 "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Свою заяву в МЗС почали з того, що нагадали про заяву глави Міносвіти України Ганни Новосад щодо переведення з 2020 року російськомовних шкіл України на державну мову. Міністерство висловило жаль через те, що київська влада продовжує курс, взятий ще попередньою владою.

"Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни", - наголосили в МЗС.

Крім того, відомство стверджує, що російська мова в Україні зазнає подвійної дискримінації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російськомовних шкіл не буде з вересня 2020 року, - міністр науки Новосад

"Історія вчить, що такі дії до добра не призводять", - додали у відомстві.

У МЗС закликали владу Києва захищати декларовані європейські правові людські цінності і переглянути свою мовну політику.