, те, що відбувається в Києві показує, що "там без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента".
"І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю", - підкреслив він.
"І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають у цю молоду людину. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам", - зазначив Лукашенко.
"Якщо нормандська четвірка чогось варта, то давно треба було зібратися і щось вирішувати", - підкреслив Лукашенко.
Він зазначив, що Зеленський "абсолютно нормальний, розсудливий політик, який хоче вирішити цю європейську проблему, яка йому дісталася в спадок". "Він готовий до важких рішень для досягнення миру", - додав Лукашенко.
У зв'язку з цим Лукашенко нагадав про так звану "формулоу Штайнмаєра".
"Якщо хтось думає, що після прийняття в Мінську, а там просто конкретизовані ще раз мінські угоди, крига скресла, то ні. Вона не скресла і не скресне, якщо ми не підштовхнемо процес, який в ЗМІ і умах політиків актуалізувався", - сказав він.
Лукашенко також вважає, що після Зеленського до влади в Україні можуть прийти люди, з якими буде складно домовлятися.
"Якщо ми втратимо нехай недосвідченого молодого Зеленського і цю владу в Україні, а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні", - сказав Лукашенко і продовжив: "Якщо ми її втратимо, ми натомість отримаємо таку владу, з якої взагалі буде важко розмовляти".
Водночас Лукашенко закликав експертну спільноту подумати серйозно про таку перспективу.
Порохоботу приходится объяснять политику партии!
Да поймите вы, балбесы, в чём идея: "Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."
Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.
Т.е. "хорошая" Украина отводит войска, а "плохая" Расия - нет. И тогда Меркель с Оландом с кривыми харями придётся продлить санкции, которые они давно созрели отменить!!!
А без поддержки Запада Расия сожрёт нас с потрохами!
Впрочем, всё абсолютно логично. Если ты сам соглашаешься с ролью половой тряпки, то не удивляйся, что о тебя будут вытирать ноги враги и презирать в своей же стране.
Что более печально - если попытаешься избавиться от имиджа половой тряпки, то враги тебе это всегда будут напоминать и всеми силами с удесятерённой энергией стараться вернуть тебя в состояние половой тряпки.
Если были зачатки порядочного человека, то быстро бы понял, что такое персональное положение будет нести постоянный вред целому народу. Поэтому опозорившиеся существа подают сами в отставку.
Но это только в том случае, если существо понимает разницу между порядочным человеком и порядочной сволочью.
К сожалению, это не наш случай.
Нарик сам себе залишив. Бо воно - дебіл.
Рак матки. Промежность. Исполняет сионист Пидоров на Органе.
Пардон:
Марк Фрадкин. Про нежность. Исполняет пианист Сидоров на оргАне. Сам ***, без ансам***, как поц ***.
Вайска батьки заходят ... со стороны Раши на Дамбас!!!!. Ну типа , как миратворцы.
Написал.. и сам офигел от идеи.
если он уже устал - пусть уходит с должности, а если нет - то за все принятые решения он отвечает лично