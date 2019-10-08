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 Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернув увагу на небезпеку протистояння Заходу і Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SB.by, про це він повідомив під час виступу на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську.

"Нас не може не хвилювати той факт, що градус недовіри і конфронтації між Росією і Заходом досяг межі. Експерти в галузі безпеки і роззброєння з обох боків вже малюють жахливу у своїй правдоподібності картину. Лише за кілька хвилин Росія і НАТО можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни. Після нещодавнього виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності двох ключових його учасників - США і Росії - процес руйнування архітектури контролю над озброєннями фактично вийшов на фінішну пряму. Останній рубіж - Договір про стратегічні наступальні озброєння 2010 року. Якщо сторони не домовляться про його продовження, лише через два роки (у 2021 році) світ опиниться в ситуації, коли відносини у сфері ядерних озброєнь взагалі не будуть нічим регулюватися! Людство семимильними кроками рухається до межі, за якою справді прірва", - сказав він.

Глава білоруської держави загострив увагу - у великих держав є підстави ставитися один до одного з недовірою.

"Недружні або навіть агресивні дії в минулому вкорінюють взаємні підозри і побоювання на довгі роки вперед.

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В ідеалі нам потрібно повернутися до концепції європейської безпеки, заснованої на співробітництві. До цінностей Гельсінського заключного акта і Паризької хартії для нової Європи. Нам усім терміново потрібна сильна історія успіху, яка переконає навіть затятих скептиків і "яструбів", що, попри глибокі протиріччя і непорозуміння, інтереси безпеки в Європі абсолютно сумісні", - резюмував Лукашенко.

Зазначимо, дводенний форум недержавної експертної ініціативи "Мінський діалог" відбувся в білоруській столиці вже вдруге і зібрав понад 700 учасників із 61 держави світу. Цього разу конференція мала назву "Європейська безпека: відійти від краю прірви". Прагнучи пояснити її, організатори форуму перед відкриттям презентували доповідь про стан безпеки в європейському регіоні.

У ньому автори зазначають, що Східна Європа і європейський континент загалом увійшли в небезпечний і погано передбачуваний період: "Конфронтація між найбільшими міжнародними акторами на тлі розпаду колишніх основ стратегічної стабільності загрожує перерости в нову велику війну, епіцентром якої, з великою ймовірністю, може стати регіон Східної Європи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152667
 
 
 Топ коментарі
 
Ты та кто ,бульбомет? Твое дело выпрашивать да подсасывть у х-ла,да еще и лаять по команде.Разговорился,х-ло скоро опять под лавку загонит,отключит от дешевой нефти,и цену на газ сделает как у всех и сразу скулить начнешь.
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"учіцца нікогда не поздно", так и бацька все у х#йла на підтанцовці Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2796 Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9466
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Ты та кто ,бульбомет? Твое дело выпрашивать да подсасывть у х-ла,да еще и лаять по команде.Разговорился,х-ло скоро опять под лавку загонит,отключит от дешевой нефти,и цену на газ сделает как у всех и сразу скулить начнешь.
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"учіцца нікогда не поздно", так и бацька все у х#йла на підтанцовці Конфронтація між Росією і Заходом досягла краю. Рухаємося до межі, за якою прірва, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9466
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просто бацка понимает, шо в случае ядреного кипиша ему в своей берлоге будет не усидеть
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Мессинг предрек распад советов, а в последствии и рф
Поэтому будет то что будет, даже если будет наоборот
И никакая ********** портянка этому не помешает
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про какую конфронтацию речь? вроде все нормально, как всегда было. ничего особенного.
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Ну если пропасть для рашки, то пусть двигается. Для Европы пропасти ...ну никак
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лукавому луке так уютно между западом и рашкой, поэтому ему надо говорить только о мире.
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в рашкінай жопє єму канєшна уютна...тєпло і сира...но тут бяда што рашка жопай в сторану запада павьорнута...
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Про Крьім не вспомнил Лука , а зря - вот где настоящая опасность войньі.
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обеспокоенность усатого колхозника понятна, с той пропасти полетит вниз головой путинская Россия и потащит за собой его картофельный улус
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Какая конфронтация?
Формулу Штанмайера на "ура" приняли: РФ, Германия, Франция, Великобритания.
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