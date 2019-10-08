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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
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 "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає формулу Штайнмаєра щодо Донбасу "маразмом" і "виконанням російської логіки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на IСТV.

"Формула Штайнмаєра (її погодити чи не погодити) — це не зрада і не перемога, це — маразм. Не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджувати — це просто маразм. Це просто виконання логіки російської. І давайте закріпимо, що буде якась російська логіка особливого статусу", — сказав Клімкін.

За його словами Україна має чітко окреслити свою позицію і вимоги.

"От зараз Путін піднімає ставки. Ми маємо вийти і сказати, якщо ви хочете вибори, якщо ви хочете вибори в якійсь найближчій перспективі - от наші вимоги: 1, 2, 3. Або нам наші друзі допоможуть виконати ці вимоги… Або ми будемо як страуси дивитися і казати, ні у нас ніяких вимог ми виконуємо вимоги Путіна", — підкреслив Клімкін.

Також політик наголосив, що референдум на Донбасі - це "взагалі погана ідея. Усі останні референдуми закінчилися погано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152633
 
 
 Топ коментарі
 
Ни одно обещание Зеленского не проваливается с таким треском, как обещание диалога с народом
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Предательство это сдавать своих граждан по договорняку.
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вот такие вот кадры "слуг народа" что от них можно ждать?
Меня никогда не интересовала особо Украина", "...я ничего не понимаю в экономике..." - министр экономики Тимофей Милованов. ВИДЕО https://youtu.be/NuPD-ZiFrjE
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Все ж таки Павло розумна адекватна людина...
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Да, только сам Штанмайер отрицает, что он писал эту формулу под диктовку кремпя и по его показаниям Петя участвовал в ее обсуждении, а значит участвовал и Климкин - эта Петина шайка и сам Петя хоть когда-нибудь говорит правду?
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почему тогда за невыполнение этих "шайкиных" соглашений на рф санкции накладывают?,вы довыеживаетесь на Украину санкции будут накладывать за невыполнение,за ваши "разведения"
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сельский дурачок не понимает высказываний зарубежных политиков ? так пусть делом займётся = идёт свиней пасти
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Не говорите глупостей, Наш ПриЗедент Зелинский все понимает, он умело притворяется.,.
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Зовсім недавно Зеленський просив вибачення в Кадирова, а вже зовсім скоро і сам стане Героєм РФ.
Знай наших!
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Зеленский в очередной раз обманул народ. Все свои предвыборные обещания он нарушил в первые же пол года своего президенства.
Во первых он обманул народ обещанием советоваться во всем с народом на референдуме.
Второй раз Зеленский обманул народ обещая перед выборами мир на дамбасе а вместо етого готовит всю Украину к капитуляции и федерализации.

В третьих обещал снизить растаможку европейских авто но уже видим что в бюджет 2020 заложена старая схема по обдиранию автомобилистов.
В четвертых обещание бороться с коррупционерами и старыми лицами, вместо етого видим все старые лица в новой власти.
Что же Зеленский хоть одно выполнил или хотябы пытался выполнить из своих обещаний кроме как восстанавливать отношения с окупантами?
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как тебя безмозглого нищеброда можно было обмануть и ограбить ?
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обманутого (обделенного умом) Богом, обмануть не грех.
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Пора уже чётко осознать и заявить в открытую, что с нынешним рос. режимом не о чем договариваться. Минские условия выполняться не будут пока Украина не согласится на рос. условия, а они просты: принять Донбасс с автономным статусом, к-ый Россия будет полностью контролировать и дестабилизировать Украину с помощью Донбасса. Это будет мина замедленного действия и 1-й шаг к развалу Украины - конечной цели России. Все эти формулы и бесконечные переговоры со стороны РФ - это лицемерие и имитация желания установить мир.
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согласен на 100% и те кто ждет развития Украины в таком случае можете не строить иллюзий
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На сайте Зеленского сейчас идет опрос нужно ли договариваться с ******. Сайт весь забит сепарней и росийскими троллями что негде слова ставить. Все как один они говорят что нужно договариваться даже с Дьяволом. Хочется сказать поклонникам черта и Дьявола, что если вы договариваетесь с Дьяволом, то забудьте дорогу к церкви, к Богу и в Рай.
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"Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин

Климкин. Ты кажется тогда МИДом руководил. А Штанмайер это не аксиома и не приговор. Нужно договариваться. Да хрен с ним с ОРДЛО, не договоримся так пусть будет "замороженный конфликт".
Нужно стоять на своем и не поддаваться на давление. Вообще мы как то уже привыкли жить и без ОРДЛО
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Его пэтя больной амнезией покусал. И климкин тоже забыл, что сам подписывал и протуливал эту формулу
Им говорят, показывают, машут перед носом документами, а они все не помнят и не помнят))
Кто , укушенный климкин, долбил, что альтернативы Минска нет? А это план штанмаеера и есть внутри этого соглашения.
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уважаемая благодаря этим соглашениям тогда вывели из окружения войска,и остановили дальнейшее наступление,благодаря Минску путина посадили за стол переговоров тем самым признав рф стороной конфликта,благодаря этим соглашениям на рф накладывают санкции за невыполнения,так что вы бы о своей памяти беспокоились
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Ты где был ,когда выходили украинцы по "зеленому коридору" , о котором договаривались украинская власть?
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Все эти бумаги ничего не стоят.

Термин "Меморандум" (будапештский, или не будапештский) переводится как

памятная записка! Никто, ничего Украине в Будапеште не гарантировал!
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги».

Василь Кук
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Зеля, не сцы!
Выходи на майдан к народу, обоворим формулу штангенциркуля разом!
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явись во всей красе и без суфлера "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін - Цензор.НЕТ 1080 и богдана который андрей кстати пропал наушник,затихарился
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ОРДЛО? Да хрен с ним в конце концов. Да это наше, да Украина. Но страшно не ОРДЛО, а то что происходит внутри Украины. Все продать и свалить с баблом в теплые края. Продать госпредприятия, Землю, людей, рабочую силу переместиь куда подальше и по сути тоже продать. Без медицины, без образования, без науки. А потом и Украину поделить между соседями. Они уже готовятся принять Буковину, Галычину, Волынь. Мы теряем Украину, вот что страшно
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Кто то усиленно этим занимается с 2014-го года.
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Пора осознать, что за 5 лет правления порошенко нужно было что-то думать об альтернативе минским договорнякам, загнавшим Украину в западню. Вместо этого, оно везде и всюду всем забивало баки, что лучшего ничего нет. Теперь свыня верещит про зраду.
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Предъявить основное и единственное требование: честные и прозрачные выборы в Намаз-кве, чтобы наблюдатели с Украины были на всех крупных избирательных участках,
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пока поросенко грабил украинцев, предавал в Иловайске украинских добровольцев и подписывал минский договорняк, этот кацапский агент климкин молчало..
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Кстати, за 5 лет правления хряка, так и не получили добровольцы статус УБД и никаких привилегий у них тоже нет. Вместо этого, незаконные военные формирования, по статусе которых их подло судил матиос.
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Цю владу треба прибирати негайно. Не зволікати. Як Ленін казав, потерять день -- смерти подобно.
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Украинское общество выступает против формулы, а клоуну 95 квартала начхать, военные говорить что нельзя отводить войска- а клоуну опять начхать. Богдан драпает " отдыхать" в Турцию 6 октября- бо боится.
ВОПРОС : кто же управляет клоуном? Что за люди, окружающие ЗЕ? И им руководящие?

Наверно сидят в АП люди из ФСБ и контролируют клоуна
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Я вижу одно - из всех Президентов Украины, ЗЕ самый бестолковый.
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