 Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник двічі навмисно обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів:

- двічі неподалік Чермалика - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;

- чотири рази поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Талаківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Пищевика і Тарамчука - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

- поблизу Гладосового і Хутора Вільного - з мінометів калібру 82 мм;

- по два рази неподалік Новгородського і в районі Золотого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Попасної - із гранатометів різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ знищила 5 російських найманців і 5 поранила, - російський офіцер Тхоржевський

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

- поблизу Луганського - з ручного протитанкового гранатомета;

- неподалік Світлодарська - із гранатометів різних систем.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.





