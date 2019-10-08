EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  833  41
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3080) Кравчук (174) США (5598) Трамп (2118)

 Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що в телефонній розмові Трампа і Зеленського немає прямого тиску на українського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів виданню Настоящее время.

"Я не думаю, що це прямий тиск. Це таке акцентоване побажання президента Сполучених Штатів Америки президенту України. Я жив у країні свого часу, яка називалася Радянський Союз, де був тиск прямий: ви, будь ласка, це зробіть, це ваше завдання, це ваш обов'язок ...

Це і не тиск, і не шантаж. Це натяк ... Якби було так: "Якщо ви покажете якісь рухи, то США нададуть якусь допомогу". Це не так. Це просто розмова, в текст йде, в концептуальному плані, але не в прямому. Тому, я думаю, тут головне те, що президент України не реагує прямо на ці заяви телефонні президента США. Він слухає. Тобто у нього немає реакції", - сказав Кравчук, аналізуючи розмову Трампа із Зеленським.

Разом з тим, він зазначив, що Зеленському було важко під час телефонної розмови з лідером США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал довколо розмови Зеленського і Трампа справді шкодить Україні, - Пристайко

"Безумовно. І мені було б важкувато. Я ж розумію, що, по-перше, говорить президент найпотужнішої країни світу, говорить президент дуже особисто сміливий, неординарний і дуже відвертий і не соромиться у своїх висловах. Він і в Америці так говорить: і з журналістами, і зі своїми підлеглими. Тому я б теж відчув такий некомфортний момент. Але я б не назвав це тиском. це вираження в словах характеру президента Трампа", - додав Кравчук.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152636
 
 
 Топ коментарі
 
это еще чудо вылезло бл! оно всегда выползает когда жареным пахнет,маразматик судить тебя надо за "Будапештский Меморандум" и ЯО сидел бы тихо
 показати весь коментар
 
комуняка срный "кравчучка"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Будем исследовать глубины сознания первого казнокрада независимой Украины?
 показати весь коментар
 
 
Сам понял , какую глупость написал ? Кравчук точно не бьіл казнокрадом , не путай с Кучмой , которьій чисто коррупционньім путем стал долларовьім мультимиллионером , а зятя "вьівел" в олигархи.
 показати весь коментар
 
 
Да ты что? Ознакомься хотя бы с судьбой ЧМП,прежде чем кого-то в написании глупости обвинять. Про распродажу оружия вообще разговор особый. А так Кравчук неее-не при делах.
 показати весь коментар
 
 
ну да, хатынку в Альпах ему по партийной линии предоставили
 показати весь коментар
 
 
Та был - не был. Главное, что довел страну до Кучмы.
Кравчук, Кучма и Януковощ главные виновники всего капеца в Украине.
Поэтому сидели бы и не патякали.
Иногда такое ощущение, что они специально нарываются. Типа дайте мне в морду
 показати весь коментар
 
 
Объективности ради -- Кравчук толком и украсть не успел за три года президенства.. так, хатынка там.....
И да, Кучма с "орлами Кравченко", с министрами Кирпами -- эти уже поглумились... а потом -- уже традицией стало --- хапай, сколько сможешь!
P.S. Ющенку, правда, и воровать некогда было -- все с Юлькой воевал....
 показати весь коментар
 
Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США

===================================
кива тоже не дрочил а быстро поправлял хер. Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США - Цензор.НЕТ 4755 назвать можно как угодно-главное результат действий
 показати весь коментар
 
это еще чудо вылезло бл! оно всегда выползает когда жареным пахнет,маразматик судить тебя надо за "Будапештский Меморандум" и ЯО сидел бы тихо
 показати весь коментар
 
 
"Будапештский меморандум" вообще-то подписывал Кучма... благодарить можно его...
 показати весь коментар
 
 
А шо еще может сказать старая красножопая крыса ...
 показати весь коментар
 
 
Отличньій анализ сложной и небезопасной для Украиньі ситуации. Леониду Макаровичу РЕСПЕКТ !
 показати весь коментар
 
 
А капитуляция это "акцентированный миролюбивый жест".
 показати весь коментар
 
 
решатьт не нам
в сша давление иной чем в украине
там взять женщину за руку без ее согласия уже верх безчинства
 показати весь коментар
 
 
Еще со своей кравчучкой на базар не ходит? Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США - Цензор.НЕТ 9847
 показати весь коментар
 
 
так или иначе, но население проголосовало за Льоню,
теперь ждать, пока подохнут голосовавшие за него, увы
 показати весь коментар
 
Да, хоча українська інтелігенція активно агітувала за Чорновола...
В 2019 інтелігенція криком кричала: Не голосуйте за Зе!
 показати весь коментар
 
 
простите, разве не регионалы убили Черновола ?
 показати весь коментар
 
А ще воно пропонує зняти блокаду криму і водичку, в першу чергу, пустить.
 показати весь коментар
 
 
скромна хатынка
«Хатинка» для першого Президента
21.08.2009

За роки незалежності змінилися тут і ціни: ще напередодні кризи «хатинку» Кравчука на території Кончі-Заспи в елітному селищі «Золоті ворота» ріелтори оцінили майже в 2,5 мільйона доларів. Але екс-Президенту нині, очевидно, стало затісно,і він розширив межі садиби ще на півгектара «золотої» земельки. Як повідомляє «Газета по-києвскі», Київрада ще 18 червня виділила п'ятьом членам родини Леоніда Макаровича по 10 соток землі кожному. Землю під будівництво приватних будинків у Голосіївському районі, на 24-му кілометрі Столичного шосе, отримали Кравчуки - Антоніна Михайлівна, Андрій Олександрович, Марія Вікторівна, Олена Анатоліївна та Марія Олександрівна. За даними ЗМІ, йдеться про дружину екс-Президента, його невістку, онука з дружиною та онучку. При цьому Київрада попередньо вилучила цю землю в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та перевела її в розряд земель малоповерхової садибної житлово
 показати весь коментар
 
 
по кказанию этого Кравчука был убит нардеп
Вадим Бойко
Льоня родоначальник династии Президентов-убийц Украины
потом был Кучма ...
Ющенко тоже прятал концы в воду ...
Янукович и Порошенко не отставали ...
 показати весь коментар
 
Все понятно, Кравчук дошел до 6-й строки этого старого анекдота. Ну, для оправдания Трампа и Моники ему и 5-я пригодится.

ШЕФ ВСЕГДА ПРАВ.
Шеф не спит - Шеф отдыхает.
Шеф не ест - Шеф восстанавливает силы.
Шеф не пьет - Шеф дегустирует.
Шеф не флиртует - Шеф обучает кадры.
Шеф не кричит - Шеф убедительно излагает свою точку зрения.
Шеф не ошибается - Шеф принимает рискованные решения.
Шеф не опаздывает - Шефа задерживают важные дела.
Шеф не мямлит - Шеф делится своими размышлениями.
Шеф не упрям - Шеф последователен.
Шеф не играет в компьютерные игры - Шеф размышляет над стратегией.
Шеф не забывает - Шеф не засоряет память.
Шеф не лжет - шеф дипломат.
Шеф не трус - Шеф поступает предусмотрительно.
Шеф не любит сплетен - Шеф внимательно выслушивает мнение сотрудников.
Шеф не почесывает затылок - Шеф обдумывает решение.
Шеф не любопытен - Шеф должен быть в курсе всех событий.
Шеф не неуч - Шеф предпочитает творческую практику бесплотной теории.
Шеф не кривится - Шеф улыбается без энтузиазма.
Шеф не любит подхалимов - Шеф премирует лояльных работников.
Шеф не изменяет своей жене - Шеф выезжает в командировку.
Шеф не берет взяток - Шеф принимает знаки внимания.
 показати весь коментар
 
 
Перший президент незалежної України Леонід Кравчук поскаржився на те, що він не отримує виплати за виконання президентських повноважень, а має "тільки" депутатську пенсію в розмірі 18 тисяч гривень. І що він постійно піднімає питання це перед усіма президентами країни, але "нинішня влада така примітивна, що всі думають, це я про гроші дбаю".

Про це він заявив видання "Новое время".

"А немає у мене президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської", - розповів він. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/kravchuk-obureniy-rozmirom-svoyeyi-pensiyi-1302612.html
 показати весь коментар
 
До тех пор пока припи..ные будут брать интервью,и спрашивать мнение у этого гандона,тем дальше этот поц будет наматывать на свою дурную голову какую то значимость
 показати весь коментар
 
 
Макарыч , ты уже достал этим своим -" хождением между капельками" .. Зюзю нагнули раком , и конкретно нагнули , а ты начинаешь малевать теории , что мол - не раком , а на 45 градусов , и то , не нагнули , а он сам нагнулся , чтобы поднять упавшую на пол запонку и тд. !

Не к лицу , первому президенту , в таком почтенном возрасте , и так заискивать перед каким то сопливым клоуном . Неужели ты ещё надеешься , что он тебе пенсию таки добавит . Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США - Цензор.НЕТ 1344 .
 показати весь коментар
 
 
Выражение Зе при монологе Трампа не забываемо.Куда я попал? В орду?Боже .що вин тороче?
 показати весь коментар
 
"Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание", - "я бы не называл это мочей, это "Божья Роса"
 показати весь коментар
 
"Я не думаю, что это прямое давление. Это такое акцентированное пожелание президента Соединенных Штатов Америки президенту Украины."

Типа чувак вистит над пропастью, просит помоши, а ему делаеют акцентированное пожелание, после чего у него нет выбора.
 показати весь коментар
 
За що Україні всі оці .... експерти та аналітики?
Та ти хоч петтінгом це назови, а згадування Трампом про сина Байдена не у тематичній бесіді - це і є тиск.
 показати весь коментар
 
 
Це чимось нагадує "В армії немає слова "с3,14здили", є слово "про*бав"!
 показати весь коментар
 
 
КОГДА ЖЕ ТЫ СДОХНЕШЬ, СТАРАЯ КОММУНЯЦКАЯ ТВАРЬ?
 показати весь коментар
 
После того как все поросявые ублюдки сбнт из укрианы в Польшу жопы мыть. Ну то есть делать то что лучше всего умеют.
 показати весь коментар
 
Даю слово, когда эту мерзость с помпой и оркестром, зароют на Байковом, а его паскудная душонка отправится в коммунистический рай (Пекло), я приду на его могилу и плюну на неё. Не сразу конечно, месяцев через шесть. Не люблю огромных очередей, знаете ли.
 показати весь коментар
 
Душечка, это не изнасилование - это просто"акцентированное пожелание"!
 показати весь коментар
 
Полностью оправдывает анекдот о себе: та я поміж крапельками
 показати весь коментар
 
Ну ничего. Почти все свиньи которые здесь за поросяку топят, уж они бы Трампу сказали! Они бы показали бы как надо. И воевать бы научили и денег где достать они знают. Колхозники 25-е.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору