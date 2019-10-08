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Все про:Зеленський (3080) Лукашенко (417) Донбас (13240) нормандська четвірка (611)

 Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Захід залишив Україну саму вирішувати проблему на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко заявив, виступаючи на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську.

"Ми цього Зеленського, якого навантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили сам на сам з цими проблемами", - сказав Лукашенко.

За словами президента, те, що відбувається в Києві показує, що "там без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента".

"І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю", - підкреслив він.

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"І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають у цю молоду людину. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам", - зазначив Лукашенко.

"Якщо нормандська четвірка чогось варта, то давно треба було зібратися і щось вирішувати", - підкреслив Лукашенко.

Він зазначив, що Зеленський "абсолютно нормальний, розсудливий політик, який хоче вирішити цю європейську проблему, яка йому дісталася в спадок". "Він готовий до важких рішень для досягнення миру", - додав Лукашенко.

У зв'язку з цим Лукашенко нагадав про так звану "формулоу Штайнмаєра".

"Якщо хтось думає, що після прийняття в Мінську, а там просто конкретизовані ще раз мінські угоди, крига скресла, то ні. Вона не скресла і не скресне, якщо ми не підштовхнемо процес, який в ЗМІ і умах політиків актуалізувався", - сказав він.

Лукашенко також вважає, що після Зеленського до влади в Україні можуть прийти люди, з якими буде складно домовлятися.

"Якщо ми втратимо нехай недосвідченого молодого Зеленського і цю владу в Україні, а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні", - сказав Лукашенко і продовжив: "Якщо ми її втратимо, ми натомість отримаємо таку владу, з якої взагалі буде важко розмовляти".

Водночас Лукашенко закликав експертну спільноту подумати серйозно про таку перспективу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152668
 
   
 Топ коментарі
 
почему один на один? он там вместе с хуйлом. в одной команде против Украины.
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Оставили один на один??? Да вся Европа восхваляет мудрые шаги Зеленского по сдаче территорий!
Порох как-то один -- и справлялся.....
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Так Лука таким чином відмазує росію.
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Клоун думал что нужно только спустить штаны смазать жопу ваЗЕлином и вопрос решен
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Бацька как всегда одной жопой на два базара))) Нужно уточнить что Украину оставили не на один на один с Донбассом, а один на один с Россией. Если бы нас оставили один на один с Донбассом наши ВСУ за неделю решили бы эту проблему.
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че за русская ахинея??? Донбасс не является субъектом! Донбасс - это оккупированная территория Россией, как Крым. Они хотят навязать Украине реальность выдуманную, что Россия не причем и это гражданская война и Путин хочет и легализовать боевиков и хочет снять санкции с себя потому что Россия наблюдатель, а паспорты российские не РФ раздала, а рубылевую зону не РФ сделала, а вооружения нагнала не РФ больше, чем у Германии и Франции вместе взятых. Я смотрел Волдай и там они обсуждали, что нужно создавать свою реальность и навязывать ее миру и чья реальность выиграет, тот и победит! Зеленский такое впечатление верит в реальность, которую ему Путин рассказал по телефону! Майдан должен требовать обнародовать все переговоры Зеленского с Путиным! Может он вообще там сдал страну с потрохами.
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Бєдний.Бєдний мальчік .Сам.Один-однісінький,як палець
Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3838
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Господи, дожился!
Порохоботу приходится объяснять политику партии!

Да поймите вы, балбесы, в чём идея: "Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."

Идея замечательная, поддерживаю в части "показать его бесперспективность, ", а ещё лучше ДОКАЗАТЬ его бесперспективность западным партнёрам.

Т.е. "хорошая" Украина отводит войска, а "плохая" Расия - нет. И тогда Меркель с Оландом с кривыми харями придётся продлить санкции, которые они давно созрели отменить!!!

А без поддержки Запада Расия сожрёт нас с потрохами!
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Ты такой умный аж страшно. А в курсе ли ты что в проблеме Донбасса Россия не выступает как сторона конфликта?
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Обалдеть! Теперь президента страны воспринимают открыто как малолетнюю соплю зелёную, которой нужна постоянная опека.
Впрочем, всё абсолютно логично. Если ты сам соглашаешься с ролью половой тряпки, то не удивляйся, что о тебя будут вытирать ноги враги и презирать в своей же стране.
Что более печально - если попытаешься избавиться от имиджа половой тряпки, то враги тебе это всегда будут напоминать и всеми силами с удесятерённой энергией стараться вернуть тебя в состояние половой тряпки.
Если были зачатки порядочного человека, то быстро бы понял, что такое персональное положение будет нести постоянный вред целому народу. Поэтому опозорившиеся существа подают сами в отставку.
Но это только в том случае, если существо понимает разницу между порядочным человеком и порядочной сволочью.
К сожалению, это не наш случай.
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Замовкни, Лука.
Нарик сам себе залишив. Бо воно - дебіл.
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Вспомнила бородатый анекдот про пьяного конферансье:
Рак матки. Промежность. Исполняет сионист Пидоров на Органе.
Пардон:
Марк Фрадкин. Про нежность. Исполняет пианист Сидоров на оргАне. Сам ***, без ансам***, как поц ***.
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Вариант №1.
Вайска батьки заходят ... со стороны Раши на Дамбас!!!!. Ну типа , как миратворцы.
Написал.. и сам офигел от идеи.
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Малороса никто не заставлял идти в президенты
если он уже устал - пусть уходит с должности, а если нет - то за все принятые решения он отвечает лично
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в том то и проблема, что сегодня под одними и теми же лозунгами смешались в кучу и настоящие патриоты, и русофилы, и реваншисты, и просто проходимцы. а медиа пользуясь моментом добавляет обороты вентилятору. как там обычному человеку разобраться в этой куче, кто там есть ху - ещё одна загадка природы ((.
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