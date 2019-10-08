 Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віктор Трепак у 1997 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 по 2016 роки Віктор Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на Сході України.

Трепак відомий участю в розслідуванні справи "діамантових прокурорів" і передачею в травні 2016 року до Національного антикорупційного бюро України документів щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

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