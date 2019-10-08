 Посол США в ЄС Сондленд дасть свідчення в Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні очолюваної демократами Палати представників про те, що Трамп мав бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.
Сонленд дасть свідчення у вівторок 8 жовтня.
Як повідомлялося, 11 жовтня у справі дасть свідчення і колишня посол США в Україні Марі Йованович.
Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.
Нагадаємо також, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.
26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
- Я!!! А що трапилось?
Вопрос:
- Вы продаете славянский шкаф?
ответ:
_ Импичмент!
"Я перепрошую, але я не хочу бути залученим до виборів (прим. у США), до процесу виборів. Це демократичні прилюдні вибори. Ми добре поговорили телефоном, нормально. Ми говорили багато речей. Отже, я гадаю, і ви маєте знати, що ніхто нікого ні до чого не підштовхував, не було тиску" https://tsn.ua/politika/ya-nichogo-nikomu-ne-vinen-zelenskiy-vidreaguvav-na-informacyu-pro-tisk-trampa-1417104.html
"Давил ли на вас Трамп в разговоре о Байдене?", - російською запитав "журналіст" пропагандистського телеканалу "Россия".
На що Зеленський відповів йому українською: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може одна людина - мій син, якому 6 років".
6 жовтня:
Президент України Володимир Зеленський заперечує, що Дональд Трамп чинив на нього тиск або висував будь-які умови для їхньої зустрічі.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo.
"На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було", - сказав Зеленський, таким чином відповівши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.
Хм. Хто ж з них маленький,сцикливий брехунець ?