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Все про:контррозвідка (123) Правоохоронні органи (217) СБУ (4786) Донбас (13240)

 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

Контррозвідники СБУ реалізували ретельно сплановану операцію, в результаті якої житель міста Сорокине добровільно відмовився від участі в діяльності незаконних збройних формувань і покинув окуповану територію Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків. Проте, усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави", - повідомили в СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.

Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні. За рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152660
 
   
 Топ коментарі
 
Кому интересен очередной "раскаявшийся" сепар? На Цемаха явно не катит.
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"На что меняем?" - На этого Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4540
Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4981
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бомжи нынче очень уж бесценный товар, а с наступлением холодов сбу их холит и лелеет Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 3474
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Не приплетай сюда лугандонскую практику,кацапская гнида. Одного только придурка гиви уже три разные "украинские ДРГ" грохнули. И всех поймали.😄
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тебе перца под хвост подсыпали? Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 9884
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ЧИНИЛ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ НЕ УТЮГИ И МЯСОРУБКИИ НЕ СПОСОБСТВОАЛ В ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ СБУ ВЫ ЧТО РЕХНУЛИСЬ..... это как оправдать весь наземный персонал аэродрома который выпускает, снаряжая ракетами и бомбами самолеты... Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3444
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Ни на что - этого эвакуировали на добровольных началах.
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"На что меняем?" - На этого Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4540
Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4981
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Кому интересен очередной "раскаявшийся" сепар? На Цемаха явно не катит.
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тут ще не ясно, може в нього є фото докази, відео і ім'я не розкривають, щоб рогаті не внесли його до списку на обмін...
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Механик который много знал Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 9151
СБУ тоже спасибо за тщательно спланированную операцию.
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" из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту " а теперь по тем же причинам всякие сказки рассказывает
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Я вот тоже не понимаю этого... нужны были деньги, а ты механик. Это сколько нужно иметь мозгов что б к оккупантам наняться. С таким успехом пересекай линию фронта и устраивайся на работу. Если руки с жопы не растут, нынче такая професия в почете, минимум 15 тыс. грн.
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Для тебя поставки российских вооружений -"сказки" ? Не пались так явно , портянка !
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Хоч цього сепара не віддають росіянам Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине - Цензор.НЕТ 1371
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забирайте его себе
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Вже забрали. Буде ремонтувати техніку ЗСУ з якої будемо вас вбивати
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давайте, цемаха отдали, а этого забирайте. Все спрведливо и по чеснаку. Только кто дурак в итоге говорить не будем, ага?
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Вже свідок,навіть не наблокпостустоял.Скоро вони там всі будуть називатися жертвами.
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"Да, я вижу их глубокое расскаяние. Особенно вон того, с хитрой рожей гасконца! Ха-ха-ха!"(с)
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Жаль трудов контрразведчиков, зеленая шмаркля все равно все похерит
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Чи встигне дати свідчення, чи швиденько поміняють, як цемаха?
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Чи встигли ви прочитати статтю, чи так поспішали кинути гівнеця на вентилятор, що однієї хвилинки на статтю не вистачило?

"житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганщины."
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"Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине"
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Га-га-га , "тшатєльно спланірованая аперація" баканова !!! Певно затримали на КПВВ , там де кожен третій домбасіт все знає про таємні дії РФ . А цей ремонтник знає все про стратегічні плани кремля відносно домбасу , та ще й "усьо" бачив , і готовий дати свідчення . І кому ці свідчення потрібні після зєлємиру ? Висмоктаний з пальця позитив для 73% дупоголових дурнів які свято вірять в зєля і його регента ..
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Драсте! Думається, що це робота "старих" кадрів. А у Баканова зараз волосьонки, від цієї роботи, дибки стоять.
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Высшим пилотажем будет если опять Цемаха сластают ...
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пока у руля СБУ будет стоять лейтенант Бакланов, о высшем пилотаже, думаю, нужно забыть.
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ну и о чем новость? пока даунбасовцы не поднимут восстания - никакого прощения ни по каким программам быть не должно...
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Ещё один свидетель для Гаагского трибунала над ху#лом и руководством РФ.
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Я б не сміявся . Вояка знає про техніку тільки у своїй частині , ну ще ближніх. В ремроту поступає на ремонт та необхідне технічне обслуговування техніка з усього корпуса !
Корисні дані як для військової розвідки , так і для матеріалів в Гаагу - про "чисто російську техніку" Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні - Цензор.НЕТ 6617
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Если Зеленский признает официально ОРДЛО то все ети свидетели коту под хвост так как фактически в Украине признается гражданская война
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и в добавку нам еще и сбитый Боинг могут приписать так как он был сбит внутри Украины во время гражданской войны, чего ***** и добивается
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Мля... уже и освободить успели... Я вот не понимаю, на какой хрен этот биомусор вообще сюда тащить. 9 грамм свинца в пустую голову где то в лесополосе и забыли. А так нет, теперь будет вполне легально шастать и при пьянках разрывая тельняшку рассказывать как "укров мочил". Пипец какой то...
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Приємно , що російсько-фашистські карателі постійно втрачають своїх прихвостнів і посіпак . Значить , кормова база російських виродків - зменшується
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новость жирнючим шрифтом, а яйца ломанного (гроша вийєдєнного) нє стоіт
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нахєра така контрразвєтка - вона ж з'їдає в мульйон більше, ніж врєда від врагів. Та ше й самі якимсь кримінальним бізнісом занімаюця - наркота, дєвкі, органи, контрабанда
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Что ж в нем такого ценного, что пришлось целую спецоперацию проводить?
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Молодці контра, працюємо!!! Слава Україні!!!
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Выводите, главзебил отдаст снова нашару рашке по первому требованию )(уйла...
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Ну там много таких.
Во вторых- есть всетаки история войны 1941-1945. Жизнь в окупации...
Примеры..? Просто уже почти все умерли, кто это прошел. И ...очень боялись об этом рассказывать (при комунистах), как жили и выживали при калхозах, потом при немцах , а потом опять при камунистах , которые дали паспорта только в 1974!!!!
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