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Все про:нормандська четвірка (611) Пристайко (193)

 Росія не хоче зустрічатися у форматі "нормандської четвірки", - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає, що саміт "нормандської четвірки" досі не відбувся тільки через Росію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі ICTV увечері 7 жовтня.

"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.

Він вважає, що російського президента Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі.

"Ці півтора або два мільярди, які він витрачає, щоб нас всіх тримати прив'язаними до себе, як він робить це в Придністров'ї, Абхазії та Осетії, його, мені здається, влаштовують", - сказав міністр.

Францією і Німеччиною, додав Пристайко, імовірно, рухає бажання швидше закінчити війну і відновити business as usual.

"Якщо ми знайдемо серед усіх цих підходів серединну точку, де могли б зустрітися наші інтереси, це буде найкращим, що ми можемо витягти із зустрічі чотирьох людей, які очолюють чотири держави", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко про можливий зрив РФ домовленостей щодо Донбасу: У нас є плани і В, і С, і D, але говорити про них зарано. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152622
 
 
 Топ коментарі
 
я так понимаю, что зебилам поступила команда валить подписанную Зеленским капитуляцию швайнмайера на Порошенко.
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Точніше так: "То нахріна ви лізли у владу, якщо не знали що робити?"
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Зекловуну откровенно плюют в рожу, Песков сегодня прямо сказал шо никаких войск они отводить не будут и границу не отдадут....но ЗЕбильная власть сепаров либо реально предатели либо совсем ЗЕбилы. Думаю что первый вариант более реальный.
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Пристайко, на колени стань и ***** попроси - он это любит.
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У клоуна есть свой план забористый но он никак не отпускает Штангельциркуль называется
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Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко -- это пепец, из ******** . Вы поняли как Путин на и бал зелю ? Украина подписала эту формула , что Россия требовала для встречи в четвёртке. Теперь Россия не хочет встречаются и будет говорить , вы Украина подписали , так выполняйте , и будет Украине упрекать , что вы подписали , не хотите выполнять . Браво лохи зеленского , вас сделали . Хахаха . Путин скажет европейцам , что Украины подписует , а не хочет выполнять
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Путин скажет европейцам?
Кому? Латвии с Польшей что ли?
Даже Голландии пixyй на свой самолёт сбитый. Немцы в последнее время вообще рот набрали и ждут сп-2.
Англичане со своим Борей и Брекзитом?
Франция?Австрия? Может Лихтенштейн 🇱🇮 (флаг смотри у них какой, ниче не напоминает), Словения, Словакия, Венгрия?
Спеклась ивропа, и говорить уже там не с кем, и доказывать.
Родитель номер один и два с туалетами в школах для среднего пола и полчиша мигрантов.
Вот это для них, а не Украина 🇺🇦 тревожит
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ну так зе говорит, что нам никто не помогает, вот они восприняли это как руководство к действию. если последние годы то была не помощь, то извините, давайте как-то сами.
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а чем твоя гейропа помогала?
гумконвои террористам слала?
или ты гейРопеец в своих влажных мечтах?
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Путин то, Путин сё... отстаньте от человека, у него ДР сегодня
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От человека? Батенька, огорчу вас, ***** твоё, обычное *****
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Меня этот бег по граблям уже просто прикалывает. Это сколько же нужно шишек набить, чтобы уяснить одну простую истину. С рашей договариваться нет никакого смысла. Ты ей Харьковские угоды в обмен на скидку на газ, она тебе аннексию Крыма. Ты ей формулу шахенмахера, она тебе еще какую нибудь хрень. Вот только зачем отводить войска от наших позиций? ЗеВова хочет переехать в Ростов?
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Еще Жозефу де Местру французский дипломат сказал, что каждый народ имеет то правительство, которое заслуживает так что не надо свои беды списывать на коварство других, в конце концов в этих действиях участвовали обе стороны и вы имеете то, что имеете и нельзя отрицать, что этом есть и ваша вина.
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а что вы хотели? путин далеко не дурак. стараниями одного товарища (которого не уважают даже таксисты) у путина появилась возможность говорить ...а с кем встеречаться? там же сейчас не поймешь что происходит. давайте подождем . вся украинская история после смерти Богдана Хмельницкого пропитана предательством одних и поражением других . причем те кто ставил на россию предавал интересы Украины и Украинского народа. сейчас в роли такого предателя выступает порошенко которому страх как хочется реванша. отсосет.
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Ця зелена, не від молодості а від пліснявої упертості влада дала надію Кремлю, забравши в України підтримку Заходу - ну як їх ще назвати? Нєопитниє, які народ український здадуть, а не підуть за підказкою, допомогою, на просто діалог з мудрими та досвідченими . Як можна про це дцмати, як не про зраду ...
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Ну, видите, вы уже и капитуляцию подписали, и раком перед ними стали, а они опять передумали встречаться. Интересно, какое новое условие зеленым животным ***** поставит, чтобы встретиться.
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На зелю путлер болт положил,как и ожидалось,но зеля все равно хочет встретиться и поблагодарить за это.
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Немає розведення військ, як було підписано у 16 році, тому Путін не хоче зустрічатися.
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Какая то странная тенденция плакаться в жилетку того, кого считаешь врагом. То Петя перед выборами жаловался, что Пу с ним не хочет разговаривать, теперь Зе рыдает, что с ним не хотят встречаться. Вот только одного не пойму, а чего он ждал? Совсем недавно в ООН Зеля публично обвинил Пу во всех смертных грехах, а потом удивляется, что его посылают - где логика? Если тебе чего то нужно от кого то, то и поступай соответственно - дипломатия этому учит. Если Пристайко считает себя дипломатом, то почему он ему не посоветует что нужно говорить и как нужно себя вести. Всегда нужно держать нос по ветру, чтобы не оказаться в глупой ситуации, смотреть и анализировать какие тенденции, какие мнения лидеров ведущих стран, ведь у них есть послы, которые должны выполнять свою работу - это называется деградацией исполнительной власти и кто-то точно не на своем месте.
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Просто нет в Украине политиков, дипломатов и т.п способных играть в высшей лиге, и их неоткуда взять.
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Моей свинособакии? Конь? Что это значит? Я не не понимаю твой быдло убогий алкогольный сленг.
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Том , Зеленский как-раз даже не вошел , а ворвался в вьісшую лигу мировой политики , єто факт . Еще пол-года назад никто и подумать не мог , что саммит в Нормандском формате срочно собирается по инициативе президента Украиньі , а Путин увиливает и прячется ! Да и неоднозначньіе процессьі в США говорят о том же...
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Ворваться может любой, еще нужно вырваться с нужными результатами.
Путин делает то что говорят ему его политические стратеги, и пока, за все годы войны, я не наблюдаю не одной, хотя бы более менее крупной победы украинской дипломатии.
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Насчет "любого" вьі не правьі , мягко говоря. И серия внешнеполитических "побед" Путина заканчивается , но вьі , почему-то , хотите ее продолжения...
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А почему побед в кавычках? Вот это разве не крупная дипломатическая победа России?

Представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге отказался высказывать свою позицию относительно оккупации Россией Крыма
Источник: https://censor.net.ua/n3152616

З.Ы
Россия по факту еще в начале конфликта прогнула EC с ее либеральными ценниками ценностями, и по факту санкции не принесли никаких фактических результатов для Украины.
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Сайдик сказал , что Крьім российский ? Нет , а єто бьіла бьі победа Путина.
Успокойтесь , паникерьі и порашенцьі !
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При чем тут паника и порашенцы?
Я привел в пример простой факт. Тем более я давно писал о том, что все эти бла бла бла про Крым со стороны EC не более чем пустышка, после их санкций пустышек и в открытой помощи крупнейших западных компаний в постройке Крымского моста.
Как и то, что после запуска Северного Потока 2, EC вообще будет по барабану все.
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Западньіе компании не строили Крьімский мост , а некоторьіе украинские поставляли тьісячи тонн гранитного гравия на стройку. Куда смотрел Порошенко ?
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Западные компании участвовали в строительстве по полной программе. Россия просто не смогла бы вытянут такой инженерный проект сама, нет не техники, не специалистов.
Украина же, насколько я читал, поставляла помимо гравия еще и аккумуляторы с предприятий конечным бенефициаром которых был Порошенко.
И еще раз. Я не митингую здесь за Порошенко или Зеленского. Я просто обсуждаю политическую ситуацию.
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На стройке не "засветились" известньіе западньіе компании , но технологии и техника, увьі , использовались , через левьіе фирмочки. Деньги имеют большую пробивную силу.
Но участие украинских компаний в стройке Вексельберга - позор и преступление!
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Не надо заниматься лицемерием. Западные компании участвовали, и участвовали открыто и спокойно.
Кстати, помните скандал с Сиеменс? Они за прямую поставку турбин получили 52 миллиона евро, а после скандала заплатили штраф в 1 миллион евро. Уверен они долго смеялись, как и я, когда прочитал про возмущение EC и прочий бред для глупой толпы.
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"Сименс" серьезно постадал от мошенничества РФ-ии , и репутация компании тоже.
Кстати , "дело" еще не закрьіто. А насчет "открьітого и спокойного" участия западньіх компаний в стройке - брехня! Да и Порошенко молчал в тряпочку все четьіре года строительства , а минстець плодил фейки для пересичньіх , что мост сам рухнет. Не помните ?
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Саммита не будет. А будет поэтапная сдача со словами- ну после этого он точно со мной встретится.
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Да ну ! А когда Пуйла за ухо притащат в Париж и заставят признать факт , что РФ является стороной конфликта , что будешь петь ?
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Вполне реально , но за єто нужно бороться , а не волать "зрада" и "ффсепропало" !
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А кто тогда антипутинскую коалицию сколачивал и к пролонгированию санкций руку прикладывал? Просто зелюк слушает лишь богданов и ермаков! Где он был во время Майдана? Гастролировал на рассии и по корпоративам. Так в чем он может орентироваться?! Только в жизни продажной актерской п...братии. Они и не скрывают, что лезли во власть лишь на один срок - они успеют коломойскому дела поправить (ему в США хвост прижали - он взялся помочь трампу пуйла выручить), себе бабла накосить, а то, что нашу Украину в жертву принесут - так это побочный эффект.
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Никто Пу во всех смертных грехах не обвинял - в ООН Зеля о преступлениях РФ и ее президента рассказал очень мягко, далеко не все РЕАЛЬНЫЕ преступления перечислив. И нет, разумеется, это НЕ внутриукраинский конфликт, и нет, РАЗУМЕЕТСЯ, РФ в переговорах участвует ПО ФАКТУ, как сторона конфликта, а не как посредник.
Минские соглашения ПО ФАКТУ - подписаны 3-мя сторонами - Украиной и РФ + ОБСЕ как наблюдатель. Германия и Франция как посредники вообще ничего не подписывали.
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"Францией и Германией, добавил Пристайко, вероятно, движет желание поскорее закончить войну и восстановить business as usual."

это понятно. хуже, если это желание движет Коломойским.
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единственное что хочет Россия - это ставить вашей Зе команде все более тяжелые условия и нагибать Украину все сильнее с каждым разом...
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Да не перед одной Украиной вьікобенивается Путин , а перед Нормандской тройкой . Меркель и Макрон сделают нужньіе вьіводьі , а Пьіню за ухо притянут таки в Париж !
Имхо
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"Чувствуя, что давление усиливается... Россия вынуждена..."

это какое такое давление? если угроза новых санкций, то да. а вот отвод войск или обмен заложниками Путин как давление не воспринимает, не.
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Який ще тиск ?
Такі смішні.. Та з вас іржуть в кремлівських стінах.
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оно то гнида не спорю но у нас своя есть которая неприкословно исполняет хотелки этой гниды на фото, и очень хочется всртетится с ей для мира которая россия не хочет хоть ты падай при нем на колени хоть проси
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"Если мы найдем среди всех этих подходов срединную точку, где могли бы встретиться наши интересы, это будет самым лучшим, что мы можем вытащить из встречи четырех людей, которые возглавляют четыре государства".-ну не дебил а ? опять малороская привычка найти середину ни вашим ни нашим сойтись чтоб договорится ну может посередине Днепра у национальных интересах не может быть "договорится" или победа или капитуляция
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О-о-о-о-о, що я бачу - у зе-команді проявляються проблиски інтелекту?
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Господа "порохоботьі" , почему штампьі "Моника" и "формула" используются роспропагандой , вместе с вами ?
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Скажи лучше почему зебилы в екстазе от вчерашнего подарка ***** на ДР?
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В єкстазе Пуйло с Шойгу исключительно от грибов , не ?
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Пристайко, а тьі возьми, козел, в руки кайло и айда жд сообщение с ордло восстанавливать. Может путя и захочет встретиться.
А не захочет - преставься. Так будет лучше.
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Зелену шмарклю знову розвело пуйло... Хто ж міг подумати?
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Ще ніхто так не принижував Україну, як принижує її ЗеЛена шмаркля...

Б-же, яка ганьба...
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Нутак требуйте дальше усиления санкций, а не патриотов закрывайте в день рождения пуйла
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Из барьіги Пашинского патриот никакой . Имхо
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А зачем с вами встречаться, если можно и так вами жопу вытирать, вы любые условия врага выполняете.
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Опять это нытье и сопли зелёные - путин не хочет..., а мы делаем реальные шаги... Убого и жалко всё это выглядит!
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Путин встретится только если Зеленский захочет поцеловать ему сапог, Зеленский готов и с удовольствием, не могут только никак решить какой, правый или левый.
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