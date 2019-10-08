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Все про:банки (319) депутат (978) прокуратура (1912) Укрсиббанк (1)

 Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку"

Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому народному депутату в заволодінні 1,1 млрд грн кредитних коштів "Укрсиббанку".

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, колишній нардеп України IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку".

Народному депутату оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою).

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За даними УП, йдеться про колишнього народного депутата Дмитра Святаша.

У прокуратурі нагадали, що в рамках цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" ​​(директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).

Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд Укрсиббанку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152662
 
   
 Топ коментарі
 
Соя постоянно забывает по своей тупости что их святой Петя тоже регионал.
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Задействуй собственный мозг-прочти в методичке. Порохоботы як диты мали
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Святаш - редкая мерзость, по нему давно тюрьма плачет.
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Прахаботик узбагойся!!!
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Д.Святаш бывший рыго-анал. Сейчас в "За життя".
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Задействуй собственный мозг-прочти в методичке. Порохоботы як диты мали
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Только не десять а минимум двадцать
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Бувший риганал. Це нівщот зебікам. Вони зараз їхні партньори.
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Соя постоянно забывает по своей тупости что их святой Петя тоже регионал.
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А чем тебе регионалы насрали? У них хотя бы ясная позиция была. У нынешней своры обрезанных-- шаг вперед, два назад, прыжок в сторону.
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Святаш - редкая мерзость, по нему давно тюрьма плачет.
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Привет. А зачем Вам мои ответы, Вы же все равно их с гневом отметете.)
А вообще-то, вопросы есть, но ничего критичного.
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Угу...про понимание термина 'ничего критичного' уж точно не стоит
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Ну, это Вы напрасно,)) Несмотря на диаметрально противоположные взгляды, я не оцениваю столь низко Ваш интеллект, чтобы описывать определение слову "критичность".)
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И тебе за это -- ничего не будет! Подождем развитие сюжета.....
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25 декабря 2018 года включён в санкционный список России

Ждем криком об аресте очередного патриота и врага рашки №6
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Гут конешно. Но я думаю за долю малую он порешает.Для этого его собственно и потревожил. Ну на крайняк дрыснет куда- нибудь.
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Я так и не понял в чем прикол.
Человек Кучмы вывел из банка Кучмы бабло по распоряжению Кучмы, в чем криминал?
Кучма ж социально близкий!
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какого еще банка кучмы?? Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку" - Цензор.НЕТ 9195 УкрСиббанк принадлежит и принадлежал в 2008 BNP Paribas и частично ****, никаким кучмой там и не пахнет. Святаш думал может кинуть французов, как лохов, и очень долго этому ему сходило с рук, при януковиче Укрсиб ничего не мог добиться от судебной системы, а после 2014 дело начало потихоньку раскручиваться
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еще нужно Васадзе прихватить и вернуть завод...
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судя по фамилии и исходя, шо св. петя изначально непорочен, то це все лжа
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ну наконец-то. кто же так мешал раньше это сделать?))
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депутатская неприкос....,слобожанский сепарок
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Есть слушок что зеБИльные служаки из ГБР готовят провокацию против настоящего патриота и президента Порошенко Петра Алексеевича после Нового года через продажные Печерский суд арест без права залога. Ну,ну...Майдан-3 тогда для ЗеБила будет концом всего и всея.
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Зебилов то не 73% а всего 15-17% а остальные то просто отравленные пропагандой Кремля здуру пошли против Порошенко а сейчас многие плюются поняв что на творили.
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Если ЗЕ не посадит ПАТРИОТА, твоего,ему будет тоже, что и ПАТРИОТУ.
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Если посадят, тебе лично что от этого? Килограмм соевых сарделек отвесят? Забудь, тебе даже крошки из под стола не дадут слизать. Твоя миссия держать лапшу на ушах, и ждать лучших времен, и твоих детей и внуков...
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Ничего личного, пример будет ЗЕ, да и другим, что делать так НЕЛЬЗЯ.
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мляяяяяяяяя! что НЕЛЬЗЯ???? задаю этот вопрос минимум 285 раз, и ЗЕбилам и сочувствующим! в ответ мычание, про сам должен знать!
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Внучек, не пошел бы ты ............. . Учи материальную часть.
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Армия бунтует пока пассивно но только дай сигнал сметет кодлу ЗеБила за считанные часы. Думаете что многие генералы и офицеры смирятся с такой властью недоучек и придурков...Сам лично блевать хочу от такого гавнокомандуещего и его кодлы.
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ПЭТРЫКУ по любому ничего не светит. Можешь не напрягаться.
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*ПЭТРЫК*,-это твой собутыльник по теплотрассе,быдлятина...
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Ну, если ты такой ТУПОЙ, то могу написать по другому, ПЕТР 5 ый СВЯТОЙ - НЕ СВЕТИТ НИ ЧЕГО.
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а КАРЛИК 6, ШЕСТЕРКА, обрезанный, #уеграй, всего 5 месяцев, а уже всем остап..л, опозорился, обосрался, билет на кармане.
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тебе в 2004 было 5, а в 2010 всего лишь 10. напомню. в 2004 Янукович смылся в Чехию, и сидел как мышь пол года. потом по тихому вернулся, а все идиоты говорили -ЯНЫКУ по любому ничего не светит. Можете не напрягаться". через 3 года он стал Премьером, а еще через год Президентом.
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Ну запасаемся попкорном не закончится ли это дело простым пшиком. Его если потрусить там найдется очень много ворованных денег.
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Ось ця гнида на мвйдані.

РегиАнал Дмитрий Святаш : - "Только не убивайте, прошу Вас"

https://www.youtube.com/watch?v=M1OJf4al9Tc
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