 США мають таке, що ніхто навіть не може собі уявити, - Трамп похизувався розробкою "неймовірного нового озброєння"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. Ми маємо такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити... Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати... Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати", - заявив Трамп, додавши, що Штати активно розвивають і ядерне озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США зробили запит на документи Білого дому і Пентагону про військову допомогу Україні

За його словами, найближчими тижнями американська сторона зможе продемонструвати деякі нові збройові системи.