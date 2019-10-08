EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  374  14
Матеріали за темою:
Все про:допит (530) Зеленський (3080) Конгрес США (298) США (5598) Трамп (2118) Сондленд (5)

 Посол США в ЄС Сондленд дасть свідчення в Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Посол США в ЄС Гордон Сондленд буде свідчити в Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні очолюваної демократами Палати представників про те, що Трамп мав бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.

Сонленд дасть свідчення у вівторок 8 жовтня.

Читайте також: Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США

Як повідомлялося, 11 жовтня у справі дасть свідчення і колишня посол США в Україні Марі Йованович.

Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.

Нагадаємо також, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152646
 
 
 Топ коментарі
 
Да любит Зе, чтобы на него давили, натура у него такая подставляться давлению. Вот Богдан на него все время давит, жмется, в ушко дышит, и ничего, Зе как малый ребенок этому радуется. Зе счастлив чтобы на его давили. Вот ху@лу он вообще сам подставляется, чтобы тот надавил, и тот давит, еще и проворачивает. Одним словом п...ор он.
 показати весь коментар
 
не выкрутится, а победит. Он неоднократно побеждал. Вообще, победитель по натуре. Никогда не сдается.
 показати весь коментар
 
Платье Моники со следами импичмента висит в шкафу.
Вопрос:
- Вы продаете славянский шкаф?
ответ:
_ Импичмент!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да выкрутиться Трамп, этот не из таковских, чтобы взять и сложить лапки.
 показати весь коментар
 
 
не выкрутится, а победит. Он неоднократно побеждал. Вообще, победитель по натуре. Никогда не сдается.
 показати весь коментар
 
 
￼тролінг зараховано, ось вам подарунок
Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 7159
 показати весь коментар
 
по четным дням у Трампа геноцид Зеленскавага.. а по нечетным, у Трампа холокост Зеленскавага.. бедный Вовочка, и зачем ему такое?!
 показати весь коментар
 
 
То чувство, когда понимаешь, что от твоей страны зависит судьба США. Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 3467
 показати весь коментар
 
 
Трампнаш скоро будет курить бамбук на нарах.
 показати весь коментар
 
Цей теж був присутній при розмові Трампа із Зеленським? Демократи пустилися в усі тяжкі. Посол США в ЕС Сондленд даст показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского - Цензор.НЕТ 4976
 показати весь коментар
 
Платье Моники со следами импичмента висит в шкафу.
Вопрос:
- Вы продаете славянский шкаф?
ответ:
_ Импичмент!
 показати весь коментар
 
 
Все таки как бы не было Америка реально проводит чистку рядов поэтому и порядка больше!!! А у нас там кум сват брат сепар вор на воре и вором погоняют -- поэтому и живем как в Гондурасе !!!
 показати весь коментар
 
Да любит Зе, чтобы на него давили, натура у него такая подставляться давлению. Вот Богдан на него все время давит, жмется, в ушко дышит, и ничего, Зе как малый ребенок этому радуется. Зе счастлив чтобы на его давили. Вот ху@лу он вообще сам подставляется, чтобы тот надавил, и тот давит, еще и проворачивает. Одним словом п...ор он.
 показати весь коментар
 
 
25 вересня :
"Я перепрошую, але я не хочу бути залученим до виборів (прим. у США), до процесу виборів. Це демократичні прилюдні вибори. Ми добре поговорили телефоном, нормально. Ми говорили багато речей. Отже, я гадаю, і ви маєте знати, що ніхто нікого ні до чого не підштовхував, не було тиску" https://tsn.ua/politika/ya-nichogo-nikomu-ne-vinen-zelenskiy-vidreaguvav-na-informacyu-pro-tisk-trampa-1417104.html

"Давил ли на вас Трамп в разговоре о Байдене?", - російською запитав "журналіст" пропагандистського телеканалу "Россия".
На що Зеленський відповів йому українською: "На мене ніхто не може тиснути, тому що я президент незалежної країни. На мене тиснути може одна людина - мій син, якому 6 років".

6 жовтня:

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що Дональд Трамп чинив на нього тиск або висував будь-які умови для їхньої зустрічі.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському інформагентству Kyodo.
"На мене не чинили тиск, і ніякі попередні умови висунуто не було", - сказав Зеленський, таким чином відповівши, що не було жодних умов для зустрічі з Трампом або вимог від американського колеги розпочати розслідування у справі, в якій фігурує колишній віцепрезидент США Джо Байден.
Хм. Хто ж з них маленький,сцикливий брехунець ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору