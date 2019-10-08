 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків. Проте, усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави", - повідомили в СБУ.

Контррозвідники та слідчі СБУ провели ретельну перевірку та встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів.

Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні. За рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

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