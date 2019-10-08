 Запущено новий сервіс моніторингу держпідприємств, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу державу прозорішою. ​​Як ви знаєте, в нашій країні багато державних підприємств. Занадто багато. Якщо бути точним, 3654 штуки", - йдеться в повідомленні.

Дубілет нагадав, що минулого тижня Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для їхньої приватизації (крім кількох).

"Так ось, тепер кожен громадянин/журналіст/активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями - зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи тощо", - повідомив Дубілет.

За словами Дубілета, щоб підписатися, потрібно відкрити в Telegram, Viber або Facebook Opendatabot і просто написати "Державні компанії". За будь-якої зміни вам у месенджер надсилатиметься повідомлення.

"Держпідприємства - це наша спільна власність. За нею потрібно наглядати", - підсумував Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет