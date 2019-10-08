 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судова влада України.

"14-річний житель м.Тростянець, батьки якого розлучились і який проживав останні роки постійно з бабусею, звернувся до Тростянецького районного суду Сумської області з позовом, в якому просив стягнути з обох батьків на свою користь аліменти", - йдеться в повідомленні.

Дитина просила суд стягнути на свою користь аліменти з матері в мінімальному розмірі визначеному законом (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), а також просила припинити перерахування аліментів, уже стягнутих у 2007 році рішенням суду з батька, які сплачувалися матері на утримання дитини.

Хлопець просив суд стягувати аліменти з батька безпосередньо на його користь, оскільки вважав, що мати неналежно, не в його інтересах ними розпоряджається.

У період розгляду судом справи хлопець досяг 15 років, закінчив 9 класів школи, вступив до училища в м.Харкові, де і проживає наразі в гуртожитку.

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"Суд, всебічно розглянувши справу, заслухавши пояснення всіх учасників справи (дитини, матері, батька, бабусі), свідків, дослідивши всі подані сторонами докази, 1 жовтня 2019 року ухвалив рішення, яким позов задовольнив повністю", - повідомили в суді.

Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

З рішенням суду, яке набуде чинності через 30 днів, можна буде ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 588/674/19.

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