EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Події
  700  17
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5579) Донбас (13240) операція Об'єднаних сил (1642) Золоте (25)

 Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС

7 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник двічі навмисно обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів:

- двічі неподалік Чермалика - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Талаківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика і Тарамчука - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
- неподалік Травневого - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Гладосового і Хутора Вільного - з мінометів калібру 82 мм;
- по два рази неподалік Новгородського і в районі Золотого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Кримського - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - із гранатометів різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ знищила 5 російських найманців і 5 поранила, - російський офіцер Тхоржевський

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли:

- поблизу Луганського - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Світлодарська - із гранатометів різних систем.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС 01
Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС 02
Ворог за добу 27 разів обстріляв позиції ЗСУ, зокрема двічі вдарив по Золотому - одній з ділянок розведення сил. Втрат немає, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152627
 
 
 Топ коментарі
 
План ;Б;- відведення ВСУ за Харків. Я вгадав, пане Пристайко?
 показати весь коментар
 
І посадки всіх лідерів спротиву російській агресії, під оплески бидла!
 показати весь коментар
 
федералізація України.ось їх план.по сценарію кремля
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
План ;Б;- відведення ВСУ за Харків. Я вгадав, пане Пристайко?
 показати весь коментар
 
 
федералізація України.ось їх план.по сценарію кремля
 показати весь коментар
 
 
І посадки всіх лідерів спротиву російській агресії, під оплески бидла!
 показати весь коментар
 
 
замість того щоб обєеднатись навколо ворога зебіли підтримують "мір" на основі капітуляції обзивають людей що вийшли проти цього порохоботами "чтоби пабистрей закончить эту вайну"і підтримують тих хто причетний до розгону майдану Портнова та компанію але зебіли не думайте відсідитися якщо війна то буде вам і мір и дешеві тарифи і камуналка дішовая а ще зп вчителям
 показати весь коментар
 
 
А що можна зробити? Владу Коломойський не віддасть. За Україну йому пообіцяли місце в кооперативі ;Озеро;. А Портнов уже навчений минулим Майданом.
 показати весь коментар
 
 
Втрат немає..

Нас змушують до миру на умовах роіські.
До капітуляції і до повного виппавдання агресора.
 показати весь коментар
 
 
Чекай, хвала ЗЕ, ми ще репарації РФ платитимемо.
 показати весь коментар
 
 
странно так то телику говорили шо тама перемирие.
 показати весь коментар
 
От цікаво скільки Зе треба мертвих і поранених, скільки втрачних міст і сіл, щоб зрозуміти що з мордором не можна ні про що домовлятись.
 показати весь коментар
 
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Слава Україні!!!
 показати весь коментар
 
 
как насчёт спросить с зелёного предводителя??? он же обещал под личную гарантию что никто не пострадает, верно??? а тут обстрел Золотого....а если кто то умрёт в следующий раз? клоун возмёт личное шефство над семьёй погибшего? Над несколькими семьями?? над всем селом??? надо чётко с него это спрашивать.
 показати весь коментар
 
Следующий раз , вместо пули покажут елду от снаряда , и будут гундосить о перемирии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору