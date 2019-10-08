EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  840  80
Все про:місцеве самоврядування (47) самоуправління (26) Донбас (13240) Разумков Дмитро (226)

 Новий закон про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти після зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков

Новий законопроєкт про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти не раніше, ніж відбудеться зустріч у "нормандському форматі".

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі токшоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, коли теоретично може початися процес розробки нового законопроєкту про порядок місцевого самоврядування на Донбасі, Разумков відповів: "Я думаю, не раніше, ніж відбудеться "нормандська зустріч".

Голова ВР підкреслив, що Україна та український парламент докладуть максимум зусиль, щоб це зробити раніше. За його словами, Верховна Рада буде одним з головних майданчиків для розробки нового закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко

"Але ініціатива буде виходити з Офісу Президента. До нього приєднається Кабінет міністрів України, і найголовніше - до цього процесу приєднається громадськість. Це буде відкритий процес, який дозволить зробити так, щоб залишилося якомога менше питань до майбутнього закону", - зазначив Разумков, не уточнивши, як планують задіяти громадськість, зазначає Громадське.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152650
 
 
 Топ коментарі
 
Главное - легитимизировать Пушилина и начальников "народной милиции".
Это мы и так знаем, мог бы и не оглашать.
 показати весь коментар
 
к этому процессу присоединится общественность... Источник: https://censor.net.ua/n3152650
Лупатенький, это откровенный чес для дебилов...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Главное - легитимизировать Пушилина и начальников "народной милиции".
Это мы и так знаем, мог бы и не оглашать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ваши марення дуже и дуже подтухли
 показати весь коментар
 
 
Разумков - лапочка.Такий розумний й ввичливий.
 показати весь коментар
 
к этому процессу присоединится общественность... Источник: https://censor.net.ua/n3152650
Лупатенький, это откровенный чес для дебилов...
 показати весь коментар
 
 
Може Зеля та Лупатий плутають,хто їх обирав і де,може вони президент та спікер Лугандону,а не України?
 показати весь коментар
 
 
Цей закон - запуск федералізації України, про що давно мріє ху-ло і ні один през, включаючи чивокуню, на таке не пійшов. Але тут з"явилась шмакля і повела тупих овець до прірви.
 показати весь коментар
 
 
То есть у лугандонских сепаров будут "особые права", а у Львовской области не будет.
А если жители западной части страны не согласятся с таким раскладом ?
 показати весь коментар
 
 
особые права - устанавливаются на неопределенный период в ходе проведения запланированной административной реформы их можно отменить.
 показати весь коментар
 
 
Крим - окупований якщо ти не знаеш.і частина Донбасса теж,зараз процесс стараються здвинути з мертвої точки,зради немає.
 показати весь коментар
 
 
Цей процес намагаються здвинути за рахунок поступок України своїми територіями, суверинітетом і навантаженням на бюджет. Тільки ідіот міг погодитись на реалізацію мінських домовленностей в кацапському варіанті.
 показати весь коментар
 
 
Вот и лады. Львовская область тоже должна получить особые права на неопределённый период.
 показати весь коментар
 
 
Почему у Галичины должно быть меньше прав чем у Лугандонии ?
 показати весь коментар
 
 
Слуги урода - Які "вибори" на окупованих рашистами територіях, який "закон"?! .. ЗЄЛЮ - ГЕТЬ!👊
 показати весь коментар
 
 
Кого эти клоуны собираются обмануть? Все эти законы Украины о местном самоуправлении в ОРДЛО могут быть реализованы только при выводе российских войск и контроле этих территорий Украиной. Иначе как гарагнтировать выполнение этих заклонов? Сплошная демагогия и ложь. А ложь вызывает ещё большее недоверие к этой власти.
 показати весь коментар
 
 
хотят изменить существующий закон под "особый статус дамбаса",т.е фактически автономию,как и требует пуйло
 показати весь коментар
 
 
Оккупация- федерализация- ликвидация. Дорожная карта Украины
 показати весь коментар
 
 
таке враження що в Україні ваЗЕлінова команда усі проблеми вирішила, саме час зайнятися проблемою відбудовування лугандону та створення там офшору сірої зони. ЗЕкоманда вже побудувала гарні дороги по всій Україні, підняла зарплати до рівня польских, знизила тарифи комунальні і т.д., саме час зайнятися допомогою лугандону!
 показати весь коментар
 
 
Порохоботьі обсуждают то , чего НЕ БУДЕТ , без саммита в Париже. И в то же время долбят , что и саммита тоже не будет , по велению Пуйла. Ну чисто пригоженские методички , один в один !
 показати весь коментар
 
Дебальцево, по "минску", должно быть возвращено под контроль ВСУ.
Ждём.
 показати весь коментар
 
 
От кого ждешь , Аквариум ? От Пуйла , так его нагнуть можно только втроем , на саммите в Париже. А тьі против...
 показати весь коментар
 
Я жду когда "ЛДНР" выполнит свою часть соглашений.
Разве Пристайко ждёт не того же самого ?
 показати весь коментар
 
Тьі дурак , какая ЛДНР ? Речь идет о вьіводе российских войск и вооружений. Щемить в Париже будут Путина , а марионетки никому не интересньі. Ну точно , как Песков вчера, пукнул про ЛДНР.
 показати весь коментар
 
зебобики прыгают по граблям 102 летней давности Новий закон про порядок місцевого самоврядування на Донбасі почнуть розробляти після зустрічі в "нормандському форматі", - Разумков - Цензор.НЕТ 6736
 показати весь коментар
 
 
Разумков, у тебя "формат нормандский", а у народа Украины - "Формат 14 октября"... Что пересилит?...
 показати весь коментар
 
 
и что народ 14 октября собирается делать, на майдан опять полезете?
 показати весь коментар
 
 
Кацапов не будем спрашивать...Вы, даже на "Майдан", не способны...
 показати весь коментар
 
 
дык я не кацап, а такой же как и ты. Только мне твои майданы даром не нужны. Можешь идти куда хошь, я не запрещаю. Так а что, 14 октября сборище ваших намечается?
 показати весь коментар
 
что значит кто ты e? Это как понимать, в смысле име мое, или где живу?
 показати весь коментар
 
Ім'я твоє мене не цікавить. Де ти живеш - всерівно збрешеш. Але те, що ти кацап то і до ворожки ходити не потрібно.
 показати весь коментар
 
 
"такой же" - не значит "украинец"... Одно "дык", "кастрамское", чего стоит... А "сборище наших", на 14-е, намечается... И уже не "киевское", а "общеукраинское"... А это уже - "Майдан"...
 показати весь коментар
 
 
посмотрим на ваше сборище.. я с иронией отношусь к этому потому что мне кажется что смысла нет. Вас меншинство по всем показателем.
 показати весь коментар
 
Я тебе отвечу словами поэта Платона Воронько, бывшего партизана Ковпака, взрывника-диверсанта:
"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов... Та й не прийшов...
Нема кота ніде...".
Хвались, надейся...
 показати весь коментар
 
А при чём здесь "Бандера"? Я тебе "прочитировал" слова коммуниста... Да и не "злюсь" я, вовсе... Я охреневаю от тупости "лахтинцев"...
 показати весь коментар
 
ну нам по статусу положено быть тупыми, а вам - наоборот шибко умными. Разве это не справедливо?
 показати весь коментар
 
Знаешь, "старший брат", когда буйволу мешает впившийся в жопу клещ, он начинает чесаться, стараясь от него избавиться... Ну, примерно, как Украина, на Добассе и в Крыму... Вы кричите, что Украина вам "надоела"?... Так "отъ..тесь" от неё...Нет, вы за неё цепляетесь... Вывод: Так КТО - "клещ", а кто - "буйвол"?...
 показати весь коментар
 
мне от вас ничего не надо, а если кому-то что нужно - с них и спрашивайте. Я правда хочу чтобы у вас было все хорошо и зла не желаю. Так просто, иногда поругаться можно, без злобы и все.
 показати весь коментар
 
Не, "родной", ты мне нравишься... Пришёл... "Насрал"... "Получил по "****.ку!", "с ноги"... "Насрать" - не вышло... А теперь начинаешь мне "втулять" - "мне от вас ничего не надо, а если кому-то что нужно - с них и спрашивайте. Я правда хочу чтобы у вас было все хорошо и зла не желаю. Так просто, иногда поругаться можно, без злобы и все."...
Да не пошёл-бы, ты, "красавец", "в даль светлую"?!!!...
 показати весь коментар
 
Холодньій замполит , надоел своими призьівами "делай , как я сказал , а , не как я".
Разгонять "зраду" в интересах Пуйла , не Украиньі !
 показати весь коментар
 
А яка тобі враже справа до України? Сиди в своїх мокшанського болотах та жаб на обід лапай.
 показати весь коментар
 
 
Так ты же "зраду" пять лет, разгонял, в "интересах Пуйла..."... Дай и мне "побаловаться"... "Ивашин", ты успокоишься, или нет? У тебя "писюн "не той системы", чтобы меня "трахнуть"!!! Слабак ты, "пацан"...
 показати весь коментар
 
 
Я в 2014г не голосовал за Порошенко и не советовал никому , зная єто дерьмо еще с 2005г. Но "зраду" не разгонял ни в 14 , ни в 15 годах , дрючил на ЦН только русоботов , понимая , что война. Терпець урвался , когда Порошенко всех своих политических противников (кроме ПР-асов) стал именовать пятой колонной Кремля. Начал с Тимошенко , а за ЮВТ я по стенке размажу не только Холодного замполита . Дошло ?
 показати весь коментар
 
"Ивашин"! Ты кого "за дурака держишь?!!! "Лахта", да когда же вы, поумнеете?!!! Ты МНЕ ещё расскажи, как ты по Майдану бегал в "вышиванке"... Парниша, да ты у меня "на просчёте" - с 2015-го!!!...Не потому, что в "разработке" - просто, слишком уж "активный"... Я тоже "активный" - но я активный в конкретном направлении - защиты украинских интересов... А ты "активен" - в другом... В их "обсирании"...
 показати весь коментар
 
Замполит Холодньій , обтекай! Я на Цензоре с 2013г , и на Майдане бьіл в дубленке , потому , как зимой холодно.
 показати весь коментар
 
На Майдане где стоял? И "стоял" как? "Языком"? А если и стоял, то, за спиной "Беркута"? Я был на противоположной стороне... поэтому, я тебя не видел...
 показати весь коментар
 
У нас все что угодно "согласовывают с общественностью" начиная от поднятия пенсионного возраста. Знаем это "согласование" и "обсуждение". На "нормандской встрече" Зеленского все будут заставлять поставить хоть какую то ( вроде и ни чего не значащую ) подпись. И все... ( ото и все "согласование") Нужно заранее огласить наши "красные линии", а там пусть " нормандские"участники решают готовы ли они к встрече. 1) Крым это Украина ( за скобки выносить не будем), он оккупирован РФ. 2) Украина не будет открывать жд, воздушного, морского, автомобильно - транспортного сообщения с Крымом до деоккупации и особенно важно не будет поставлять туда ВОДУ, электроэнергию, газ и т.д. и это даже не обсуждается.3) при рассмотрении "особого статуса" ОРДЛО, это касается только тех территорий что оговорены в Минске ( т.е. без Дебальцево и т.д. они должны быть переданы украине без каких либо условий) 4) Ни каких "независимых" силовых составляющих в ОРДЛО ( судов, прокуратуры народной милиции, спец служб и прочих силовых и прочих формирований т.д.5) Полный контроль Украины над участками границы с РФ 6) вывод всех вооружений , и боеприпасов, и граждан РФ с территории ОРДЛО 7) ни каких особых прав на связи с РФ и приграничными российскими территориями 8) ликвидация самоназванных "республик" с их символикой и атрибутикой ( их применение объявить вне закона) 8) установление полного военно политического управления в этих регионах власти Украины с установлением особого периода.9) введение "особого статуса" на определенный срок, а не на постоянной основе 10) полная демилитаризация региона , за исключением украинских силовых структур( если часть этих линий до конца применить не удается то создавать на территориях свободных от РФ луганщины и донеччины Мариупольской и Северодонецкой областей. Отделив их от "автономных" территорий административно. ( или присоединить эти регионы к соседним украинским областям)
 показати весь коментар
 
 
Сколько можно дрочить на этот пустопорожний формат?! Что вообще эти юные бенинцы ждут такого грандиозного от встречи кремлевским окурком и его *************** макроном и меркель? Торжественного принятия капитуляции? Премию мира? Так это штанмаейр застолбил. Ради этого гнусного формата решили довести Украину до такого позора?
 показати весь коментар
 
 
а в чем позор? уступки некоторые- да, но позором и не пахнет. Скорее это шаг вперед.
 показати весь коментар
 
А вы подумайте хотя бы на этот шаг вперед. Головой только подумайте...
 показати весь коментар
 
 
мы слишком много думаем, поэтому и в дураках вечно. Меньше б думали, лучше б было.
 показати весь коментар
 
Ну та звичайно... За тебе думає ***** і сатанист Кірілка Гундяєв . Того ти такий і "розумний"
 показати весь коментар
 
 
понятно. Вы уже надумали со своими майданами, что жить невозможно. Думаете много. На 10 шагов вперед.. и от этого все беды.
 показати весь коментар
 
правда глаза колет? вот и слушай теперь и мотай на ус. Шибко думали много, поменьше б думали и жили бы по человечески.
 показати весь коментар
 
Та ти козлорожий бачу геть розумом охляв. Таку маячню вже мелеш , що просто смішно з тебе 😃
 показати весь коментар
 
 
cогласись что я прав. Голова у вас сильно работает, чересчур и мозги постоянно думают. От этого и беды все. Чуть чуть обороты сбавили бы, и жилось получше.

А у вас не получается и в этом ваша проблема.
 показати весь коментар
 
в том что думаете много, мне даже отсюда видно как у вас проворачиваются мозговые шестеренки в поисках решений наперед. Пронализировать ситуацию и просчитать на 10 ходов -для вас это норма - это как нормальному человеку утром зубы почистить. Все рассчитано как всегда и 14 на майдан. Потом только почему дупа приходит неожиданно. не просчитанная и нежданная.
 показати весь коментар
 
"ДУПА" - это "Неожиданное" введение российских войск на территорию Украины, как под Илловайском или Дебальцевым?
 показати весь коментар
 
вы ж своих тоже не бросили бы, согласись. Если бы такая ситуация была у вас, вы уверен поступили также. Чего уж теперь, жаль конечно люди погибли, но так сложилось.
 показати весь коментар
 
Все ясно, репоед. Думать вам действительно вредно головой...
 показати весь коментар
 
 
А при чём здесь "голова"? в России главное - "не высовываться".. Была такая "сентенция", которую привёл в "Пятьдесят лет в строю", граф Игнатьев, А. А., генерал майор РККА... (Интересно - почитай...).
 показати весь коментар
 
На такі речі треба питатись дозволу у людей. На референдумі.
 показати весь коментар
 
 
почитайте официальные опросы. И референдума не надо. Не слишком серьезный вопрос по какому то донбасу. Жирно для референдума.
 показати весь коментар
 
"Офіційні опитування"? Такі існують? Державні соцслужби? Наприклад?
 показати весь коментар
 
 
погуглите в нете. Cитуацию же постоянно мониторят разные издания как государственные, так и частные.
 показати весь коментар
 
Т.е. будут отрабатывать иудины деньги полученные от пристарелого кремлёвского плешивого хорька. Аванс уже отрабатывают, твари ЗЕлёные.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору