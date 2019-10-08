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 Політика України, Економіка
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Все про:моніторинг (94) підприємство (75) приватизація (148) Дмитро Дубілет (21)

 Запущено новий сервіс моніторингу держпідприємств, - Дубілет

В Україні запустили відкритий сервіс, який дасть можливість кожному моніторити зміни в державних підприємствах.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запустили разом з Opendatabot новий сервіс. Він зробить нашу державу прозорішою. ​​Як ви знаєте, в нашій країні багато державних підприємств. Занадто багато. Якщо бути точним, 3654 штуки", - йдеться в повідомленні.

Дубілет нагадав, що минулого тижня Рада ухвалила закон, який відкриває можливість для їхньої приватизації (крім кількох).

"Так ось, тепер кожен громадянин/журналіст/активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями - зміна власників, керівництва, податкового статусу, судові справи тощо", - повідомив Дубілет.

За словами Дубілета, щоб підписатися, потрібно відкрити в Telegram, Viber або Facebook Opendatabot і просто написати "Державні компанії". За будь-якої зміни вам у месенджер надсилатиметься повідомлення.

"Держпідприємства - це наша спільна власність. За нею потрібно наглядати", - підсумував Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року планується перевести документообмін між Кабміном і ВР в електронну форму, - Дубілет

Запущено новий сервіс моніторингу держпідприємств, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152658
 
   
 Топ коментарі
 
))))))))) не покидает ощущение, что продолжается "день самоуправления" в детсаде. воспитатели пошли покимарить, а детишки шалят. в песочнице слепили "сервис мониторинг" из кошачьей какашки.
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Просрали Приват банк, просрут и страну. Или правильно "сделали"?
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Никаких исключений! Государство не должно заниматься бизнесом по-определению
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Просрали Приват банк, просрут и страну. Или правильно "сделали"?
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для зебілів саме правилно "сделали себе разом" Запущено новий сервіс моніторингу держпідприємств, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7386
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Ляд с ними гос. предприятиями. Выбора, уже, наверное нет. За исключением образующих(науко, техно, еще чего-то образующих) от них надо избавляться. А вот землю, гаденыши, не трогать. По крайней мере лет 10.
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Никаких исключений! Государство не должно заниматься бизнесом по-определению
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Я не говорю про спирты всякие. Но речь идет о Энергоатоме, к примеру. Или Южмаш. Не уверен, что такое стоит приватизировать.
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Не в первую очередь, конечно. Но к их акционированию нужно стремиться
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и называеца он-подними акциз и скупи все по дешевке
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))))))))) не покидает ощущение, что продолжается "день самоуправления" в детсаде. воспитатели пошли покимарить, а детишки шалят. в песочнице слепили "сервис мониторинг" из кошачьей какашки.
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вот бы ужноукраинскую аэс помониторить на предмет криминала, а то в разных местах инфа
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