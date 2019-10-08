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Все про:зброя (1403) Трамп (2118)

 США мають таке, що ніхто навіть не може собі уявити, - Трамп похизувався розробкою "неймовірного нового озброєння"

Штати розробляють "неймовірні нові озброєння", зокрема підводні човни новітнього зразка і ядерне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. Ми маємо такі озброєння, які ніхто навіть не може собі уявити... Ми будуємо підводні човни, про які навіть ніхто не може подумати... Сподіваюся, нам ніколи не доведеться їх використовувати", - заявив Трамп, додавши, що Штати активно розвивають і ядерне озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США зробили запит на документи Білого дому і Пентагону про військову допомогу Україні

За його словами, найближчими тижнями американська сторона зможе продемонструвати деякі нові збройові системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152630
 
   
 Топ коментарі
 
одно хуйло мульты кажет,другое варежку разевает ...нет людей как Рэйган и Тэтчер.
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вместо путина 31 декабря с телеобращением выступит ракета У нас есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения" - Цензор.НЕТ 3221
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А при Трампу і не доведеться. У нього в кращих друзях Джуліані, котрий близький до Сема Кисліна- касира російської мафії.
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"У нас есть такие приборы!!!! Но мы вам о них не расскажем..." (с) Манго-Манго.
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имя ему зелобоба73 - сверхпрочный корпус из шаурмы и соплей, прыгуч, неуловим и непредсказуем. Вооружение - высокоточные какашки и струя росы высокого давления. Выпустишь - не поймаешь.
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зелебоба свернёт шею блохастому карлику кремлядскому
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Один звонок по телефону и все рушится без атомных лодок и космических бластеров.
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одно ***** мульты кажет,другое варежку разевает ...нет людей как Рэйган и Тэтчер.
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Уже как ***** со своей убервафлей загадившей север.
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у путина тоже есть ракета с вечным моторчиком и шо?
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Походу ******* покусал Трампа при встрече... и тема "********, не имеющих аналогов" передалась Трампу через укус...
Жду пока у Трампа не появятся Пынеботы(+25см к росту) и тяга к мальчикам....
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штырь хвастается тем, что убивает людей ….. ну не дятел ?
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он конкретно за мордор сказал ? лови теперь ты разницу ...
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он же не показывает мультики как летит ракета на росию как это делал путин
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Раша, со своей отсталостью и нищетой, Штатам не конкурент, уж скорее Китай и Индия.
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глупый хвастунишка, мог бы и проиолчать
запускать метеориты с Луны, под видом комет - это тебе не Хиросима
от ********** северокорейской чучхе мокрого места не останется
впрочем это еще цветочки
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По моему это истерика перед прощальными гастрлями. Мы сдалали такое, такое... но я никому не скажу.
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Как твои посты про шефа- он сделал такое хорошее,но что не скажу.
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Теперь и у Трампа как и у пути есть свой гиперзвуковой межгалактический бульбулятор. Но мультик у амеров должен быть на порядок покруче, Дисней вам не цацки-пецки...
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У США есть много чего, но это не отменяет того, что Трамп впадает в маразм.
Пусть лучше наведёт порядок на своей голове и купит нормальный американский парик.
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Ну все. На пару с ****** они всех напугали. США мають таке, що ніхто навіть не може собі уявити, - Трамп похизувався розробкою "неймовірного нового озброєння" - Цензор.НЕТ 9094
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в смысле что он можёт пердануть в лифте и все там помрут?
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тсс, робот Пёдор то на вировких ходють подвешаный
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Есть- так молчи. Рыжий любитель @уйловских карликов.
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Так треба бити по Західній Європі, РФ та Китаю, поки не пізно.
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Да видим новое и невероятное лицо прокацапленого президента США. Все оружие США бесполезно если президент США является лицом комунистов.
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