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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (20128) санкції (2395) Євросоюз (2635) Боррель (1)

 Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель

Жозеп Боррель, який вірогідно замінить Федеріку Могеріні на чолі дипломатії ЄС, розповів євродепутатам, чи слід підтримувати Україну та чи є Росія ворогом Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Дипломати відомі своїм умінням висловлюватися нейтрально та обтічно. У цьому плані майбутній глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель є нетиповим дипломатом, адже його заяви часто бували суперечливими, зокрема коли він, будучи главою МЗС Іспанії, назвав Росію "старим ворогом" Євросоюзу, через що Мадриду довелося виправдовуватися.

Запитали його про цю заяву і на тригодинних слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту, які відбулися у понеділок, 7 жовтня. На це він відповів: "Я ніколи не казав, що Росія - ворог Іспанії, я казав лише, що Європи. Це я кажу і зараз".

Якби на схід від ЄС не виникли нові загрози, то не довелося б країнам НАТО розміщувати у країнах Балтії додаткові війська, пояснив він.

На цих слуханнях Боррель відзначився чіткими заявами і щодо України. "Найкращий шлях протидіяти російському експансіонізму або ж, якщо ви бажаєте, російській загрозі - це допомогти Україні, укріпити Україну, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також (допомогти. - Ред.) стати повноцінною демократичною країною, яка процвітає", - заявив кандидат на посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, відповідаючи на одне із запитань.

На важливість України для Борреля вказує і те, що він згадав її у вступному слові, назвавши "підтримку демократії та територіальної цілісності України" серед своїх пріоритетів на другому місці: після сприяння реформам і євроінтеграції Західних Балкан та перед формуванням всеосяжної стратегії щодо Африки.

На думку майбутнього глави дипломатії ЄС, санкції, запроваджені Євросоюзом щодо Росії, допомагають підтримці України. Але він закликав розглядати обмежувальні заходи лише як засіб, а не ціль.

"Санкції мають бути збережені, допоки поведінка Росії не зміниться", - зауважив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020

Іспанський політик нагадав, що достатньо одній державі-члену ЄС виступити проти санкцій, щоб вони припинили діяти. І тому він виступає за те, щоб у питанні санкцій, зокрема щодо Росії, а також питаннях прав людини та миротворчих місій перейти до ухвалення рішень у Раді ЄС від нинішньої одностайності до кваліфікованої більшості. Це дозволить уникнути необхідності згоди всіх держав ЄС для продовження санкцій, додав Боррель. Якщо Євросоюз не зможе зберегти єдність у питанні санкцій, то проблему матиме саме ЄС, наголосив Боррель. Тому він пообіцяв, що його першим зусиллям на посаді буде збереження єдності в питанні санкцій і посилення підтримки країнам-сусідам Євросоюзу.

8 жовтня комітет вирішуватиме, чи давати Боррелю "зелене світло", необхідне для його затвердження на посаді. Це рішення не розголошується. Однак результати всіх слухань стануть відомі 17 жовтня, а остаточно Європарламент затвердить список нової Єврокомісії 23 жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152642
 
   
 Топ коментарі
 
Есть в Европе политики, которые видят ситуацию дальше своего носа. Но их явное меньшинство.
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Сразу видно хороший человек
Респект Борелю
Кацапов на фарш!
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Судя по всему парняга с яйцами, а не толераст.
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Есть в Европе политики, которые видят ситуацию дальше своего носа. Но их явное меньшинство.
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#путин_повысил_зарплату
- Повысьте зарплату?
- Вуаля!
- Да *****, не себе! Россия - враг Европы. Нужно укреплять Украину и сохранять санкции против РФ, - возможный преемник Могерини Боррель - Цензор.НЕТ 9161


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Він собі зарплату на 8% підвищив? У чому зв'язок з попередніми коментарями?
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Сразу видно хороший человек
Респект Борелю
Кацапов на фарш!
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Не все в Европе политики на газовой игле это не может не радовать
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"Лучший путь противодействовать российскому экспансионизму или, если вы хотите, российской угрозе - это помочь Украине, укрепить Украину, усилить ее устойчивость и способность проводить реформы, а также (помочь. - Ред.) стать полноценной демократической страной, которая процветает"

Т.е. нужно начинать с нуля, потому что Петя все просрал.
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ти зробив тупий висер, троль рогатий!!!!
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...все что можно было простарть, твой Петя ВСЕ просрал. От Крыма с Донбасом, до уровня жизни укранцев иже плинтуса. Чемпион мира по просиранию.
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А по якому Президенті, по твоєму, в Україні був найвищий рівень життя?
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при нынешним. Он единственный из предыдущих, кто не воровал ранее и у него в этмо нет портебности.
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Как насчёт оффшоров зелёной шмаркли? Или уклонение от налогов уже не воровство?
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Як це так що Порошенко все просрав, а найвищий рівень життя при нинішньому, так не буває Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 489
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Якщо у європейського дипломата нема бізнесу з Моржовією, то він по-іншому сказати не може.
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Сейчас порохоботьі и здесь найдут "зраду". имхо
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только Петя мог пороигарть выборы клоуну аж в ТРИ раза
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До багатьох ще не дійшло, що виграють, чи програють не політики, а ті хто за них голосує.
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...не повезло Пете с украинцами. Не здесь ему нужно проводить выборы, может на Мальдивах?
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Українці це ті, хто обрав Президентом України, тобто символом української нації, таким самим, як Гімн, Герб та Прапор російськомовного, (а отже російського, бо російськомовність є єдиною ознакою росіянина) клоуна єврейського походження??
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Марять питанням 5-ої графи тільки кацапи, в Україні все по громадянству, нацизму в Україні немає.
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Це кацапська троляка, яка прагне продажу українських земель мордору
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в отличие от порохоботов как ты, у меня есть СВОЯ земля.
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У тебе є СВОЯ земля поки два Вовки не зійшлись десь посердині. Може так статись, що замість цієї землі у тебе залишиться лише пляшка і вибір сідати на неї чи ні. Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 7293
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та він свідок бені та зе, та ще мабуть кореш шаріка...))
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десь посердині у тебя в сивушой башке.
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Вважаєш що з шарієм головного мозку ти можеш робити такі висновки?
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То й не лізьте на МОЮ українську землю, я ж на твої вічні мерзлоти я не претендую
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14 жовтня вийди на Майдан і повтори що сказав. Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 9530
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я не хожу на порохоботовские шоу, возите туда Петю...
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Так воно ж мріє ПАВТАРИТЬ. "Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР, что носила кодовое название "операция Запад". В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тысяч человек, чтобы ослабить украинское освободительное движение. Даже после окончания наикровавейшей войны - Второй мировой - сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его вольный дух так и не смогли. Помним. Будем сильными" - написал на своей страничке в Фейсбуке украинский президент П.А.Порошенко
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У тебя это "имхо" с утра до вечера независимо от темы новости.
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За свои комментарии я отвечаю сам , не работаю на "ферму" и не пользуюсь методичками. Что не нравится ?
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золотые слова. вот если бы они еще стали делом, а не остались только словами.
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Европа за санкции, а Пристайко и Зе команда нам рассказывает, что Европа хочет снять санкции и слить Украину и потому Пристайко говорит надо капитулировать быстрее и идти на все условия Путина. По моему Пристайко надо отправить в тюрьму за гос измену!!!
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Переводячи з дипломатичного-смерть клятій масковії йде!!!!
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МИКРОН ТОЖЕ БЫЛ ЯРЫМ БОРЦОМ ПРОТИВ ПУТЛЕРА И ЧЕМ В ИТОГЕ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ? ПОСМОТРИМ НА ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПУТАЯ БОЛТОВНЯ УЖЕ НАДОЕЛА
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Жосеп Боррель, который вероятно заменит Могерини во главе дипломатии ЕС, говорит, что РФ - это враг и санкции надо оставить и нужно усилить, а Пристайко и вся Ко Зеленского говорят, что ЕС снимит санкции и Украина должна сдаться. Кто тут врет Пристайко или Глава Дипломатии Европы???
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МИКРОН ТОЖЕ БЫЛ ЯРЫМ БОРЦОМ ПРОТИВ ПУТЛЕРА ПОКА ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛ ПОРОШЕНКО
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Трындеть - не делать. Сплошь обеспокоенные.
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ЕС давно бы вытащила Украну из лапм паРаши, если бы не видела петиных казнокрадов. Может сейчас будет настоящая помощь? Грекам простили 20 млрд за хорошее поведение.
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Ти взагалі розумієш що верзеш? У тебе в одному реченні три взаємовиключаючі поняття. Тому ти або проплачений троль або не сповна розуму. Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 1024
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Зато наша власть и наш народ не понимает что Рашка ето враг Украины
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никто санкций с РФ не снимет, пока Россия оккупирует Украину. Только Украина может снять санкции с РФ, если у власти предатели и они пойдут на условия России по капитуляции. Россия опять выйдет тогда сухой из воды, как в прошлых конфликтах в Молдове и Грузии и потому Украине нельзя повторять тех ошибок и идти на условия России! Украине нужно ждать, когда Путин уйдет и нужно делать все, чтобы давление на РФ усиливалось и нужно пропаганду усиливать и в России уже общество не верит пропаганде, а чем дальше они будут не верить в эту ложь, тем больше Украина их сможет перетянуть против Путина и этой политики, которая приводит к изоляции России и ненависти всего мира к русским. Они уже понимают, что их считают врагами все. Если бы у Украины занимал позицию сильный политик, как Черчиль позицию Зеленского, то Украина была бы на сильнейших позициях против России! А так Зеленский не понимает, что делает! Он прочитал 2 книги по дипломатии и думает, что понимает, но все совсем не так, как учит книга! Книга может ошибаться и Путин уже перерос эти все книги и он действует по ситуации потому что у него опыт такой мощный. А Зеленский - это зелененький пацан, которого Путин водит за нос! Если Зеленский не понимает, что он делает, то пусть уходит в отставку и не упирается, а если он понимает, что сделает хуже, тогда лучше просто уйти в отставку. Ситуация слишком сложная, чтобы на такое место ставить комика. И в первую очередь это ошибка даже народа, но там голосовать не за кого потому что Порошенко тоже ведет дела и с Медведчуком и Ахметовым. Нужен новый человек люди считают и в Зеленском видели меньшее зло и плюс манипуляции СМИ с рейтингами. Но где взять такого человека, который патриот и который не сдаст позиции Украины и будет не просто защищаться от России, а будет ее контратаковать и на всех полях Холодной войны...
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В свое время в Грузии Саакашвили ушел в отставку и объявил досрочные выборы, народ выбрал опять его.
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До чого тут зєлєнський ? Рулює всім бєня за вказівками путєна . А зєля простий віртуоз піаніно .
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В цей день 148 років тому народився Іван Максимович Піддубний - легендарний український борець, шестиразовий чемпіон світу, якого ********* називали «чемпіоном чемпіонів».
Коли йому видали паспорт громадянина російської імперії, в якому його прізвище було написано на російський манер «Поддубний», він власноруч викреслив «о» і написав «і». А в графі національність викреслив «русский» і написав «українець». Сперечатися з ним ніхто не наважився
Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 4779
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мЪ-да Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 2261 зовсим забрехався, особливе про Поддубного Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 663 бывает хуже, но реже Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 2261 во времена Российской империи не было гражданства, было подданство.... не говоря уже про то, что в документах не было национальности- было вероисповедание Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 2261 не говоря уже про то, что при переписях населения записывались не русскими, а великороссами, малороссами и белорусами Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель - Цензор.НЕТ 2261
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