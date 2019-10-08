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 Кікбоксера Оленчика, підозрюваного у вбивстві, екстрадовано з РФ і заарештовано судом у Києві на 2 місяці, - прокуратура

Підозрюваного у вбивстві українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика, якого на початку року затримали в Санкт-Петербурзі, екстрадовано з Росії в Україну. Солом'янський районний суд Києва заарештував його на 60 днів без альтернативи застави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

У лютому поточного року Генеральна прокуратура України направила в РФ запит про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності. У серпні цей запит було задоволено, після чого почався процес екстрадиції, який завершився минулого тижня.

"На сьогодні Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 24-річному уродженцю Черкаської області, якого підозрюють у вбивстві чоловіка в жовтні 2017 року Києві", - сказала Максимець.

За її словами, слідство встановило причетність підозрюваного до вбивства в жовтні 2017 року. Йому інкримінують п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 289 КК України.

Речниця також зазначила, що потерпілий працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери.

За даними відкритих джерел, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу В.Оленчик з кінця 2017 року розшукується у справі про вбивство в Києві його знайомого з подальшим викраденням автомобіля.

У січні цього року співробітники Інтерполу затримали Оленчика в Петербурзі.

Також читайте: Україна видала Австрії олімпійського чемпіона Зайзенбахера, обвинуваченого в розбещенні неповнолітніх

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152639
 
   
 Топ коментарі
 
Очень просто доказывается: кацапы привыкли красть и грабить! А кто сопротивляется - тот жадный! Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6413
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Типа который убил человека и убежал, арестовали на тот же срок, что и пашинского, который стрельнул в ногу после того как его повалило пьяное быдло..
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тебе легко быть "щедрым" с пустыми карманами ...
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Таких (спортсменов) нужно садить пожизненно !!!
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Для чого майстру бойових мистецтв вбивати свого знайомого з метою заволодіння автівкою? Я впевнений, що йому вистачало грошей для купівлі такої автівки.
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Потому что, как и все украинцы, жадный Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4755
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Можеш довести, що всі українці жадібні?
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Очень просто доказывается: кацапы привыкли красть и грабить! А кто сопротивляется - тот жадный! Кикбоксер Оленчик, подозреваемый в убийстве, экстрадирован из РФ и арестован судом в Киеве на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6413
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тебе легко быть "щедрым" с пустыми карманами ...
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Машина это побочное !!! Он занял денег отдавать нечем или не хотел во время встречи сорвался и убил !!! Обычная ситуация в наше Жити по Новому !!! Жадность это или нет х.з !!!
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???
Позичив і повертати не хотів тоді він просто шахрай. Назви час і місце, крім Раю, звичайно, де шахраєв не було.
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Будет теперь в тюрьме оттачивать свое мастерство, если ночью не удавят.
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Типа который убил человека и убежал, арестовали на тот же срок, что и пашинского, который стрельнул в ногу после того как его повалило пьяное быдло..
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хто вбив українського майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика? формулюйте правильно...редактора на мило
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коли ці дурналісти навчаться писати, де їх беруть, я так зрозумів, що вбили майстра бойоввих мистецтв Оленчика, а ні, виявляється затримали.
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