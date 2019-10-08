 У СІЗО існує реальна загроза життю Пашинського, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як заявив адвокат Андрій Федур, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою "забезпечити фізичне знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО" в Києві.

"Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта", – додав Федур, згадуючи заяви російського політолога і депутата Держдуми Сергія Маркова, який назвав Пашинського серед п’яти найбільших українських "воєнних злочинців", а також спогади про те, що саме Пашинський став навесні 2014 року одним із ініціаторів активного опору українських силових структур російським гібридним силам на Донбасі із застосуванням проти них бойової зброї.

Адвокат повідомив, що вже офіційно звернувся до органу досудового розслідування щодо негайного гарантування заходів безпеки, бо, за його словами, "є реальна загроза життю мого підзахисного".

За словами Федура, він буде оскаржувати рішення про арешт, яке він вважає "абсолютно незаконним".

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Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.