 Посол США в ЄС Сондленд дасть свідчення в Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Гордон Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні очолюваної демократами Палати представників про те, що Трамп мав бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.

Сонленд дасть свідчення у вівторок 8 жовтня.

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Як повідомлялося, 11 жовтня у справі дасть свідчення і колишня посол США в Україні Марі Йованович.

Згідно зі скаргою інформатора, Сондленд разом з колишнім спецпредставником США по Україні Куртом Волкером давав поради Зеленському, що робити з вимогами американського президента.

Нагадаємо також, 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.