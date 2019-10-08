 Росія не хоче зустрічатися у форматі "нормандської четвірки", - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі ICTV увечері 7 жовтня.
"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.
Він вважає, що російського президента Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі.
"Ці півтора або два мільярди, які він витрачає, щоб нас всіх тримати прив'язаними до себе, як він робить це в Придністров'ї, Абхазії та Осетії, його, мені здається, влаштовують", - сказав міністр.
Францією і Німеччиною, додав Пристайко, імовірно, рухає бажання швидше закінчити війну і відновити business as usual.
"Якщо ми знайдемо серед усіх цих підходів серединну точку, де могли б зустрітися наші інтереси, це буде найкращим, що ми можемо витягти із зустрічі чотирьох людей, які очолюють чотири держави", - сказав міністр.
Кому? Латвии с Польшей что ли?
Даже Голландии пixyй на свой самолёт сбитый. Немцы в последнее время вообще рот набрали и ждут сп-2.
Англичане со своим Борей и Брекзитом?
Франция?Австрия? Может Лихтенштейн 🇱🇮 (флаг смотри у них какой, ниче не напоминает), Словения, Словакия, Венгрия?
Спеклась ивропа, и говорить уже там не с кем, и доказывать.
Родитель номер один и два с туалетами в школах для среднего пола и полчиша мигрантов.
Вот это для них, а не Украина 🇺🇦 тревожит
гумконвои террористам слала?
или ты гейРопеец в своих влажных мечтах?
Путин делает то что говорят ему его политические стратеги, и пока, за все годы войны, я не наблюдаю не одной, хотя бы более менее крупной победы украинской дипломатии.
Представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге отказался высказывать свою позицию относительно оккупации Россией Крыма
Источник: https://censor.net.ua/n3152616
З.Ы
Россия по факту еще в начале конфликта прогнула EC с ее либеральными
ценникамиценностями, и по факту санкции не принесли никаких фактических результатов для Украины.
Успокойтесь , паникерьі и порашенцьі !
Я привел в пример простой факт. Тем более я давно писал о том, что все эти бла бла бла про Крым со стороны EC не более чем пустышка, после их санкций пустышек и в открытой помощи крупнейших западных компаний в постройке Крымского моста.
Как и то, что после запуска Северного Потока 2, EC вообще будет по барабану все.
Украина же, насколько я читал, поставляла помимо гравия еще и аккумуляторы с предприятий конечным бенефициаром которых был Порошенко.
И еще раз. Я не митингую здесь за Порошенко или Зеленского. Я просто обсуждаю политическую ситуацию.
Но участие украинских компаний в стройке Вексельберга - позор и преступление!
Кстати, помните скандал с Сиеменс? Они за прямую поставку турбин получили 52 миллиона евро, а после скандала заплатили штраф в 1 миллион евро. Уверен они долго смеялись, как и я, когда прочитал про возмущение EC и прочий бред для глупой толпы.
Кстати , "дело" еще не закрьіто. А насчет "открьітого и спокойного" участия западньіх компаний в стройке - брехня! Да и Порошенко молчал в тряпочку все четьіре года строительства , а минстець плодил фейки для пересичньіх , что мост сам рухнет. Не помните ?
Минские соглашения ПО ФАКТУ - подписаны 3-мя сторонами - Украиной и РФ + ОБСЕ как наблюдатель. Германия и Франция как посредники вообще ничего не подписывали.
это понятно. хуже, если это желание движет Коломойским.
Имхо
это какое такое давление? если угроза новых санкций, то да. а вот отвод войск или обмен заложниками Путин как давление не воспринимает, не.
Такі смішні.. Та з вас іржуть в кремлівських стінах.
А не захочет - преставься. Так будет лучше.
Б-же, яка ганьба...