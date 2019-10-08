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Все про:перемир'я (422) Сайдік (139)

 Для людей на Донбасі важливішим є мир, а не його умови, - Сайдік

Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік вважає, що для жителів Донбасу найважливішим є мир, а на яких умовах він буде - це другорядне питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як передає "Укрінформ", він сказав під час міжнародного форуму Salzburg Europe Summit.

"Наступної середи я знову поїду на Донбас. І не лише на Донбасі я чую лише одне, люди мені кажуть (а мене вже знають з телевізора), люди приходять і кажуть: єдине, що ми від вас хочемо, - принесіть нарешті мир, принесіть нарешті мир. І це я чую як на підконтрольних уряду в Києві районах, так і на ОРДЛО, тобто у сепаратистських районах - люди приходять і кажуть: дякуємо за те, що ви зробили, працюйте й надалі. Найважливіше, що ми хочемо мати, - це мир. А на яких умовах буде цей мир - це людей вже другорядне. Найважливіше - це мир", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

На його думку, останнім часом ситуація навколо врегулювання конфлікту на Донбасі була обнадійливою.

Зокрема, це стосується спорудження тимчасового обхідного моста в Станиці Луганській та початку ремонту основного зруйнованого пішохідного моста, а також затвердження тексту так званої "формули Штайнмаєра" - "важливої політичної вимоги, яка завжди піднімалася з боку Москви, але також з боку так званих "окремих районів Донецької та Луганської областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік відмовився коментувати тему окупації Криму Росією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152623
 
 
 Топ коментарі
 
Сайдик это кремлёвский выкормыш, погуглите его биографию
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Кому не важны условия - собирают манатки и валят на педерацию! Там - мир!
А у нас война с х.уйлом и мы должны его выгонять.
И условие только одно - х.уйло валит из Украины!
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Таким образом это кацапское гавно считает, что можно наплевать на десятки миллионов Украинцев ради опять жителей бамбаса.
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Там, где важнее мир, а не его условия, всегда будет война и рабство.
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Сайдык - сраный голубь мира. Максимальный репост!
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Мнение кретина из параллельной реальности безусловно очень "важно" для украинцев.
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а что насчет людей Украины, Сайдик, людям Украины условия не важны?
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Заговорила ********** крыса. Такой мир нам предлагает как в приднестровье, Сирии, абхазии и еще куче стран где Рашка влезла своими танками? Так зачем в 30-40-х годах весь мир и Европа воевала против Гитлера? Гитлер вам предлагал мир. Сидели бы себе в Бухенвальдах и Освенцимах и наслаждались миром.
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Почему ета тварь с раздвоеным языком предлагает мир нам? Пускай предложит мир Рашке. Ето ихние танки в ету минуту находятся в Украине и стреляют по нашим городам и людям.
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Данбас ми вже наслухались...
Самі війну покликали, то нехай тепер мовчать.
А Україні важливі умови. Якщо не на наших умовах, то і мир в лапках нам непотрібний.
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Війну не зупинити поки не найдеш корінь зла.Якщо українці відкриють очі,то побачуть хто їм бажає зла.Одні бажають щоб України ніколи не було,другі бажають щоб в Україні був дефолт та нажитися на людскому горі.Коли оці два зла буде вигнано з України,тоді і війни не буде.
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Неважно на каких условиях будет обеспечен мир? Так давайте пусть этот мир обеспечит Европа! Пусть на линии разграничения стоят и погибают бойцы из евросоюза, а ты, умник, будешь постоянно действующим наблюдателем на линии разграничения и в ОРДЛО! Ведь Европе неважно какой ценой будет обеспечен мир?
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Людям в Украине важнее сохранить Украину , а не идти на поводу ******@тов строящих совместные газовые потоки !!!
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Выпускают зомбаков и начинается гражданская, как рашка и мечтает.
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Да, похоже на то,(((( Дальше пидороссия вводит войска для оказания помощи руцкоизычным. А клоун со своей семьёй валит в Италию на свою виллу. Ну или на крайняк - в Крым, в свою недвигу.
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Передайте этому барану, что людям в Украине важен мир только после победы над агрессором.
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Ему могли бы это рассказать на Майдане, но он предпочитает общаться с ватными жителями бамбаса.
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Сайдик, а давай-ка мы мир установим за счёт территории твоей родины?
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фурмулу штайнмайера дуже хотіли масковія та лугандонія.... ну і наш великий)) зе...
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Кто нибудь еще сомневается в результатах референдума на донбасе ,под дулами автоматов, если вот такой хутинский пуесос будет его оценивать?
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Пішла на х.р простітутка кремлівська зі своїм миром і Донбасом
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похоже на то,что етот Сайдик уже получил от ***** серебрянники и старается их отработать
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А этот уже себя не сдерживает и выражений не выбирает. Чует,что "демократические выборы" близко? Так зачем тратить деньги, сразу объяви, что на Дамбасе выборы самые законные. Охренеть, какова гнида. А теперь, со всякими пристайками в МИДе даже некому заявить протест.
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А іншим регіонам навпаки цікаво на яких умовах буде цей "мир". Мир не обертається навколо лугандона сонце луна та зірки.
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Пусть это скажет *****, который забрал у них мир.
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,, Люди на Донбассе ,, должны были хорошо подумать по поводу,, референдума ,, в 2014 году . А теперь должны понять , что кроме их интересов , существуют интересы Украины .
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Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик

вот вам и ответ КАК ПРОЙДУТ "выборы" под "мониторингом ОБСЕ"... купят "наблюдателям по бутылке виски, засунут по пачке денег в карман и они со спокойной душой ("установили мир"!!) и тугим карманом наконец то поедут домой к своим семьям...и им пох что будет с нашей Украиной
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Ця МРАЗОМА Сайдик хоче щоб Україна підписала капітуляцію!! Гнида!!
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Так давайте спалим всю Европу, шоб людям на Долбасе хорошо было.
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А не пішов би ти нах.й і Моніку зелену візьми з собою.
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Забавно. Т.е. мир свободных людей, мир скотов и мир на кладбище, по его мнению, людям одинаково подходит?
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Заходу дійсно насрати на яких умовах буде той мир. Якщо Україна капітулює і взагалі зникне, то ще навіть краще- відразу всі санкції можна зняти (немає держави-немає проблеми) і робити бабало з Росією. Поки російські ракети не стануть на Одері.
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Оно ТОЧНО знает, ведь живет в Донбассе, под копытом Хла!
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