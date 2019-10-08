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Все про:ГПУ (3250) призначення (452) Трепак (45) Рябошапка Руслан (135)

 Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником

Руслан Рябошапка призначив Віктора Трепака на посаду заступника генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віктор Трепак у 1997 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 по 2016 роки Віктор Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на Сході України.

Трепак відомий участю в розслідуванні справи "діамантових прокурорів" і передачею в травні 2016 року до Національного антикорупційного бюро України документів щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Читайте також: "Управління Горбатюка" буде реформовано, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152652
 
   
 Топ коментарі
 
Вроде неплохое назначение. Шоколадные, одобряете, не?
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Я надеюсь, что Пороха посадят и чем более по беспределу это будет тем лучше. Потому что после Майдана 3 с быдлом типа коломойских ахметовых никто больше пытаться договорится как это делал Порох не будет.
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И тут зрада Скажите, а хоть каким-то то действиями новой власти сторонники Порошенко довольны?Или вам всё по принципу "А Баба Яга против"?
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Вроде неплохое назначение. Шоколадные, одобряете, не?
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коментар відмічено як спам  
 
Я надеюсь, что Пороха посадят и чем более по беспределу это будет тем лучше. Потому что после Майдана 3 с быдлом типа коломойских ахметовых никто больше пытаться договорится как это делал Порох не будет.
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Лайк не можу поставити, але логіка у вас є.
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здається, то є перше логічне і обгрунтоване признначення на високу посаду.
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Алі, де тут логіка? Чувак пише що Пороха посадять, а каломойшу і ахмєтку «за скобки виносить» типу вони не при ділах і ні в чому не винні.
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Читай уважно його коментар. Він говорить, що зебіли вимагають розправи і посадять по "бєспрєдєлу", а потім почнеться Майдан.
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да успакойся,за Пороха,нет на него ничего!свыкнитесь,тут уже новых надо сажать,а вы все бредите
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Да,наверное нет. Но портнов хочет расправы, как и его хозяева свинопсы
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ти тупий? Зе перше , що зробив домовився з олігархами , а Беня взагалі рулює на всіх парах, при номіналному голові уряду Гочаруку,який нічого не вирішує.
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Трепака підчепив ? От до чого ведуть безладні зв'язки !!!
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Тобто тепер буде працювати Трепак, який є спеціалістом, а Рябошапка буде отримувати усі дивіденди і говорити, що це перемога Слуг народу.
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головне завдання керівника підібрати кадри та організувати їх роботу в крайньому випадку підтримати їх роботу своїм авторитетом.
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Але є ще необхідність бути професіоналом Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником - Цензор.НЕТ 7300
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Але ж ви не такі і повинні радитися з народом, не призначати родичів, друзів...і керуватися принципами професіоналізму. Зараз так все відбувається?
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И тут зрада Скажите, а хоть каким-то то действиями новой власти сторонники Порошенко довольны?Или вам всё по принципу "А Баба Яга против"?
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Зустріччю Зе з єврейською громадою. Більше досягнень нема.
А ще:
Международные резервы Украины сократились на более чем полмиллиарда долларов
https://bykvu.com/ru/bukvy/mizhnarodni-rezervi-ukraini-skorotilisja-na-bilsh-nizh-pivmiljarda-dolariv/
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До конца 2019 года Правительство должно погасить еще 3,2 миллиарда долларов (80,3 миллиарда гривен) долгов.
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
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Спеціалістом примазуватись до чужих заслуг,чи "парєшать і кідануть". Зелена влада вважає,що придбала цінного спеца для переслідування лідерів антиросійського опору,насправді цей Трепак-такий же балван,як і Рябошапка.
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так как коррупцию в Украине победить нельзя, то ее надо возглавить...
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Вова віддай йому булаву, молодий, розумний, нюхав порох, годиться! Тільки будь ласка не забувайте військову присягу.
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Уявімо вибори в президенти України, два кандидата, Віктор Тріпак і Володимир Зеленський, у кожного за плечима освіта, реальні справи, маємо прозорий підрахунок голосів, ааші прогнози?
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Насчёт реальных дел согласен. Грымчаку, Пашинскому и многим другим.
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Што делается в прокурвотуре мне нравится . Назначения хорошие ждус конкретных действий....
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Особенно умилило, что он участник боевых действий)))
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О необходимости реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) в стране говорят уже давно. Прежде всего предлагается лишить спецслужбу функций по контролю за соблюдением законодательства в сфере экономики. Реформирование СБУ - одна из главных рекомендаций европейских партнеров Киева.
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Може нарешті почнеться дослідження інформації "чорної бухгалтерії"?
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Это тот Трепак которому Парасюк заехал ногой в челюсть?
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/11/19/7089434/index.amp некоего Писного
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Нам Українцям вже пора самим вираховувать за реальні справи людей, яких ми самі делегуємо в президенти чи депутати, навіть якщо вони цього самі не хочуть. Попросим, зроблять діло і вільні.
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Потрібен державний сайт кпд чиновників з лайк/дізлайками та коментарями, з добротною системою ідентифікації, вплоть до обовязкового вводу ідентифікаційного коду при реєстрації . Боти закордонні відпадуть зразу. Матимем єдину систему оцінки чиновників.
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Особо ослоумных порохоботов Трепак будет прослушивать лично.Это счас легко. Да и заряд не творческого зла у него поднакопился. И в частности в борьбе с барыгами у зели турбо
режим не работает. Может это назначение чем то поможет.
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Якраз Трепак і буде працювати у відповідності до закону.
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также заместителями генпрокурора на общественных началах назначены господа сифак и гонорюк
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да уж. человек из сбу в прокуратуре. который не дня не работал в следствии, и опять человек порошенковских времен. контору просто похерили. давайте туда еще кухарок и доярок наберем
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Ці вакантні місця вже зайняті за верховною радою України, в найвищому законодавчому органі країни.
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Ага, таким бидлам Трепак не може подобатись. Знаково!
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уважаемый, мы с вами не знакомы, вас я не оскорблял и не трогал. по поводу трепака я выразился о его профессиональных качествах. но вы позволяете себе называть меня быдлом, без каких либо аргумментированных возражений по моему мнению. и кто тут тогда быдло?
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Трепак запам*ятався навіть не "амбарною книгою" ригалів, а тим, що він ЄДИНИЙ з усіх високопоставлених силовиків заявив, що 7 лютого 2010 року вибори виграла Юля Тимошенко, а не Віть Пйордич, якому допомогли зфальшувати результати Віть Ющ-Дрищ та ригало-дрищівські "суди" та тодішня ЦВК.
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а пан Трепак не подскажет, когда и кто прекратит беспредел СБУ на линии разграничения и на всех КПВВ, где за БОЛЬШОЕ бабло, круглосуточно, проходит туда/сюда вся контрабанда и сепары-убийцы снуют туда/сюда без задержки.
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кажы, яки кпвв, яка контрабанда, час. чы ты высравсь та пишов дали?
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Некоторым Зедебилам ( или можно сказать любителям пани Моники ) хотелось бы сказать ,что если бы Порох чувствовал за собой что то он бы спокойно уже свалил со страны. А так с митинга уезжал на такси ,от госохраны отказался ... Так что закройте свои пельки любители Моники Бениной
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внимание-внимание, уникальное явление. первый в мире святой олигарх. все что заработал, все заработал исключительно честным трудом. днем и ночью лично стоял за конфетным станком
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Ещё нужно задействовать сакварелидзе. Это будет правильно
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Все таки нужно отдать должное! Из всего что затеял Зеля мне только перемены в прокуратуре вселяют оптимизм. Ну будем надеяться. Если хорошо заработает прокуратура то она многих остальных выедет на чистую воду.
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У генпрокурора теж репутация бездоганна.
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