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Все про:Міноборони (2843) розтрата (112) Антикорупційна прокуратура (976) Антикорупційний суд (463)

 Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП

САП направила до Вищого антикорупційний суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

У зазначеному провадженні звинувачуються колишній заступник Міністра оборони України, директор і працівник відділу Департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодити" в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, також реальний кінцевий власник ТОВ "Трейд Коммодіті" - в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що вищевказані особи у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58 126 559,92 грн", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП 01

Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152653
 
 
 Топ коментарі
 
Это все что нужно знать о реформах в ВСУ при Порошенко
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Это все что нужно знать о реформах в ВСУ при Порошенко
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Если он был соучастником вместе с Петей так я не против )
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а если не с Петей а сам по себе накручивал тройную цену за срочность то не ? только с Петей ?
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Если Колома тоже в замазке - значит сядут усе )

Гена, ты ошибся адресом, я не зеленофил, я за Украину
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за Украину без контрибуций и репараций слыхали уже такое . правда сейчас в тренде за Украину без биндер
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чудо с востока! уже на пенсии, как мы поняли, иди на улицу, поиграй в домино, проветрись, если мозги атрофировались! подготовься к вечернему просмотру Г+Г и НьюзИван
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Дед, я было подумал что ты нормальный человек, но ты все-таки обычное г...
Придурок, я еще работаю и, в отличие от тебя, соображаю своей головой
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у тебя уже деменция в запущенной форме. вчера писал, что дома на пенсии, а сегодня устроился на работу? когда тебе Порошенко в штаны насрал?
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Придурок, разве я писал что сижу дома, я работающий пенсионер. Не тебе чета, сидящему здесь на форуме за 15 грн пост
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это когда Пашинский стал соратником пороха?
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Ольга Иванова

@ivanova8883

А может,чтобы мух сиих отогнать, Саму политику нужно поменять. Сделать из нее свежачок, Чтоб не завелся жучок))))

Дело о растрате 58 млн грн бюджетных средств при закупке топлива для Минобороны направлено в ВАКС, - САП - Цензор.НЕТ 6383
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Да вы шо, хотите чтобы армия была гола-боса? Да, топливо закупали завышенным в разы ценам, да, подельники Порошенко Адамовский и Грановский нагрели на этом миллиарды гривен - но ведь путинг не напал, а если бы топливо не закупили именно у "Трейд коммодити"- уже бы рузкие танки ездили по Крещатику.
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ни турмы и ни расплаты - сплошь хищенья да растраты
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Вряд ли докажут, что был гешефт у военных упырей. Без этого - просто удачный бизнес
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Какая то смешная сумма.
Беня на этой афере прикарманил 11 лярдов.
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Там вроде как не всё так просто...
Между подписанием угоды и поставкой горючки вырос доллар и соответственно цена.
Вопрос в том, как договор был составлен!
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