 У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Я вважаю, що у нас є поле для маневру. Якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, бо нас будуть вести від однієї емоційної пастки до іншої... Ми перебуваємо дійсно в складній реальності, але єдиний вихід з неї – підняти ставки, вийти зі своєю стратегією і сказати: "Буде або так – і ми готові про це розмовляти, або ми здаватися не будемо". І це суспільство підтримає", - сказав Клімкін.
Коментуючи недільні акції під лозунгом "Ні капітуляції", він зауважив, що зараз немає діалогу з суспільством, а будь-яке рішення має бути ухвалене всім суспільством.
"Якщо воно не прийняте всім суспільством – я сьогодні відповідально кажу, це дуже боляче казати – краще ніякого рішення, оскільки будь-яке рішення, яке створює оці "набряки" всередині суспільства, Путін використає, щоб нас розвалити. Тому це дуже важливо", - наголосив ексміністр.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.
Там же 95% населения - уголовники да убийцы.
Правда, существовать "одному нароТу" как народу, как нации, осталось недолго.
Только в столице их родины, городе Москве, уже 4 миллиона мусульман, и это официально (а сколько там таджиков/чечен/узбеков неофициально - кто же считает).
Еще поколение, ну два поколения - и никаких "русских" не будет, а будет на месте Московии мусульманское образование.
И никакие "часовни в шаговой доступности от дома" не спасут "одинннароТ".
Оно и к лучшему.
Утро в призрачной, влажной красє-
В нєбо смотрят твоі мінарєти
Душу грєю твоі мєдрєсє;
Пушкін, здається.
Експансія у их уже давно почалася.
Мне не жалко, я его много раз выкладывала, и еще могу.
Там ваше любимое, российское, исконно-посконное, матерное, про ж*пу.
Собрано из комментариев, написанных лично мне только на censor.
Тявкни там, что хочешь - и я сразу запощу.
От ответа на замечание, что в Африке диких африканцев еще больше, что бы россиянам на Африку не равняться, благо уровень жизни одинаков, уходят почему-то.
Наверное, методичка пока не содержит ответа на вопрос, почему крупнейшая в Европе мечеть находится именно в Москве.
https://www.youtube.com/watch?v=6B_n0JfLcm8
Заходимо і пишемо скарги на канал. За пропаганду насильства та тероризм.
Я на видео увидел человека , который хотел помочь в поиске сепаров нашим СБУшникам , а под видео комментарии тех самых опущенных сепаров . А ты что узрел ?
Сподіваюся, тепер ти вибачишся.
Ты жалобу на канал написал ? А где твой призыв под роликом с призывом мочить всех сепаров ? Или загребаешь жар чужими руками ?
Источник: https://censor.net.ua/n3152629
Трудно найти другую страну, где столько предателей во власти, как сейчас в Украине.
Вали на сру.ру, лапотник.
Да не важно кто откуда пишет. Важно нельзя оскорблять бездоказательно.
Ділетанти у політиці, по мавпячі, допокі всі "кнопки" не потискають - не заспокояться.
Хочется сказати:
-Учитесь на кошках!(с)
выйди так против путина!!!