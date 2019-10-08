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 Сенцов надав ООН інформацію для судів проти Росії

Звільнений після п'яти років незаконного утримування в Росії український режисер Олег Сенцов надав Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні дані про своє утримання в російському ув'язненні.

Про це повідомляє пресслужба Моніторингової місії ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що впродовж ув’язнення місія ООН підтримувала зв'язок із адвокатом Сенцова, аналізуючи судові рішення в його справі. Під час особистої зустрічі з ексбранцем були задокументовані порушення прав людини в його справі.

"Я роблю все, що можу для допомоги людям, які залишаються за ґратами. Хто краще знає, через що вони проходять?", – наголосив Сенцов.

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У Моніторинговій місії зазначили, що отримана від Сенцова інформація буде використана для аналізу ситуації з правами людини в Криму, підготовки публічних доповідей та адвокації для притягнення винних до відповідальності.

Також представники місії мають намір провести інтерв’ю з усіма звільненими 7 вересня у рамках обміну між Україною і Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152666
 
   
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пора уже мемуары писать, а то рыночная ситуация скоро начнет ухудшаться
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Твоя, сер, іронія, недоречна.
А книжку "Меркатер" він вже презентує.
Крім того по його п*єсі вже виставу поставили.
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Про ваши преступления должен знать весь мир ,мордва падлючая
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В Мониторинговой миссии отметили, что полученная от Сенцова информация будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности. Источник: https://censor.net.ua/n3152666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ще не скоро когось притягнуть до відповідальності. Для початку виганяйте росію із Радбезу ООН.
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Це навряд чи. Таким чином їх намагаються тримати в узді.
Щоб їх вигнати звідтиля, расєянє мабуть повинні бомбу кинуть... Не дай Б-г...
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Кто лучше знает, через что они проходят?" - подчеркнул Сенцов.

Та слышали. Пьесы пишут, киселёва по телевизору смотрят. В общем, мучаются. То ли дело в Украине.
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Зер гут ... Інфа до інфи ... Дивишся, толк буде.
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Давай, Олежка, жги,не пройдет и полгода, как тебя выберем Президентом Украины
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Надьки вистачило... Почекайте трохи ...
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Так Европа ужиж рашку любит . Смысл??😔😔😔
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