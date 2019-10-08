 Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню Настоящее время.
"Я не думаю, що це прямий тиск. Це таке акцентоване побажання президента Сполучених Штатів Америки президенту України. Я жив у країні свого часу, яка називалася Радянський Союз, де був тиск прямий: ви, будь ласка, це зробіть, це ваше завдання, це ваш обов'язок ...
Це і не тиск, і не шантаж. Це натяк ... Якби було так: "Якщо ви покажете якісь рухи, то США нададуть якусь допомогу". Це не так. Це просто розмова, в текст йде, в концептуальному плані, але не в прямому. Тому, я думаю, тут головне те, що президент України не реагує прямо на ці заяви телефонні президента США. Він слухає. Тобто у нього немає реакції", - сказав Кравчук, аналізуючи розмову Трампа із Зеленським.
Разом з тим, він зазначив, що Зеленському було важко під час телефонної розмови з лідером США.
"Безумовно. І мені було б важкувато. Я ж розумію, що, по-перше, говорить президент найпотужнішої країни світу, говорить президент дуже особисто сміливий, неординарний і дуже відвертий і не соромиться у своїх висловах. Він і в Америці так говорить: і з журналістами, і зі своїми підлеглими. Тому я б теж відчув такий некомфортний момент. Але я б не назвав це тиском. це вираження в словах характеру президента Трампа", - додав Кравчук.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.
25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
Кравчук, Кучма и Януковощ главные виновники всего капеца в Украине.
Поэтому сидели бы и не патякали.
Иногда такое ощущение, что они специально нарываются. Типа дайте мне в морду
И да, Кучма с "орлами Кравченко", с министрами Кирпами -- эти уже поглумились... а потом -- уже традицией стало --- хапай, сколько сможешь!
P.S. Ющенку, правда, и воровать некогда было -- все с Юлькой воевал....
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кива тоже не дрочил а быстро поправлял хер. назвать можно как угодно-главное результат действий
в сша давление иной чем в украине
там взять женщину за руку без ее согласия уже верх безчинства
теперь ждать, пока подохнут голосовавшие за него, увы
В 2019 інтелігенція криком кричала: Не голосуйте за Зе!
«Хатинка» для першого Президента
21.08.2009
За роки незалежності змінилися тут і ціни: ще напередодні кризи «хатинку» Кравчука на території Кончі-Заспи в елітному селищі «Золоті ворота» ріелтори оцінили майже в 2,5 мільйона доларів. Але екс-Президенту нині, очевидно, стало затісно,і він розширив межі садиби ще на півгектара «золотої» земельки. Як повідомляє «Газета по-києвскі», Київрада ще 18 червня виділила п'ятьом членам родини Леоніда Макаровича по 10 соток землі кожному. Землю під будівництво приватних будинків у Голосіївському районі, на 24-му кілометрі Столичного шосе, отримали Кравчуки - Антоніна Михайлівна, Андрій Олександрович, Марія Вікторівна, Олена Анатоліївна та Марія Олександрівна. За даними ЗМІ, йдеться про дружину екс-Президента, його невістку, онука з дружиною та онучку. При цьому Київрада попередньо вилучила цю землю в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та перевела її в розряд земель малоповерхової садибної житлово
https://www.umoloda.kiev.ua/number/1474/180/51852/
Вадим Бойко
Льоня родоначальник династии Президентов-убийц Украины
потом был Кучма ...
Ющенко тоже прятал концы в воду ...
Янукович и Порошенко не отставали ...
ШЕФ ВСЕГДА ПРАВ.
Шеф не спит - Шеф отдыхает.
Шеф не ест - Шеф восстанавливает силы.
Шеф не пьет - Шеф дегустирует.
Шеф не флиртует - Шеф обучает кадры.
Шеф не кричит - Шеф убедительно излагает свою точку зрения.
Шеф не ошибается - Шеф принимает рискованные решения.
Шеф не опаздывает - Шефа задерживают важные дела.
Шеф не мямлит - Шеф делится своими размышлениями.
Шеф не упрям - Шеф последователен.
Шеф не играет в компьютерные игры - Шеф размышляет над стратегией.
Шеф не забывает - Шеф не засоряет память.
Шеф не лжет - шеф дипломат.
Шеф не трус - Шеф поступает предусмотрительно.
Шеф не любит сплетен - Шеф внимательно выслушивает мнение сотрудников.
Шеф не почесывает затылок - Шеф обдумывает решение.
Шеф не любопытен - Шеф должен быть в курсе всех событий.
Шеф не неуч - Шеф предпочитает творческую практику бесплотной теории.
Шеф не кривится - Шеф улыбается без энтузиазма.
Шеф не любит подхалимов - Шеф премирует лояльных работников.
Шеф не изменяет своей жене - Шеф выезжает в командировку.
Шеф не берет взяток - Шеф принимает знаки внимания.
Про це він заявив видання "Новое время".
"А немає у мене президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської", - розповів він. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/kravchuk-obureniy-rozmirom-svoyeyi-pensiyi-1302612.html
Не к лицу , первому президенту , в таком почтенном возрасте , и так заискивать перед каким то сопливым клоуном . Неужели ты ещё надеешься , что он тебе пенсию таки добавит . .
Типа чувак вистит над пропастью, просит помоши, а ему делаеют акцентированное пожелание, после чего у него нет выбора.
Та ти хоч петтінгом це назови, а згадування Трампом про сина Байдена не у тематичній бесіді - це і є тиск.