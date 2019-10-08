EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Обирай свідомо
 Політика України
  6474  162
Все про:Пашинський (265) Федур (6)

 У СІЗО існує реальна загроза життю Пашинського, - адвокат

Адвокат колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого суд взяв під арешт, заявив про загрозу життю його підзахисного в слідчому ізоляторі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як заявив адвокат Андрій Федур, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою "забезпечити фізичне знищення мого підзахисного в Лук’янівському СІЗО" в Києві.

"Планується його фізичне знищення як одного з п’яти ворогів країни-окупанта", – додав Федур, згадуючи заяви російського політолога і депутата Держдуми Сергія Маркова, який назвав Пашинського серед п’яти найбільших українських "воєнних злочинців", а також спогади про те, що саме Пашинський став навесні 2014 року одним із ініціаторів активного опору українських силових структур російським гібридним силам на Донбасі із застосуванням проти них бойової зброї.

Адвокат повідомив, що вже офіційно звернувся до органу досудового розслідування щодо негайного гарантування заходів безпеки, бо, за його словами, "є реальна загроза життю мого підзахисного".

За словами Федура, він буде оскаржувати рішення про арешт, яке він вважає "абсолютно незаконним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення суду про залишення Пашинського під вартою є абсолютним свавіллям, - адвокат Федур

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Читайте також: Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152624
 
 
 Топ коментарі
 
Если закроют сотню-две таких как Пашинский, во главе с Пэдро- мальдивским, прийдётся срочно собирать Майдан! Чтобы сказать спасибо, за наконец начавшую работать по закону правоохоронную и судебную систему.
 показати весь коментар
 
14 октября День Защитника Украины
 показати весь коментар
 
если петро заплатить,то пайду по-ару.а шо арать то?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Взаімно. Пусть і тєбє такоє счастьє будєт. Якась здорова негра пляшкою чи кулаком огріє по довбешці (прямо по центру як ти мєчтаєш), а ти будеш жалітися поліцейським. А негра скаже: він мене обзивав чорножопим і не втримався. А свідки навколо лише того негри друзі.
 показати весь коментар
 
 
Что-то совсем перетрухал революционер.
 показати весь коментар
 
 
Смешно аж до слез - хороша Федура да дура! А что в Украине поумней адвокатов не нашлось? Да уж - аргумент для освобождения на века! Его что, поместили там в камеру к канибалистам или украинскими тюрьмами уже заведуют работники ФСБ? Да уж - кадровый кризис на лицо!
 показати весь коментар
 
 
Работники ФСБ не заведуют. Просто за бабло в украинских тюрьмах можно всё.
 показати весь коментар
 
Тому саджают за ***********? Зєлєфіли таки невиліковні довбні.
 показати весь коментар
 
Порохобрти на измене...нічого йому там не буде може зроблять шпілі вілі в тухлий тухис і фсе...Ця чупакабра ПАРАШИНський цього зазлуговує...
 показати весь коментар
 
 
Я бачу цензор розсадник порохоботівського, аваківського, геращенського та іншого лайна з НФ..БПП, я думаю прийде час і закриють цю помойку на чолі з бутусіком, який до речи великий друг НФ...))))
Разом з ПАРАШинським потрібен бути сабаков, Луценко, Геращенко, Гелетей та іньша ОЗУ яке грабувало країну..
 показати весь коментар
 
 
А чего ты тут делаешь, в помойке? Нравицца?
 показати весь коментар
 
то есть ты не заперечуєш, шо ты вещаешь из помойки?
 показати весь коментар
 
 
неужели из Сери сделают петушару... так это не угроза жизни, это открытие жизни в новом цвете...
 показати весь коментар
 
 
Если закроют сотню-две таких как Пашинский, во главе с Пэдро- мальдивским, прийдётся срочно собирать Майдан! Чтобы сказать спасибо, за наконец начавшую работать по закону правоохоронную и судебную систему.
 показати весь коментар
 
 
Шо и Ахметова с Коломойским. Если нет тогда это палитычна расправа.
 показати весь коментар
 
 
Надо без очереди, поставить всех олигархов с прихлебаями в ряд и в расход, а то видно сразу ботов разных политических и преступных лагерей, когда судят и осуждают одних преступников, забывая о других.
 показати весь коментар
 
 
членин перераспределил капитал, забрал у царя и создал вождизм, но вот рабы остались бедными.
 показати весь коментар
 
Он даже удрать не смог потому что некуда.. В СИЗО существует реальная угроза жизни Пашинского, - адвокат - Цензор.НЕТ 3717
 показати весь коментар
 
 
Жизнь этого проходимца не стоит и мизинца каждого погибшего на Майдане
 показати весь коментар
 
 
"стоял" на баррикадах , один из пяти "врагов" ***** , воевал по колена в крови на ташкентском мясокомбинате а его в украинскую кутузку ….. хфащизды !!!
 показати весь коментар
 
 
Не согласен с адвокатишкой.Наоборот.В тюрьме Пашинский будет в полной безопастности.Там ФСБ не сможет его ни застрелить,ни отравить,ни подорвать.Пущай посидит годков десять,целее будет.
 показати весь коментар
 
 
Федур прикалывается.Он на Пашинском миллиардером станет..Портнов и петю заставит тратиться на адвокатов.
 показати весь коментар
 
"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта" - шедеврально ! Тільки п'ять ворогів )))
 показати весь коментар
 
 
Хоть обвинение и надумано, а арест не что иное как месть, но.
Адвокат, для пашинского существует угроза жизни, а более 20 человек минометньіх расчетов за три года жизни лишились, а **** пашинский нажился на етих минометах.

Скажи в глаза матерям и женам погибших, что мол де пашинский пострадает
 показати весь коментар
 
 
Ну я бы не сказал, что обвинение надумано.
Эту суку давно надо было на Желтые Воды отправить....
 показати весь коментар
 
 
конечно. в сизо же нету пистолета с которого этот говнюк привык по людям стрелять...
 показати весь коментар
 
 
Ну раз такое дело, что Пашинскому везде угроза жизни.... то зачем так жить???
Прикопайте урода и дело с концом: Экономия среджств на охрану....+ угроза жизни исчезнет.
 показати весь коментар
 
 
пашинский "полки водил в атаку" а в СИЗО...обосрался)))))))))))))))))))))))) В СИЗО существует реальная угроза жизни Пашинского, - адвокат - Цензор.НЕТ 8210
 показати весь коментар
 
 
Пашинсому никто не мешал при власти вместе с коллегами сделать СТЗО абсолютно безопасными.
 показати весь коментар
 
 
Федур не адвокат, он позволил клиенту рассказать, как было дело. Еду, говорит Пашинский, два быка нарушают ПДД, указываю им на то, посылают, выбегаю с пистолетом. Каждого из нас за такое садют. Особенно понравилось про честь жены плешивого лилипута. Варианты не хамить быкам которые поломались, помочь им не нарушать передав свой знак аварийки Пашинским рассмотрены не были. Таких адвокатов мочить нужно. Теперь им ***** в штаны насрал.
 показати весь коментар
 
 
Только когда сядет депутан антоха яценко за убийство? Надеюсь с НГ.
 показати весь коментар
 
Старая запиленная пластинка про 'политическое преследование'
Про угрозы жизни
По сути Пашинский, применив оружие, превысил самооборону, так как химикус был невооружён.
Кроме того, дело тогда переквалифицировали в такое, что ещё и пострадавший оказался виновным))
Пашинский - первая ласточка, надеюсь
Кроме химикуса там преступлений на нем- вагон и тележка
 показати весь коментар
 
 
Извините, там даже самообороной не пахнет. Там нападение с помощью огнестрела. Никакой необходимости останавливаться, блокировать микроавтобус небыло. Пашинский с помощью дурака федура дал судьям и прокурорам весь расклад те проснулись счасливыми.
 показати весь коментар
 
Прокуроры сейчас думают как дело переквалифицировать под 15 лет сурового.
 показати весь коментар
 
ну раптово здохне що тут поганого хіба що як свідок у справі падєльщіка пеці...
 показати весь коментар
 
 
Треба не в СІЗО, треба на фронт його командиром міномета МОЛОТ на півроку, і так, щоб кожен день в нього була можливість з цього міномета постріляти.
 показати весь коментар
 
 
Тебе сепара і брехуна підкласти під той міномет.
 показати весь коментар
 
Решала "федур" так береш свою нагородну зброю сідаєш разом з ним в камеру і охороняєш цього бандита - він же ж тобі щедро платить баблом заробленим на крові наших Героїв!!!
 показати весь коментар
 
 
Прихильникі московсько-азіатського міра, бивші регіонали--злодії.бандити,вороги України під диктовку москви намагаються знищити фізично,морально тих хто боровся і бореться проти фашистської орди. Кинуто всі методи на брехню,фейки ,щоб вата кричала . Бандитив,вбивць ,терористів,сепарів--відпускають,а тут за те ,що оборонявся від неадеквата і прострелив ногу (а потрібно було прострелити яйця) садять навіть без застави.
 показати весь коментар
 
Ви мабуть вчорашнє кіно не дивились. Усе було не так. Слова Пашинського говорять за себе. Пашинський з його ж слів напав на людей з вогнепальною зброєю з метою примусити їх виконувати ПДД та вибачитись перед дружиною.
 показати весь коментар
 
 
Це, вишиватнику, злочин в очах КК усіх країн, самих ….просто усіх. Суддя вибору не мала.
 показати весь коментар
 
 
5 лет поросенковская банда грабила Украину, прикрываясь Майданом и войной.. цинизм и наглость поросенко не позволяла этому мародеру представить, что у хряка заберут власть..
поросенко - во всем такой же, как янукович, только жаднее и циничнее..
 показати весь коментар
 
ПОКИ В СІЗО НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати це помста ригів активістам і патріотам МАЙДАНУ. РЕВАНШ РАШИСТІВ.
 показати весь коментар
 
 
Пусть Пашинский сознается следствию, откуда у него в тачке в 2014м были снайперские винтовки и кто убивал "Небесную сотню!" Вот где искать надо, а то 5 лет найти не могли
 показати весь коментар
 
І Портнов прокинувся щасливий. Дякувати рішалам адвокатам феДУРАМ, яких система з свинЮщенка-свинюковича-свинарчука породила і які не вміють, просто не знають, як захистити клієнта і звикли ці федури лише заносити суддям.
 показати весь коментар
 
А почему с Портновым до сих пор ничего не случилось? Уже наколядовал.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору