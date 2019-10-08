 "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на IСТV.
"Формула Штайнмаєра (її погодити чи не погодити) — це не зрада і не перемога, це — маразм. Не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджувати — це просто маразм. Це просто виконання логіки російської. І давайте закріпимо, що буде якась російська логіка особливого статусу", — сказав Клімкін.
За його словами Україна має чітко окреслити свою позицію і вимоги.
"От зараз Путін піднімає ставки. Ми маємо вийти і сказати, якщо ви хочете вибори, якщо ви хочете вибори в якійсь найближчій перспективі - от наші вимоги: 1, 2, 3. Або нам наші друзі допоможуть виконати ці вимоги… Або ми будемо як страуси дивитися і казати, ні у нас ніяких вимог ми виконуємо вимоги Путіна", — підкреслив Клімкін.
Також політик наголосив, що референдум на Донбасі - це "взагалі погана ідея. Усі останні референдуми закінчилися погано".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
Меня никогда не интересовала особо Украина", "...я ничего не понимаю в экономике..." - министр экономики Тимофей Милованов. ВИДЕО https://youtu.be/NuPD-ZiFrjE
Знай наших!
Во первых он обманул народ обещанием советоваться во всем с народом на референдуме.
Второй раз Зеленский обманул народ обещая перед выборами мир на дамбасе а вместо етого готовит всю Украину к капитуляции и федерализации.
В третьих обещал снизить растаможку европейских авто но уже видим что в бюджет 2020 заложена старая схема по обдиранию автомобилистов.
В четвертых обещание бороться с коррупционерами и старыми лицами, вместо етого видим все старые лица в новой власти.
Что же Зеленский хоть одно выполнил или хотябы пытался выполнить из своих обещаний кроме как восстанавливать отношения с окупантами?
Климкин. Ты кажется тогда МИДом руководил. А Штанмайер это не аксиома и не приговор. Нужно договариваться. Да хрен с ним с ОРДЛО, не договоримся так пусть будет "замороженный конфликт".
Нужно стоять на своем и не поддаваться на давление. Вообще мы как то уже привыкли жить и без ОРДЛО
Им говорят, показывают, машут перед носом документами, а они все не помнят и не помнят))
Кто , укушенный климкин, долбил, что альтернативы Минска нет? А это план штанмаеера и есть внутри этого соглашения.
Термин "Меморандум" (будапештский, или не будапештский) переводится как
памятная записка! Никто, ничего Украине в Будапеште не гарантировал!
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги».
Василь Кук
Выходи на майдан к народу, обоворим формулу штангенциркуля разом!
ВОПРОС : кто же управляет клоуном? Что за люди, окружающие ЗЕ? И им руководящие?
Наверно сидят в АП люди из ФСБ и контролируют клоуна