 Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню Настоящее время.

"Я не думаю, що це прямий тиск. Це таке акцентоване побажання президента Сполучених Штатів Америки президенту України. Я жив у країні свого часу, яка називалася Радянський Союз, де був тиск прямий: ви, будь ласка, це зробіть, це ваше завдання, це ваш обов'язок ...

Це і не тиск, і не шантаж. Це натяк ... Якби було так: "Якщо ви покажете якісь рухи, то США нададуть якусь допомогу". Це не так. Це просто розмова, в текст йде, в концептуальному плані, але не в прямому. Тому, я думаю, тут головне те, що президент України не реагує прямо на ці заяви телефонні президента США. Він слухає. Тобто у нього немає реакції", - сказав Кравчук, аналізуючи розмову Трампа із Зеленським.

Разом з тим, він зазначив, що Зеленському було важко під час телефонної розмови з лідером США.

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"Безумовно. І мені було б важкувато. Я ж розумію, що, по-перше, говорить президент найпотужнішої країни світу, говорить президент дуже особисто сміливий, неординарний і дуже відвертий і не соромиться у своїх висловах. Він і в Америці так говорить: і з журналістами, і зі своїми підлеглими. Тому я б теж відчув такий некомфортний момент. Але я б не назвав це тиском. це вираження в словах характеру президента Трампа", - додав Кравчук.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.