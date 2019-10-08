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Все про:аліменти (65) суд (5577) Сумщина (367)

 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині

Тростянецький районний суд Сумської області задовольнив позов 14-річного хлопця, який проживає з бабусею, в якому він просив стягнути з обох батьків на свою користь аліменти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал Судова влада України.

"14-річний житель м.Тростянець, батьки якого розлучились і який проживав останні роки постійно з бабусею, звернувся до Тростянецького районного суду Сумської області з позовом, в якому просив стягнути з обох батьків на свою користь аліменти", - йдеться в повідомленні.

Дитина просила суд стягнути на свою користь аліменти з матері в мінімальному розмірі визначеному законом (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), а також просила припинити перерахування аліментів, уже стягнутих у 2007 році рішенням суду з батька, які сплачувалися матері на утримання дитини.

Хлопець просив суд стягувати аліменти з батька безпосередньо на його користь, оскільки вважав, що мати неналежно, не в його інтересах ними розпоряджається.

У період розгляду судом справи хлопець досяг 15 років, закінчив 9 класів школи, вступив до училища в м.Харкові, де і проживає наразі в гуртожитку.

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"Суд, всебічно розглянувши справу, заслухавши пояснення всіх учасників справи (дитини, матері, батька, бабусі), свідків, дослідивши всі подані сторонами докази, 1 жовтня 2019 року ухвалив рішення, яким позов задовольнив повністю", - повідомили в суді.

Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

З рішенням суду, яке набуде чинності через 30 днів, можна буде ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 588/674/19.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152651
 
   
 Топ коментарі
 
Да идите вы все в жопу! Павликов Морозовых тут, суёте!!! Честь и слава адвокату, который взялся за это дело, не надеясь на оплату! И отстоял! Молодец! Парню дали возможность, "распоряжаться своей судьбой"... Главное - чтобы он, отсуженые деньги, с пользой использовал - закончил училище, начал работать, "стал на ноги", а не спился, чем, подобные ему, часто кончают... Видел, насмотрелся...
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А за счет чего он должен жить, если родители от него фактически отказались, а маман еще и папыны алименты на себя любимую тратит?

ЗЫ. При таких родителях у парня были все шансы не дожить до девушки.

ЗЗЫ. Твои родители, небось, так не поступали, любили тебя, заботились - вот ты и считаешь, что им по гроб жизни должен. И справедливо считаешь.
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> 14-летнего парня, который проживает с бабушкой, в котором он просил взыскать с обоих родителей в свою пользуИсточник: https://censor.net.ua/n3152651
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Ну и семейка...
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PS. Боюсь представить, что оно будет "взыскивать" со своей девушки...
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PPS. А я всегда считал, что это я должен папе-маме.
Но никак не наоборот.
Видимо я не с даМбаса просто, где все ИМ должны...
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А если родители алкоголики и не выполняют надлежащем образом свои обязанности ?
Парень не промах, всё взял в свои руки . Будущий адвокат видать 😜
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А какие у них "обязанности", разреши поинтересоваться?
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PS. Пусть Бога молит за то, что его к бабке определили, а не в детдом, где он своей нежной попкой отработал бы все долги и понял, кто кому что должен.
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Не надо свой жизненный опыт с попкой на других распространять и таки да, есть закон, и он обязывает родителей до 18-летия их детей - для тупых - Семейный кодекс Украины ст. 150 - заботиться о жизни, здоровье, развитии умственном и духовном, обеспечитиь образование и т.д., + ст.150 п. 5 Передача ребенка на воспитание другим лицам не освобождает родителей от обязанности родительского попечения в отношении его.
П.С. Прежде чем своих строгать, ты крепко по подумай и не попкой, чтоб потом по детдомам с давать и к бабка не опредилять )))
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А ещё в "кодексе" написано, что Гарант обязан защищать свой народ.
Но то такое.
Просто надпись, да?
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А тебе попкой отрабатывать наверное не впервой? 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині - Цензор.НЕТ 5488
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У них обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка. Это Прямые обязанности родителей. Мать же по сути ворует его деньги - ибо алименты, которые платит отец - это выплаты на содержание РЕБЕНКА, а не его мамаши, которая отнюдь не занята воспитанием ребенка и на свое содержание должна зарабатывать сама.
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не пишите муть почитайте Конституцию и Семейный Кодекс до совершеннолетия родители ОБЯЗАНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ ДЕТЯХ... а потом дети обязаны заботитсья о своих престарелых или немощных родителях или родителях инвалидах... всякое есть в жизни и нормально все и с извращениями.. это житие наше многогранное... в Законах пишут не фантастику.... а то что диктует сама жизнь, случаи, практика и проблемы, потом проблему обрабатывают и выписывают или в закон или в статьи и регулирует государство проблему, а если мамаша получает алименты на сына, но тратит их на себя то почему пацан не может направить алименты на себя??!! в чем тут не то или нарушение Закона... или лучше судом Линча, самосудом...это обязанность государства регулирвоать в правовом поле все общественные проявления и факты...
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Назови мне хоть один случай, когда ребенка привлекли к ответственности за то, что он "не заботился о родителях".
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слыш мухамор не тыкай мне ....таких случаев в мое практике адвоката за 25 лет было 5 когда взыскивались алименты на содержание с детей на родителей... и много дел больше 2 десятков... когда с родителей взыскивались и не только с родителей, но и с бабушек дедушек опекунов опечителей алименты и дополнительные суммы... были ждела о лишении родительских прав об отобрании детей без лишения родительских прав, помещение детей в государственные учреждения... были дела валом алименты на содержание детей и жены додостижения ребенком 3 и 6 лет..были алименты на содержание супругом- супруга инвалида... 14-річний підліток відсудив у батьків аліменти на свою користь на Сумщині - Цензор.НЕТ 2822
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Пока ребенок не вырос - родители должны его обеспечивать, а не он их.
Тут же налицо присваивание горе-мамашкой денег, которые отец выплачивает ей на ребенка.
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Я лет 10 назад на харю этого морозова посмотрел /на фото/ = чуть не блеванул от отвращения.
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А за счет чего он должен жить, если родители от него фактически отказались, а маман еще и папыны алименты на себя любимую тратит?

ЗЫ. При таких родителях у парня были все шансы не дожить до девушки.

ЗЗЫ. Твои родители, небось, так не поступали, любили тебя, заботились - вот ты и считаешь, что им по гроб жизни должен. И справедливо считаешь.
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Красава?
Типа дамбасянин, которому все должны?
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Че ты несешь...дамбасян головного мозга?
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Нагни свою папу-маму, тоже молодчиной станешь.
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Прежде всего его мамаша (не мама, мама от ребенка не отказывается и не грабит его) отказалась от его воспитания и начала воровать его деньги. Таким горе-родителям он точно ничего не должен.
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Ребенок который живет с бабушкой из-за того что его родители долбоебы будет с них получать деньги от чего ему и его бабушке будет легче прожить - это плохо? Ты дебил? Нагни свой мозг или что там за каша у тебя в голове и вытруси то все в помойку
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У тебе все по Фрейду. Напевно ти своїй дитині ні копійки не виділяєш.
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я за свою жизнь видал и не таких отмороженных и я знаю шо они ТАКИ ЕСТЬ !!
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―Я горжусь тобой. И не как родитель, а как близкий тебе человек, знаток. Мы не умели так...14-летний подросток отсудил у родителей алименты в свою пользу на Сумщине - Цензор.НЕТ 5980
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ДЛЯ ТЕХ КОМУ "ЖАЛКО" РОДИТЕЛЕЙ, ПУСТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, И РЕБЕНКУ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ КАК СИРОТЕ С НАШИХ С ВАМИ ДЕНЕГ!
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Да идите вы все в жопу! Павликов Морозовых тут, суёте!!! Честь и слава адвокату, который взялся за это дело, не надеясь на оплату! И отстоял! Молодец! Парню дали возможность, "распоряжаться своей судьбой"... Главное - чтобы он, отсуженые деньги, с пользой использовал - закончил училище, начал работать, "стал на ноги", а не спился, чем, подобные ему, часто кончают... Видел, насмотрелся...
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кстати родители имеют право подать на алименты в старости
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Теперь, после такого решения суда, уже не смогут. Доказано в суде, что они ненадлежаще выполняли свои обязанности.
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Согласен... Если докажут, что до 18 лет, они содержали этого ребёнка... Был у меня, случай... Папа, в Новзаводском суде, "отсосал"...
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а выплата алиментов не считается содержанием? я просто не юрист
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Принудительное содержание в минимальном размере, определенном законодательством? При этом присваивая содержание ребенка? Не добьются.
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ну вроде бы папа платил алименты маме, а мама не выполняла свой долг
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Ну так? Папа должен был платить алименты не маме, а на содержание ребенка. Так что никто их них его не содержал.
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насколько я знаю что за несовершеннолетним отвечает родитель , то есть папа не мог платить сыну, а платил маме на содержание сына а она не выполняла этого.
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Значит, у папы будет больше шансов.
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А чем определяется "выплата содержания"? Это и значит, что человек, до взросления, содержался на деньги родителей... Потом, перед ним стоит "обязательство "вернуть долг"... Но, если "долга" нет, потому что родителю было "наплевать" на то, как растёт его ребёнок, то об чём речь? Вот тут и нужен адвокат... Основная масса "пап" подобного рода, вспоминает о своём "родительском праве", когда "подпирают болячки" и старость начинает "заглядывать в глаза"... До этого они "казакуют" по "чужим подушкам"...
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но если папа принесет кипу платежек в подтверждение что он честно выплачивал алименты своей бывшей супруге на содержание ребенка, а она их тратила не по назначению. тогда как быть? заводить уголовное дело на маму за мошенничество? и папа скажет что я же не виноват что мама обманывала сына
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А вот для этого-то, и нужен адвокат... (которым привыкли постоянно "плевать вдогонку", наши "борцы за законность"). Видно, человек сумел убедить суд, что деньги до ребёнка, не доходили... Молодец!!!
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это я понял, только не понял, у папы есть шанс подать на сына за алименты в старости?
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ДА! Шанс "подать" есть... Только вот, позитивный результат - сомнителен... Если папа докажет, что посылал алименты, а сын НЕ СМОЖЕТ доказать, что он эти алименты НЕ получал, то вполне возможно... Главное - довести, что он полностью рос на попечении своих родственников, а не матери, которая получала алименты... В этом-то, и есть работа адвоката... Были у меня, подобные "расклады"... Просто "Цензору, об этом, не сообщали... (Кстати, привет "тринадцатой пушке"...)
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А имеют право подать на достойную пенсию в старости?
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это если достойно работали и достойно платили пенсионный фонд
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Что значит достойно??? Учителя, медсестры, воспитатели не достойно работали?
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ты всех под одну гребенку?))) дин проработал 30 лет, другой 10 и как им обоим платить достойно?
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С повышением страхового стажа до 25 лет украинцам придется доказывать, что они платили налоги в 90-х. Иначе им грозит выход на пенсию в 65 летБольшинству украинцев, если власти утвердят пенсионную реформу, придется выходить на заслуженный отдых не раньше 65 лет. Проблема в том, они рискуют потерять свой стаж, который заработали в 90-х годах (напомним, суть реформы, что на пенсию можно претендовать лишь при наличии страхового стажа в 25 лет, а сейчас 17).Причем речь идет не только о заробитчанах или людях, которые торговали на рынках и не платили налоги, а и о тех, кто трудился официально, с занесением в трудовую книжку. Отыскать подтверждающие данные об уплате налогов за этот период очень сложно. Юристы говорят, что механизмов возобновления трудового стажа практически нет, разве что идти в суд."В 90-е годы отчеты мы, бухгалтеры, сдавали другие - там были общие цифры об уплаченных налогах. Нигде не отражалось, сколько уплачено за Иванова или Сидорова."

https://slavdelo.dn.ua/2017/05/23/poteryannyiy-stazh-90-h-budem-iskat-v-sudah-kto-postradaet-ot-pensionnoy-reformyi/
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не знаю откуда вы это взяли но у меня знакомый оформлял недавно пенсию и ему всчитали в стаж то когда он ловил рыбу на дальнем востоке в 70-80е, а с 2000 года все в компьютере есть
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Если работал в РФ, то естественно все данные есть. А в Украине только После 1 июля 2000 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде.
А как же быть со стажем до 2000?!? "Человеку по-прежнему нужно подать в ПФ документы от прошлых работодателей с указанием сумм, уплаченных в ПФ". То есть вместо того, чтобы как обычно представить трудовую книжку, кандидату в пенсионеры надо обойти всех своих бывших работодателей?!?Но за более чем 15 лет фирмы могли закрыться и переехать, директора и бухгалтеры - смениться, а сам работник - переехать в другой город (или даже страну)./
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что за бред, кто заставляет обходить работодателей? в раше был такой же учет как и в украине. у меня мама всю жизнь проработала в раше и вышла на пенсию в украине без всяких справок от работодателей))) я так понимаю ты провокатор?
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Если человек посеял трудовую книжку на Поле Чудес, то ему придется восстановить трудовую, чтобы доказать наличие необходимого стажа. А заработок будет считаться по данным с 2000 года. Но если у тебя до 2000 была какая-то супер-пупер зарплата, то придется поднапрячься и доказать это.
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В соответствии со статьей 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о трудовой деятельности и социальной защите граждан России и Украины, работающих за пределами границ своих государств (от 14.01.93), трудовой стаж, включая стаж, исчисляемый в льготном порядке, и стаж работы по специальности, приобретенный в связи с трудовой деятельностью на территориях обеих сторон, взаимно признается сторонами. Согласно статье 11, документы, выданные в целях реализации названного Соглашения на территории одной стороны по установленной форме, или их копии, заверенные в установленном порядке, принимаются на территории другой стороны без легализации.

В РФ, в отличии от Украины, была строгая отчетность даже и в 90-е.
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Это Вы хорошо напомнили!
Надо, чтобы было как в штате Калифорния (если мне не изменяет память), что взрослый не обязан содержать (или финансово помогать родителей, если он не получал финансовой помощи ни от одного родителя любое время до достижении ребенком 16 лет.
Отказались растить ребенка - нечего с него потом деньги на старости драть.
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На наркотики и сигареты не хватает. Бабушка тоже на низком старте - обвинит ее в своем растлении. Ляшко-2.
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Кому не хватает? Мамашке, которая воровала алименты?
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Ой ,***.
Знаем мы таких ущемлённых.
"Парень просил суд взыскивать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать ненадлежащим образом, не в его интересах ими распоряжается.Источник: https://censor.net.ua/n3152651"
Захотел небось себе какую - то херню вот и начал качать права.
А вот он правильно будет распоряжаться деньгами.
Будет с дружками в общаге пробухивать и потом орать что ему все должны!
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Так мать тратила алименты на себя, в то время как парень жил с бабушкой. Матери вообще не должны были выплачиваться эти алименты, тк она в данном случае не содержит ребенка.
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Как только парень станет совершеннолетним родители спокойно могут отплатить ему той же монетой и взыскать алименты обратно (на утримання непрацездатних батьків). Думаю парень обижаться не будет........
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Для этого им нужно стать "непрацездатними".
И какой, простите, монетой ему могут отплатить? Вы статью-то читали? Мамаша тупо ворует алименты, которые отец выплачивает НА РЕБЕНКА и тратит их на себя, в то время как ребенок жил с бабушкой, а теперь - в общаге.
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Теперь, после такого решения суда, уже не смогут. Доказано в суде, что они ненадлежаще выполняли свои обязанности.
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Непрацездатность ещё надо доказать.
И ещё ты в суд давно обращался ??? Знаешь, что без денег у тебя не будет ни какого решения суда, будь ты хоть трижды прав.
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я понял . что половина отписавшихся просто идейно не платят алименты на своих брошенных детей потому .что они \ дети \и так им должны пожизненно за то что разрешили им на свет появиться .
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Да-да, этакие "поручики Ржевские":
- Поручик, у Вас дети есть?
- Кто его знает, может где и есть.
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