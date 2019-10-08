EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  7757  221
Все про:Зеленський (3080) Донбас (13240) Пристайко (193)

 Зеленський і його команда намагаються завершити "несправедливий процес" стосовно Донбасу, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначає, що президент України Володимир Зеленський і його команда намагаються наразі завершити той процес із припинення війни і повернення Україні окупованих територій Донбасу, який було розпочато кілька років тому в Мінську, або показати його безперспективність, щоб переходити до інших варіантів.

"Зараз президент Зеленський і вся команда намагаються все-таки завершити те, що почали попередники, починаючи з "Мінська". Якщо ми з вами розуміємо і побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати всім громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти. Що в такий спосіб нам не вирішити ситуацію, і ми змушені з вами перейти до треку номер два. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Пристайко зазначив, що якщо Мінський процес не виконується, і "ми застрягли в ньому, втрачаємо людей, гроші, і ця пухлина, яка "живе в нас", отруює нас, не дає нам стартувати вперед, не дає розвиватися як державі", тоді потрібно звертатися до світової спільноти з тим, що Україні потрібна, напевно, "місія з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях".

Читайте: Росія не хоче зустрічатися у форматі "нормандської четвірки", - Пристайко

"Дотепер ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент (Петро Порошенко. - Ред.), і хто завгодно. Світова спільнота не готова, щоб цей миротворчий контингент або контингент із підтримки миру, якщо говорити правильніше, допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей", - пояснив він.

"Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншим", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко про можливий зрив РФ домовленостей щодо Донбасу: У нас є плани і В, і С, і D, але говорити про них зарано. ВIДЕО

Пристайко також підкреслив, що нинішня українська влада "нікуди не поспішає" в розв'язанні конфлікту на Донбасі, але задався питанням, а чого їй пропонують чекати.

"Коли вб'ють "достатньо" наших солдатів? Скільки ми маємо втратити конкретно людей? Зараз ми втрачаємо до 14 тис. Почекаємо до 28 тис. І тоді почнемо працювати? Ми вважаємо, що весь той час, який ми вже втратили на те, що вели переговори, як я тепер з'ясовую, про те, що ніколи не збиралися виконувати, від самого початку ... я не вважаю, що це нормальне ставлення до своїх партнерів, включно з німцями і французами. Говорити їм, що будемо щось робити, домовлятися з вами, але насправді не збираємося цього виконувати. А тепер ми більше того, скажемо, що ми ще потягнемо", - зазначив він.

Читайте: Поки немає законів про проведення виборів і про особливий статус Донбасу, "формула Штайнмаєра" не означає нічого, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152625
 
 
 Топ коментарі
 
Батьки тих самих людей, які з незрозумілих причин називають кожного, хто не бажає капітуляції і краху України, порохоботом, навесні 1991 року голосували за збереження імперії й називали тих, хто був проти, бандерівцями.
Їхні діди у 1918-1920 роках голосували за російські партії і вітали більшовиків, а тих, хто був проти, називали петлюрівцями.
Їхні прадіди вважали своїми улюбленими монархами Петра й Катерину, підспівували у церквах московським попам, а тих, хто був проти, називали мазепінцями.
Грязь Москви!
Може, саме тому Українська держава народжується у таких неймовірних конвульсіях?
ВіталійПортніков
 показати весь коментар
 
>Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает

Сделает. 8-я армия готова. Стоит на границе с Украиной в полной боевой готовности. Танки заправлены. Просто ждёт приказа.

Зелебобы, что должно произойти чтобы вы поняли кого привели к власти ?
Мариупольцам вон на головы падали Грады, до они так ничего и не поняли.
 показати весь коментар
 
А какиє бодриє билі на виборах. Как на стадіоне Пороха полівалі учілі.
А счас ОБОСРАЛІСЬ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Миру то это зачем? Каждый человек проживает свою конкретную жизнь, и сам отвечает за все что с ним происходит, так же и каждое государство. А Украинцы почему то решили, что им кто то, что то должен, и обязан помогать и решать их проблемы!? Покуда эта дурь будет присутствовать в головах большинства плебса, ничего хорошего не будет с ними.
 показати весь коментар
 
Нафіг Україні потрібен такий Донбас Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2937
Спочатку хай Кремль за свої грощі його востановить, забере сепарів к собі, а там і подивимся.
 показати весь коментар
 
ну давай продолжай. Нафіг Україні потрібен такий Крым, нафіг Україні потрібен такий Харькiв...
 показати весь коментар
 
 
******** на всю голову ?
Тобі потрібен Донбас з сепарами який ти будеш відбудовувати за свої грощі?
Думай головой, а не дупой, краще хай це буде територія замороженого конфлікту з блокпостами по всьому периметру, ніж ця сепарська територія війде до України.
 показати весь коментар
 
 
...я так и сказал, давай продолжай. Днепр, Одесса, Херсон ... там тоже можно найти сепаров. Даже во Львове.
 показати весь коментар
 
Точно.
И они уже даже выбрали себе президента и ВР.
 показати весь коментар
 
 
Таких слабоумных зебилов как ты по всей Украине немеряно. Кацапский ген на пол шишечки
 показати весь коментар
 
Хотя твой конкретно вариант- вся йолка,с прилегающим дерном и грибами-мухоморами.
 показати весь коментар
 
Совершенно верно, нужно доказать всему миру, что Петя в Минске подписл невыполнимую хрень, что бы с паРаши никогда не снимали санкции, в противном случае санции будут у нас.
 показати весь коментар
 
 
"Украина начинает испытывать финансовые трудности в обслуживании государственного долга. Част платежей перенесена на 2020 год. Объемы золото-валютных запасов сократились на 2,6%."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

А то кто-то сомневался, в чем была причина повышенной активности Квартала в последние дни. Тараканы, когда их дустом посыпать, тоже шибко быстро бегать начинают, прежде чем лапки откинуть.
Шибче страну сдавайте, шибче, Квартал, до елок не успеете!
Пристайко, побольше активности!
Полную амнистию обдроченцам вводите:
"Министерство юстиции (министр Малюська) получило указание от Зеленского разработать законодательные предложения по проведению внесудебной амнистии в рамках предложений по Донбассу.."
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
 показати весь коментар
 
Да-а-а-а...
Походу самым умным из них оказался таки Данилюк...
 показати весь коментар
 
 
Самий розумний, бо чуйка спрацювала.
Ще придбав паспорт Ізраілю, а до Ростову нема бажання...
 показати весь коментар
 
 
08.10.19 00:21 Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко

Почему тогда мы идем на уступки,в надежде что что то вытребовать у путина? приднестровье,абхазия,грузия,крым всех в Европе устраивает такое положение вещей,кто будет требовать?
 показати весь коментар
 
 
Я не цинік і не буду ним. Але перестаньте говорити про загиблих,які гинуть за свободу своєї країни,за своїх дітей.за свою землю. ЦЕ ГЕРОЇ, Але коли КОЖНИЙ день гине на дорогах в середньому десять людей ,а це переважно молоді люди,діти, коли напожарах і на воді за місяць гине декілька десятків, коли від бандитизма гинуть сотні--то тут ми відбуваємось просто статитичним повідомленям. Це цинізм . Не можна міняти свободу держави на число загиблих . Потрібно вважати великою бідою при всіх загиблих. Шана,співчуття.турбота близьким в яких загибли їхні сини і батьки--схиляємо голови перед ними,а не жуємо соплі.
 показати весь коментар
 
 
***** це гітлер ********** якого треба знищіти нажаль весь світ цього не зрозуміє разом з новим пріпяздентом і його командой 95
 показати весь коментар
 
 
то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять

Адекватные граждане Украины и так прекрасно знают, что сделки с Роисей бесперспективны. Минск был нужен только для выигрыша времени в 2014-м году и нагибания Роиси по санкциям.
А неадекватным 73% власть и так успешно сцыт в глаза.
 показати весь коментар
 
 
Давайте лично убедимся, что пуйло не остановится. И только потом вспомним об армии. Феерический дятел.
 показати весь коментар
 
 
"Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию..." Источник: https://censor.net.ua/n3152625 - а до того, похоже, вам не надо усиливать нашу армию! Зато вам нужно заводить уголовные дела на патриотов и закрывать уголовные дела на окружение януковича! Должно быть, скоро мы услышим: виктор федорович, добро пожаловать назад! Теперь здесь очень-очень безопасно!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору