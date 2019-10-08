 МЗС РФ закликало до нового розведення військ на Донбасі, попри обстріл із боку терористів

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.
"ЗСУ відмовилися почати розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському. Згідно з домовленостями, досягнутими минулого тижня у Мінську представниками Києва, Донецька і Луганська, воно мало відновитися 7 жовтня", - заявили у відомстві.
Заявляється, що все це відбувається на тлі шантажу української влади з боку "озброєних нацбатів, які заявили, що вони зриватимуть розведення".
"Це загрожує небезпечною ескалацією напруженості на лінії зіткнення. Закликаємо Київ не допустити цього і виконувати досягнуті домовленості", - заявили в МЗС Росії.
Нагадаємо, 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил у районі населених пунктів Петрівське і Золоте відкладається через обстріли контрольованими Росією терористами.
А тля зі своєю зе-шайкою під дозою возомнила, що вона здатна щось вирішувати і що з ним, примітивним блазнем, хтось десь рахується.
Дебілко, з тебе регочуть усі і ноги витирають. Бо ти - ніхто.
рашистская срань с ревом и хохотом: вы это, хАхлы,мы вас будем немножечко убивать, а вы выходите из укрытий и дружно двигайтесь к Днепру. И будет вам счастье...и Мир. Честно-честно. И смотрите там, не сметь стрелять! Чтобы ни-ни.
с масквабада заговорщески подмигивают бубочке, поощряя к решительным действиям -
наш валадимер валадимерович возможно сменит гнев на милость и встретится с вашим хАхлятским...как там его? А с бубочкой.. ну тот, который так смешно играл на рояле и обзывал вашу хАхляндию проституткой. А чё,смешно, все верно, ха,ха,ха...
древний Киев.
ЗеЛеная сопля с шоблой, заискивающе ловя взгляд самого! сцаря и приветливо виляя хвостиком:
а вы правда со мной встретитесь? Правда? Ну надо же, спасибо! дуже дякую!
и вот говнокомандующая бубочка, потренировавшись перед зеркалом, насупив бровки и топнув ножкой, с хрипотцой, бодренько так командует -
Не сметь стрелять!!! ать,два...
Главное - перестать стрелять! Там же наши люди!вы же хотите мира? мне сам валадимер Валадимерович обещал! Во!
Машка калинка-малинка немытая голова, опрокинув очередную рюмку,взмахнув платочком, с диким хохотом пускается в пляс...Занавес.
------------------------------------------
Почти вся "серая зона" на Донбассе освобождена и взята под контроль ВСУ - советник Порошенко 22:57, 26 декабря 2018 УНИАН: https://www.unian.net/war/10391634-pochti-vsya-seraya-zona-na-donbasse-osvobozhdena-i-vzyata-pod-kontrol-vsu-sovetnik-poroshenko.html
И за какого нового "клоуна" собираетесь голосовать?