 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судова влада України.
"14-річний житель м.Тростянець, батьки якого розлучились і який проживав останні роки постійно з бабусею, звернувся до Тростянецького районного суду Сумської області з позовом, в якому просив стягнути з обох батьків на свою користь аліменти", - йдеться в повідомленні.
Дитина просила суд стягнути на свою користь аліменти з матері в мінімальному розмірі визначеному законом (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), а також просила припинити перерахування аліментів, уже стягнутих у 2007 році рішенням суду з батька, які сплачувалися матері на утримання дитини.
Хлопець просив суд стягувати аліменти з батька безпосередньо на його користь, оскільки вважав, що мати неналежно, не в його інтересах ними розпоряджається.
У період розгляду судом справи хлопець досяг 15 років, закінчив 9 класів школи, вступив до училища в м.Харкові, де і проживає наразі в гуртожитку.
"Суд, всебічно розглянувши справу, заслухавши пояснення всіх учасників справи (дитини, матері, батька, бабусі), свідків, дослідивши всі подані сторонами докази, 1 жовтня 2019 року ухвалив рішення, яким позов задовольнив повністю", - повідомили в суді.
Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.
З рішенням суду, яке набуде чинності через 30 днів, можна буде ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 588/674/19.
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Ну и семейка...
Но никак не наоборот.
Видимо я не с даМбаса просто, где все ИМ должны...
Парень не промах, всё взял в свои руки . Будущий адвокат видать 😜
П.С. Прежде чем своих строгать, ты крепко по подумай и не попкой, чтоб потом по детдомам с давать и к бабка не опредилять )))
Но то такое.
Просто надпись, да?
Тут же налицо присваивание горе-мамашкой денег, которые отец выплачивает ей на ребенка.
ЗЫ. При таких родителях у парня были все шансы не дожить до девушки.
ЗЗЫ. Твои родители, небось, так не поступали, любили тебя, заботились - вот ты и считаешь, что им по гроб жизни должен. И справедливо считаешь.
Типа дамбасянин, которому все должны?
https://slavdelo.dn.ua/2017/05/23/poteryannyiy-stazh-90-h-budem-iskat-v-sudah-kto-postradaet-ot-pensionnoy-reformyi/
А как же быть со стажем до 2000?!? "Человеку по-прежнему нужно подать в ПФ документы от прошлых работодателей с указанием сумм, уплаченных в ПФ". То есть вместо того, чтобы как обычно представить трудовую книжку, кандидату в пенсионеры надо обойти всех своих бывших работодателей?!?Но за более чем 15 лет фирмы могли закрыться и переехать, директора и бухгалтеры - смениться, а сам работник - переехать в другой город (или даже страну)./
https://antiraid.com.ua/news/42645-poteryannyj-stazh-90-x-budem-iskat-v-sudax-kto-postradaet-ot-pensionnoj-reformy/
https://buhgalter911.com/news/news-1042372.html
По ссылке перейти ума не хватает?
В РФ, в отличии от Украины, была строгая отчетность даже и в 90-е.
Надо, чтобы было как в штате Калифорния (если мне не изменяет память), что взрослый не обязан содержать (или финансово помогать родителей, если он не получал финансовой помощи ни от одного родителя любое время до достижении ребенком 16 лет.
Отказались растить ребенка - нечего с него потом деньги на старости драть.
Знаем мы таких ущемлённых.
"Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается.Источник: https://censor.net.ua/n3152651"
Захотел небось себе какую - то херню вот и начал качать права.
А вот он правильно будет распоряжаться деньгами.
Будет с дружками в общаге пробухивать и потом орать что ему все должны!
И какой, простите, монетой ему могут отплатить? Вы статью-то читали? Мамаша тупо ворует алименты, которые отец выплачивает НА РЕБЕНКА и тратит их на себя, в то время как ребенок жил с бабушкой, а теперь - в общаге.
И ещё ты в суд давно обращался ??? Знаешь, что без денег у тебя не будет ни какого решения суда, будь ты хоть трижды прав.
- Поручик, у Вас дети есть?
- Кто его знает, может где и есть.