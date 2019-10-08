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Все про:бойовик (3084) ВР (5871) Донбас (13240) Пристайко (193)

 Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко

Український уряд виступає проти надання права балотуватися до Верховної Ради бойовикам самопроголошених республік на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"І, наприклад, люди, які стріляли в наших людей, не повернуться ... і не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради. Це теж політична "червона лінія". І таких "червоних ліній" дуже багато - в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення", - заявив Пристайко.

Він також додав, що безпеку українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України - це пріоритет для влади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152641
 
   
 Топ коментарі
 
Як хуйло моніці скаже, так і буде.
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Это Пристайко так думает, а в кремле считают другое. И Моника всё отработает. Примет со всех сторон.
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Как вы определите, кто "стрелял в людей", а кто нет? Как?! Видеозапись, свидетельские показания? Не смеши, приставка. Хватит уже лить воду ниочем. Тем более ваше правительство ничего не решает. За все голосуют зелёные кнопкодавы.
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Меня больше напрягает «особый статус на постоянной основе» и возможные изменения законодательства и конституции в угоду рф, а не те , кого назначит рф сидеть в ВР ведь прошли же туда медведчук, рабинович, бойко, шуфрич и т.д.
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Не буває нічого постійного, кожна наступна влада в Україні змінювала і відміняла все що їй не подобалось в папєрєднікав.
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А они там ходят с несмываемым клеймом "террорист ЛНДР"? Где они этих пристаек понаходили? Никогда не нравился Климкин, но он титан по сравнению с этими лузерами...
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Мне вот интересно , а Ефремов сможет избираться ? Он же не стрелял в людей .
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Брешет Присайка. Не верю ни одному слову этой шоблы
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Оце так ПЕРЕМОГА!!! Терористам суворо заборонено балотуватися до ВР!!! Коли ігілівцям заборонять балотуватися до кнесету та конгресу???
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Дякуємо, ви так думаєте за народ і людей.... ці ублюдки не будуть приймати закони.... а виконуватимуть закони будуть - ті курви, що вбивали і катували беззбройних людей?
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Формула Штайнмаєра в Україні можлива тільки у випадку введення турецької мови другою державною мовою в Німеччині. Якщо президент Німеччини проти цього то нехай не пхає свого носау конфлікт на Донбасі. С початку хай створить подібний конфлікт вдома в Німеччині і вирішить його мирно.
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Як казав колись якийсь розумний політолог - "росіяни замінять полуп"яних парнєй з автоматами на улибающихся парнєй в костюмах, які принесуть шкоди більше ніж з автоматами".
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А вот террористы которые скажут что они не террористы и скажут что не убивали, а только под принуждением кремлёвских фашистов оккупантов против своей стояли на блок -постах. Конечно они как полноценные граждане Украины смогут участвовать в политической жизни антиукраинской ЗРады ... В ЗРаде они создадут фракцию российских фашистов )(уйла ,блок дохлых героев "лугандонии" Моторолы и Гиви ..И это объединение якобы не убивавших террористов будет серьёзным подспорьем верным союзником нам Слугам кремлёвских фашистов )(уйла нам верным слугам этих же и уже всех -всех убивающих и якобы неубывающих террористов. Сказал это тоже пока ещё не убивающий уже на скором Майдане лютый враг Украине сепаратист При стойке ,капитулянт Иуда из банды ЗЕбилов.
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