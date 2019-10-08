EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3989  17
Все про:розшук (310) Росія (20128) Фукс (11)

 Олігарха Павла Фукса оголосили в розшук у Росії

Поліція Москви оголосила в розшук у справі про шахрайство власника "Моссітігруп" і українсько-російського бізнесмена Павла Фукса.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в пресслужбі Таганського суду Москви.

Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", - сказала представниця суду.

Деталі кримінальної справи не повідомляються.

Читайте також: Українські суди підіграють Фуксу в справі про рейдерські атаки на активи китайської CNBM, - ЗМІ

Раніше в суді повідомили, що слідство просить заарештувати його брата - бізнесмена-девелопера і ексспіввласника мережі млинцевих "Теремок" Романа Фукса, якого, за даними джерела, звинувачують у шахрайстві на зведенні будинку на Митній вулиці в Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстанський БТА Банк подав до лондонського суду позов про стягнення понад 55 млн доларів особисто зі скандального бізнесмена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152665
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть сюда бежит. Здесь еврейский заповедник.
 показати весь коментар
 
Так он же уже давно наше гражданство получил, уже и Киевский метрополитен нае.бал на кругленькую сумму. А за какие х.и ему Пеца гражданство дал?
 показати весь коментар
 
И который подмял под себя в своё время финансы киевского метро.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пусть сюда бежит. Здесь еврейский заповедник.
 показати весь коментар
 
 
Он уже давно сидит в Израиле) а с Дона выдачи нет)
 показати весь коментар
 
Так он же уже давно наше гражданство получил, уже и Киевский метрополитен нае.бал на кругленькую сумму. А за какие х.и ему Пеца гражданство дал?
 показати весь коментар
 
 
В Киевском метро проехал ,отслюнявь фуксу 3 гривни
 показати весь коментар
 
эти теремки в каждом торговом центре москвы наверное есть. марка разкрученная конечно.
 показати весь коментар
 
 
гепын и бенин кент - жидовская лавочка. теперь здесь фирташ 2.0
 показати весь коментар
 
 
И который подмял под себя в своё время финансы киевского метро.
 показати весь коментар
 
 
Это не тот Фукс, который у нас бабло енакиевского урки отмывает т помогает ЗЕлёной плесени?
 показати весь коментар
 
 
Гепыного дружбана наконец-то за яйца взяли ,но он не дурак еще 2 года назад рванул с России и куда конечно в Украину продолжать ее грабить ,тут ему легче ,тут у власти все свои - Беня ,Зеля ,Гепа ....
 показати весь коментар
 
Если у тебя больше 3х миллионов$, значит ты кого то кинул. Если ты еще живой, и есть 3$, значит кинул государство. Если кинул государство, и на свободе, значит поделился. Фукса молодец, все сделал правильно, а скрипят зубами те, у кого пробит задний клапан, и не хватает духа поступить так же, хотя всем хочется.
 показати весь коментар
 
Фуксэнко - такая же его правильная украинская фамилия, не так ли?
 показати весь коментар
 
Все правильно ,работают по заветам Ыллыча - в заложники всех родственников!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору