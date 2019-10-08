 США мають таке, що ніхто навіть не може собі уявити, - Трамп похизувався розробкою "неймовірного нового озброєння"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.
"Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. Ми маємо такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити... Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати... Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати", - заявив Трамп, додавши, що Штати активно розвивають і ядерне озброєння.
За його словами, найближчими тижнями американська сторона зможе продемонструвати деякі нові збройові системи.
Жду пока у Трампа не появятся Пынеботы(+25см к росту) и тяга к мальчикам....
запускать метеориты с Луны, под видом комет - это тебе не Хиросима
от ********** северокорейской чучхе мокрого места не останется
впрочем это еще цветочки
Пусть лучше наведёт порядок на своей голове и купит нормальный американский парик.
В США робота научили делать сальто