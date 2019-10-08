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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (526) українська мова (297) Новосад (22)

 "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що українська сторона продовжує насильницьку українізацію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті відомства.

Свою заяву в МЗС почали з того, що нагадали про заяву глави Міносвіти України Ганни Новосад щодо переведення з 2020 року російськомовних шкіл України на державну мову. Міністерство висловило жаль через те, що київська влада продовжує курс, взятий ще попередньою владою.

"Київ продовжує взятий попередньою владою курс на тотальну і насильницьку українізацію країни", - наголосили в МЗС.

Крім того, відомство стверджує, що російська мова в Україні зазнає подвійної дискримінації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російськомовних шкіл не буде з вересня 2020 року, - міністр науки Новосад

"Історія вчить, що такі дії до добра не призводять", - додали у відомстві.

У МЗС закликали владу Києва захищати декларовані європейські правові людські цінності і переглянути свою мовну політику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152631
 
   
 Топ коментарі
 
Ох же ж и фожизды! Додуматься только - украинизировать Украину?!
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Токіо продовжує насильницьку японізацію Японії. )))
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Зеленський скоро займеться цим питанням.
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а министр образования не из команды Зеленского ?
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Молчала бы лучше эта малограмотная в тряпочку а не провоцировала...
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Молчать в тряпочку - это белорусская национальная идея. "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1953 В здоровых обществах она не приживается.
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Так Тягнибок уже не провокатор? Уже не на зарплате у *****?
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Ти що тут робиш *********** *********** прихвостень? На цій мові спілкуйся у красной звєздє або моськовськом комсомольце.А це Україна і прихвостням окупанта тут не місце.Давай за порєбрик ***** дупу лизать. "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 7602
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Да, министр образования из зеленой плесени и ратует за сокращения изучения детьми английского языка :
" - Зачем детям в школе усиленно преподавать английский?Ведь мы боремся с тем,чтобы люди не выезжали за границу.Не знают английского,не будут выезжать."
Новой власти НУЖНЫ РАБЫ.
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Что ты несёшь ? Я такого дна давно не видел …..
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Ох же ж и фожизды! Додуматься только - украинизировать Украину?!
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да уж , фашизм чистой воды , Украина ... і українська мова у школі , садисти !! "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8996
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Токіо продовжує насильницьку японізацію Японії. )))
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Вас забыли спросить. Рашка продолжает считать Украину своей территорией ((((
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"История учит, что такие действия к добру не приводят" - конюшня снова угрожает.
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бггг. США продолжают насильственную американизацию страны.
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А чому неможливо навчання в російських вищих навчальних закладах на мордовській чи татарській мовах?
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Ректор одного одного з інститутів Удмурдського держуніверситету спалив себе на знак протесту проти придушення удмурдської мови. А у Елісті мітингарі вийшли проти призначення Трапезнікова мером, і звернулись до нього українською, яку він викорінював на Донбасі.
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І це говорять ті, хто позакривав в Криму українські і кримсько-татарськи школи. Хто асимілював і знищив тисячі народів, перетворивши гігантську тереторію на помойку, заселену пяними Іванами "родства непомнящими".
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"Ахренелі" лишньохромосомні. "Насєлєніє" паРаші - стадо дебілів.Ні, ну це ж треба таке, я вибачаюсь, висрати: "насільствєнная украінєзація Украіни". Ідіоти, ***...
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как то в разарез с мнениим порохоботов, не согласовано.
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Зебільна влада скоро займеться "врегулюванням" мовного питання. Зелений клоун Моніка обіцяв розібратися з законом про українську мову.
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Ти взагалі ідіот? Чи в тебе болячка якась психологічна?
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Как-то ранее зрадоботы, а ныне зелеботы раньше утверждали, что едели русня кого-то в Украине ругает, то прикрывает своих агентов. Вы б определились, что ли в показаниях.
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Мова це смертельна зброя для кацапів.Тільки через мову можно виявити кацапа.Там де нема російської мови,там і кацапів немає.Недарма кацапи в істериці.
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Рабсия продолжает насильственную свинорусифекализацию.
0- украинских школ.
0- латвийских школ
0- латышских школ
0- эстонских школ
0- белорусских школ
0- молдовских школ
0- грузинских школ
0- армянских школ
0- азербайджанских школ
0- казахских школ
0- узбекских школ
0- таджикских школ
0- киргизских школ
0- туркменских школ

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Министерство иностранных дел Украины заявило, что российская сторона продолжает насильственную русификацию страны. Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования России о переводе с 2020 года украиноязычных школ России на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что московские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.
"Москва продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную русификацию страны", - подчеркнул МИД.
Кроме того, ведомство утверждает, что украинский язык в России подвергается двойной дискриминации.
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Коли імперія забороняла українську мову--нас питали,коли при совку в Києві не було ні одного українськомовного дитсадика і закривались українськомовні школи--нас питали? Взагалі-чому цензор пише такі заяви рашкі? По цьому питанні ми самі визначаємось і позиція московії нас повинна не цікавити.
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Це треба писати на всіх сайтах. Бо ще є українці які думають що в кацапії живуть люди.
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На международных площадках надо требовать открытия украинских школ в орде на паритетных началах...
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Украина проводит украинизацию, какой кашмар. А должна видимо русификацию? Пашла на#уй, старая кляча.
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ооо!.. а вот и новое условие образовалось у ХЛО для Моники, чтобы встретиться в нормандском формате - отменить принятый весной закон о языке
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На Московщині відмінили обов'язкове вивчення мов корінних народів, що призведе до їх поступового зникнення і тотального помоскалення тамтешніх національних меншин. Нещодавно в знак протесту проти цього злочину спалив себе Альберт Разін, як його називають: "останній удмурт".
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Час уже "насильствено украинизировать" Москву.
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Москва продолжает насильственную русификацию национальных образований РФ. Чем не антитезис?
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Прекратить насильственную украинезацию это новое условие зеленскому, чтобы попасть на приём к путину.
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Так ведь все кто хотел рускага изыка - остались в ЛНР-ДНР и в Крыму! "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9380
А словесный понос Лавруна - это подгодовка к новой агрессии.
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дивно.. усюди українізація, а найпатриотичніші у світі соєві ПЕСики патякають в своїй більшості собачім язиком "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4960
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..найпатрІотичніші... Готуйся до провокацій ретельніше.
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найпатрІотичніші найпатріотичніші.. бач, удмурдъ, і тобі треба теж вчитися "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5314
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Як нема чого сказати,то якого ти х.. малюєш казна-що? Дурень.
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Украина напала на Украину и заствляет украинцев разговаривать на украинском языке и учить историю Украины. Сплошная руссофобия - немедленно в ООН, спасем Украину от Украины
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С вот этими зеля хочет договориться? Это же не люди а ходячий маразм,цинизм,подлость и абсурд.
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Феерический закидон, подтверждающий, что РФ - страна победивших шариковых и швондеров, сборище мудаковатых подонков, человеческий модификат на генетическом уровне без чести и совести. Может им стоит напомнить, на каком языке общаются официально и в быту все 140 млн граждан субъектов российской федерации, большинство из которых не имеет ни малейшего отношения ни к русским, ни к славянам вообще?
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Від слова "паляниця" рюськоязична щелепа може отримати вивих)
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а ***** кацапофєкальнофікацию по всьому світу
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Глава міського департаменту освіти Одеси обіцяє, що різкої «українізації» всіх школярів не буде

Російськомовні класи збережуться в школах Одеси і після 2020 року.
Про це повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневіч "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2443 https://dumskaya.net/news/nachalnik-gorodskogo-upravleniya-obrazovaniya-od-103959
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в Одессе ещё и учатся по рузгим учебникам
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Кому это оно докладывает? Может стоит присмотреться к этому голове.
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Оно то как, столкнулись два ядерных потенциала расейский и украинский язык, надо очередной сБудунапешский меморандум, отказаться от украинского языка при условии защиты руцкагаварящих сильными мира сего.
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чекає реакцію зелі на кацапський виперд
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Подитожу все вышеприведенные мысли: пока российская империя не развалится, Украине (и не только ей) спокойно не будет. Будут Яныки, Лукаши, перевороты, Лугандоны, демонстрации "русских обижают" и т. П. Выживут только сильные, сплоченные народы с патриотической властью.
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Нужно срочно снять все украинские названия и флаги в Киеве и поцепить власовские триколоры чтобы не злить путена и жителей будущих молодых республик и путен не отказался от переговоров. Верно я говорю, поклонники верующие в многоходовочку Зеленского?

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вчи державну мову, удмурдъ, і стане тобі легше "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5459
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Ага. Вирішили прикрити зепу торгівельного політичного партньора?
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Ці гасла актуальні і сьогодні .. "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9602

..
..."Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9629
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Чья бы корова мычала, а Россия молчала.
В Москве проживает не более 30% русских.
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История учит, что давно нужно было это сделать.
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"По словам Ющенко, в XXI в. оккупация другой страной осуществляется не с помощью войск или танков, а через навязывание своего языка, своей культуры, истории и памяти. «Хочешь забрать перспективу у любой нации - забери ее язык, историю, память. Все! Ты завладел чужой нацией», - предостерег Ющенко."
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Возмутительно !!!
Москва продолжает навязывать Украине и всему миру русский язык.
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Вирішили підтримати партнера "по переговорному процесу"? Так поверхнево, але для декого проканає.
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А что история говорит о тех, кто оккупирует чужие территории?
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расея - выгребная яма, где живут падали,
какое дело рузгой свинье до школ Украины ?
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"Киев продолжает насильственную украинизацию", - МИД РФ

Украинизация кого? Украинцев? Покажи мне тех русскоговорящих украинцев, да и украинских русских кто против украинского языка и культуры. Подавляющее большинство ЗА!
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ИДИТЕ НА.. Й КАЦАПЫ!!! В ГРОБУ Я ВАС ВСЕХ ВИДЕЛ!!!
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а мы в ответ отведем войска и оставим граждан террористам под присмотром участкового,это ж наши люди,мы их не бросим
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Зеля, ты че, намек не понял? Давай выполняй! Ты ж нас исполнительный.
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а то, что на кацапстане занимаются кацапизацией и не дают даже учить языков малых народов - это нормально... ну да, они на кацапстане просыпаются каждое утро с мыслью об Украине...
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