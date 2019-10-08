 Зеленський і його команда намагаються завершити "несправедливий процес" стосовно Донбасу, - Пристайко

"Зараз президент Зеленський і вся команда намагаються все-таки завершити те, що почали попередники, починаючи з "Мінська". Якщо ми з вами розуміємо і побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати всім громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти. Що в такий спосіб нам не вирішити ситуацію, і ми змушені з вами перейти до треку номер два. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
Пристайко зазначив, що якщо Мінський процес не виконується, і "ми застрягли в ньому, втрачаємо людей, гроші, і ця пухлина, яка "живе в нас", отруює нас, не дає нам стартувати вперед, не дає розвиватися як державі", тоді потрібно звертатися до світової спільноти з тим, що Україні потрібна, напевно, "місія з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях".
"Дотепер ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент (Петро Порошенко. - Ред.), і хто завгодно. Світова спільнота не готова, щоб цей миротворчий контингент або контингент із підтримки миру, якщо говорити правильніше, допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей", - пояснив він.
"Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншим", - додав міністр.
Пристайко також підкреслив, що нинішня українська влада "нікуди не поспішає" в розв'язанні конфлікту на Донбасі, але задався питанням, а чого їй пропонують чекати.
"Коли вб'ють "достатньо" наших солдатів? Скільки ми маємо втратити конкретно людей? Зараз ми втрачаємо до 14 тис. Почекаємо до 28 тис. І тоді почнемо працювати? Ми вважаємо, що весь той час, який ми вже втратили на те, що вели переговори, як я тепер з'ясовую, про те, що ніколи не збиралися виконувати, від самого початку ... я не вважаю, що це нормальне ставлення до своїх партнерів, включно з німцями і французами. Говорити їм, що будемо щось робити, домовлятися з вами, але насправді не збираємося цього виконувати. А тепер ми більше того, скажемо, що ми ще потягнемо", - зазначив він.
Спочатку хай Кремль за свої грощі його востановить, забере сепарів к собі, а там і подивимся.
Тобі потрібен Донбас з сепарами який ти будеш відбудовувати за свої грощі?
Думай головой, а не дупой, краще хай це буде територія замороженого конфлікту з блокпостами по всьому периметру, ніж ця сепарська територія війде до України.
И они уже даже выбрали себе президента и ВР.
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
А то кто-то сомневался, в чем была причина повышенной активности Квартала в последние дни. Тараканы, когда их дустом посыпать, тоже шибко быстро бегать начинают, прежде чем лапки откинуть.
Шибче страну сдавайте, шибче, Квартал, до елок не успеете!
Пристайко, побольше активности!
Полную амнистию обдроченцам вводите:
"Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу.."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Походу самым умным из них оказался таки Данилюк...
Ще придбав паспорт Ізраілю, а до Ростову нема бажання...
Почему тогда мы идем на уступки,в надежде что что то вытребовать у путина? приднестровье,абхазия,грузия,крым всех в Европе устраивает такое положение вещей,кто будет требовать?
Адекватные граждане Украины и так прекрасно знают, что сделки с Роисей бесперспективны. Минск был нужен только для выигрыша времени в 2014-м году и нагибания Роиси по санкциям.
А неадекватным 73% власть и так успешно сцыт в глаза.