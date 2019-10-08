 Новий закон про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти після зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі токшоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, коли теоретично може початися процес розробки нового законопроєкту про порядок місцевого самоврядування на Донбасі, Разумков відповів: "Я думаю, не раніше, ніж відбудеться "нормандська зустріч".

Голова ВР підкреслив, що Україна та український парламент докладуть максимум зусиль, щоб це зробити раніше. За його словами, Верховна Рада буде одним з головних майданчиків для розробки нового закону.

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"Але ініціатива буде виходити з Офісу Президента. До нього приєднається Кабінет міністрів України, і найголовніше - до цього процесу приєднається громадськість. Це буде відкритий процес, який дозволить зробити так, щоб залишилося якомога менше питань до майбутнього закону", - зазначив Разумков, не уточнивши, як планують задіяти громадськість, зазначає Громадське.