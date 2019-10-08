EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  1355  36
Все про:ВР (5871) Разумков Дмитро (226) Гончарук_Олексій (143)

 Ми відійдемо від "турборежиму", але не працюватимемо повільно, - Разумков про Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на коментар Прем'єр-міністра, який висловив думку, що "турборежим" роботи Верховної Ради має піти в минуле.

Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відійдемо від "турборежиму", як про це говорять у ЗМІ, ми будемо працювати, мабуть, трохи спокійніше, але ми не будемо працювати повільно. Але щодо пропозиції Прем'єр-міністра Гончарука, обов'язково Верховна Рада дослухається, народні депутати це почули, і, я впевнений, що вони будуть враховувати це під час опрацювання законопроєктів, які будуть надходити від Кабінету Міністрів України", - зазначив Разумков.

Водночас спікер нагадав, що нині Верховна Рада живе в "турборежимі" через те, що " багато часу вона жила в стані летаргічного сну чи коми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко

"Зараз парламент дійсно працює, і сьогодні є тут колеги, я хотів би їм подякувати, за ті результати, які ми бачимо на табло Верховної Ради", - сказав Разумков.

Він зазначив, що Рада демонструє сьогодні "ефективну, швидку і достатньо непогану за якістю роботу". Разумков сподівається, що це буде зберігатися й надалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152645
 
 
 Топ коментарі
 
Заканчивайте уже, ато сдачу в магазинах давать нечем будет. Вы хоть один закон для людей приняли?
 показати весь коментар
 
Так, а что за результаты? Зеленые, о чем речь, поясните. Кроме как хаоса и роста цен(частично сезонных, частично нет) я результатов не вижу.
 показати весь коментар
 
Начинай врать про липецкую фабрику, мальдивы и убитого брата.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одесский стоматолог Соломон Яковлевич Штанмаер, на всяк случай изменил фамилию.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Старый трюк, например Вальцман свою фамилию сменил на Порошенко
 показати весь коментар
 
 
Начинай врать про липецкую фабрику, мальдивы и убитого брата.
 показати весь коментар
 
 
Заканчивайте уже, ато сдачу в магазинах давать нечем будет. Вы хоть один закон для людей приняли?
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, тільки за людей вони вас не вважають.
 показати весь коментар
 
 
Вони приймають закони виключно для людей, ось список цих людей.
 показати весь коментар
 
 
Ага, теперь бы посмотреть весь список турбо режима, что так быстро пытались принять эти "слуги".
 показати весь коментар
 
 
Восьмикінцівочний. Там не руки, а кінцівки. І підозрюю, що ці кінцівки, які у них замість рук, у НОРМАЛЬНИХ людей знаходяться в штанах.
 показати весь коментар
 
Так, а что за результаты? Зеленые, о чем речь, поясните. Кроме как хаоса и роста цен(частично сезонных, частично нет) я результатов не вижу.
 показати весь коментар
 
 
От турбодятел! Ти краще розкажи де набрались і хто автори тих турбозаконів за які кнопкодави безголові голосують не читаючи!
 показати весь коментар
 
 
а шо такое . турботопливо закончилось ? Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде - Цензор.НЕТ 8150
 показати весь коментар
 
 
Турбодятли не встигають закони госдури на українську перекладати.
 показати весь коментар
 
 
Осознали всю тяжесть этой нелегкой депутатской доли...
Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде - Цензор.НЕТ 1569

 показати весь коментар
 
 
может это поможет нести тяжкое бремя депутата ? Ми відійдемо від "турборежиму", але не працюватимемо повільно, - Разумков про Раду - Цензор.НЕТ 9692

 показати весь коментар
 
 
Ківі вже пояснив, то не була мастурбація - просто органи злежались під час наполегливої роботи. Ми відійдемо від "турборежиму", але не працюватимемо повільно, - Разумков про Раду - Цензор.НЕТ 6606
 показати весь коментар
 
 
Результаты вашей работы не на табло . Результаты должны быть в холодильниках , карманах и гаражах украинцев. Пока ноль.
 показати весь коментар
 
 
Ну если важен результат в холодильниках... То ты ТВ смотри, там уже начинают рассказывают что все хорошо)
 показати весь коментар
 
 
Ну чому ж, можна і в табло Разумкову результат опублікувати.
 показати весь коментар
 
 
Нет ничего страшнее интенсивно работающих дебилов
 показати весь коментар
 
 
Не "турборежим", а цих "слуг урода" потрібно закінчувати . І чим швидше, тим краще
 показати весь коментар
 
 
Т.е. то, шо оставили Украине прошлые, вы будете прожирать и просирать медленнее, тоже, шоб никто не догадался.
 показати весь коментар
 
 
да,принцип китайских комсомольцев "неважно что сделал,главное что б ********" не работает
 показати весь коментар
 
 
Давайте-давайте. Ещё не вся власть принадлежит Бене и его шайке: Киев и Днепр упёрлись, не пускают вас.
Военное положение пора вводить, и назначить Зелю - Большим Кормчим.
 показати весь коментар
 
 
Разумков, и всё же - кто спонсировал и продолжает вливать деньги в "Центр Разумкова" ?
Нет ли тут державной зрады ?
 показати весь коментар
 
 
Не знаю чому, але такої відрази усієї ВР в мене ніколи ще не було. Враховуючи навіть те, що я режим овоча терпіти не міг.
 показати весь коментар
 
 
красти зєбіли будуть або в турборежимі, або нє мєдленно.
 показати весь коментар
 
 
ХоспАди.... Та як би ця Верховна З Рада взагали не працювала було б більше користі для країни .
 показати весь коментар
 
 
Турборежим закончился так и не начавшись...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору