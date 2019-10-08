 "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.
Свою заяву в МЗС почали з того, що нагадали про заяву глави Міносвіти України Ганни Новосад щодо переведення з 2020 року російськомовних шкіл України на державну мову. Міністерство висловило жаль через те, що київська влада продовжує курс, взятий ще попередньою владою.
"Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни", - наголосили в МЗС.
Крім того, відомство стверджує, що російська мова в Україні зазнає подвійної дискримінації.
"Історія вчить, що такі дії до добра не призводять", - додали у відомстві.
У МЗС закликали владу Києва захищати декларовані європейські правові людські цінності і переглянути свою мовну політику.
" - Зачем детям в школе усиленно преподавать английский?Ведь мы боремся с тем,чтобы люди не выезжали за границу.Не знают английского,не будут выезжать."
Новой власти НУЖНЫ РАБЫ.
0- украинских школ.
0- латвийских школ
0- латышских школ
0- эстонских школ
0- белорусских школ
0- молдовских школ
0- грузинских школ
0- армянских школ
0- азербайджанских школ
0- казахских школ
0- узбекских школ
0- таджикских школ
0- киргизских школ
0- туркменских школ
"Москва продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную русификацию страны", - подчеркнул МИД.
Кроме того, ведомство утверждает, что украинский язык в России подвергается двойной дискриминации.
А словесный понос Лавруна - это подгодовка к новой агрессии.
Російськомовні класи збережуться в школах Одеси і після 2020 року.
Про це повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневіч https://dumskaya.net/news/nachalnik-gorodskogo-upravleniya-obrazovaniya-od-103959
https://www.youtube.com/watch?v=AQqiUusn04k&list=RDAQqiUusn04k&start_radio=1&t=78
торгівельногополітичного партньора?
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В Москве проживает не более 30% русских.
Москва продолжает навязывать Украине и всему миру русский язык.
какое дело рузгой свинье до школ Украины ?
Украинизация кого? Украинцев? Покажи мне тех русскоговорящих украинцев, да и украинских русских кто против украинского языка и культуры. Подавляющее большинство ЗА!