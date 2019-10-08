 Росія не хоче зустрічатися у форматі "нормандської четвірки", - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він сказав в ефірі ICTV увечері 7 жовтня.

"Відчуваючи, що тиск посилюється, що Україна робить реальні кроки, Росія змушена шукати нові і нові підстави, щоб не проводити цю зустріч. На сьогодні я не бачу зацікавленості у зустрічі, принаймні зараз ця зустріч відкладається все далі і далі. Спочатку ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча і дата була запропонована французами. Зараз три лідери готові, пропонується новий набір дат, але ми не чуємо готовності від Росії", - сказав Пристайко.

Він вважає, що російського президента Володимира Путіна цілком влаштовує нинішня ситуація на Донбасі.

"Ці півтора або два мільярди, які він витрачає, щоб нас всіх тримати прив'язаними до себе, як він робить це в Придністров'ї, Абхазії та Осетії, його, мені здається, влаштовують", - сказав міністр.

Францією і Німеччиною, додав Пристайко, імовірно, рухає бажання швидше закінчити війну і відновити business as usual.

"Якщо ми знайдемо серед усіх цих підходів серединну точку, де могли б зустрітися наші інтереси, це буде найкращим, що ми можемо витягти із зустрічі чотирьох людей, які очолюють чотири держави", - сказав міністр.

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