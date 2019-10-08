 Кікбоксера Оленчика, підозрюваного у вбивстві, екстрадовано з РФ і заарештовано судом у Києві на 2 місяці, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

У лютому поточного року Генеральна прокуратура України направила в РФ запит про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності. У серпні цей запит було задоволено, після чого почався процес екстрадиції, який завершився минулого тижня.

"На сьогодні Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 24-річному уродженцю Черкаської області, якого підозрюють у вбивстві чоловіка в жовтні 2017 року Києві", - сказала Максимець.

За її словами, слідство встановило причетність підозрюваного до вбивства в жовтні 2017 року. Йому інкримінують п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України.

Речниця також зазначила, що потерпілий працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери.

За даними відкритих джерел, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу В.Оленчик з кінця 2017 року розшукується у справі про вбивство в Києві його знайомого з подальшим викраденням автомобіля.

У січні цього року співробітники Інтерполу затримали Оленчика в Петербурзі.

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